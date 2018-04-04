Как сделать кухню комфортной для ребёнка: идеи и советы

Когда в доме появляется малыш, дизайн интерьера и мебель часто приходится менять. Не потому, что ребёнок, пробуя свои творческие способности, может что-то испортить, а потому, что приходится больше внимания уделять удобству и безопасности помещений. Отдельно это касается кухни. Мы с нашими дизайнерами подготовили несколько полезных и актуальных идей для повышения комфорта этой комнаты.

Для начала давайте рассмотрим две полностью укомплектованные кухни, с советами и вариантами применения.

Статьи по теме Как правильно хранить приборы на кухне Техника для кухни за 10 миллионов рублей

Умная кухня

Обратите внимание на то, как скрыты розетки и штекеры, а также на то, как открываются и закрываются шкафы. Ручки на мебели округлой формы. Встроенная духовка — на электронном блокираторе.

Современные производители, понимая проблему безопасности детей, предлагают бытовую технику с кнопками, нажатие которых обеспечивает полную блокировку приборов, или со своеобразными двойными замками, которые можно закрыть, приложив определённые усилия.

— Один из современных способов сделать кухню безопасной — автоматизировать её с помощью системы «Умный дом». Сегодня многие производители предлагают бюджетные решения. Для начала достаточно установить в розеточный блок миниатюрное Z-Wave-реле. Это устройство позволит управлять всеми электроприборами удалённо, в том числе плитой и чайником. В отличие от розеточных блокеров здесь нет ключей, которые могут потеряться, а системой вы будете пользоваться и после того, как ребёнок вырастет. Можно установить датчик протечки воды под раковиной и датчик задымления под потолком — они моментально будут оповещать вас эсэмэской или через имейл о малейшем подтоплении или задымлении.

inwion.com Организация функционального пространства кухни

В случае с этой кухней дизайну уделили не так много внимания, как безопасности и удобству. Цветная пластиковая посуда, пища сторого по судкам, пронумерованные и подписанные ёмкости для круп, специальная доска для сообщений и даже огнетушитель. Ребёнок будет чувствовать себя в такой кухне весьма комфортно.

Мария Новосёлова, The Wine House:

— Когда я сама стала мамой, для меня первоочередной задачей оказалась безопасность дома для ребёнка. В первую очередь — это спальня малыша и кухня. Самыми большими проблемами стали максимально безопасный дизайн и, как ни странно, посуда. Малыш часто разбивал наши чашки и стаканы для воды. Так мы с мужем перешли на небьющиеся бокалы и стаканы для воды. К счастью, сейчас есть довольно большой выбор качественной посуды от европейских производителей. Сейчас, когда такой бокал падает со стола на пол, у нас нет неприятностей, кроме вытирания воды с пола. Кроме того, мы начали переливать все жидкости, от сока до оливкового масла, в специальные бутылки и ёмкости.

thewinehouse.ru Согласно ежегодным исследованиям, которые проводит компания ИКЕА , около 95% родителей заинтересованы в том, чтобы кухня дома или квартиры была оборудована в соответствии с предлагаемыми дизайнерами и архитекторами вариантами безопасного и комфортного пребывания там ребёнка. Остальные родители считают, что это лишь уловки, и ребёнок может пораниться даже о резиновый наугольник или свалиться с эргономичного детского кресла, разработанного по всем правилам.

На наш взгляд, самой лучшей разработкой от ИКЕА для комфортной и безопасной детской кухни являются специальные стульчики, рассчитанные на то, что ребёнок не будет спокойно сидеть на нём и потому оборудованные специальной подставкой.

Специалисты, перечисляя интерьерные и дизайнерские разработки для дома, где есть дети, особое внимание обращают на мебель и разнообразные защёлки, наугольники, фиксаторы.

Марина Вострикова, архитектор GuruDesign:

— Чтобы обезопасить ребёнка от травм на кухне, сейчас предлагается множество защитных приспособлений для мебели и оборудования. Самые популярные среди них: резиновая защита на углы, блокираторы на ручки шкафов и тумбочек, защита от защемления пальцев, фиксаторы для дверей, заглушки для розеток, замки на бытовую технику, ограничители для двери, защитные накладки для выключателей плиты.

Любого малыша магнитом тянет именно к кухонным шкафчикам. Их же так интересно открывать и закрывать, рассматривать «запасы» и тщательно изучать всё, до чего возможно дотянуться. Чтобы избежать ненужных волнений, положите в доступные для ребёнка места полотенца, скатерти, прихватки; поставьте ненужные пластиковые ёмкости и пустые баночки с крышками, банки с крупами и макаронами, закрытые упаковки чая, кофе и какао.

Самый простой совет, доступный для выполнения всем: отключайте приборы после работы с ними, храните все запретные вещи (лекарства, уксус, алкоголь и так далее) на верхних полках.

Здоровье малыша важнее образцового порядка в кухне. Все вышеперечисленные приспособления предлагаются как помощь и дополнение к внимательности, предусмотрительности и бдительности родителей.

livemaster.ru/gurudesign

По возможности используйте встраиваемую бытовую технику: мебельные дверцы закроют от взгляда ребёнка провоцирующие кнопки и выключатели, а также все колющие, режущие предметы и химические вещества (моющие, чистящие).

Базовые рекомендации

Снабдите пол на кухне специальным покрытием, чтобы посуда и стаканы не бились. Оно продаётся в специализированных отделах строительных супермаркетов.

Оборудуйте мебель электронными замками или замками с двойным фиксатором.

Отдайте предпочтение встроенной мебели с повышенным уровнем безопасности.

Мебель и посуда должны быть яркими.

Все банки и ёмкости подпишите или покупайте уже подписанные.

Будет лучше, если вы купите детям отдельный уровневый стол (можно удлинять ножки).

Оборудуйте розетки крышками.

Обратите внимание на небьющуюся посуду (тарелки, стаканы).

Все колющие и режущие предметы должны быть в скрытых или максимально удалённых от пола шкафчиках.

Объясняйте ребёнку назначение каждого предмета в кухне (полезность/опасность его использования).

Сделать кухню комфортной для малыша совсем не сложно, а вот с безопасностью есть проблемы. Как бы вы ни старались обезопасить пребывание ребёнка на кухне, никто не застрахован от каких-то неприятных случаев. Если вы последуете нашим рекомендациям, то шансы на благоприятный исход событий существенно повысятся. Кроме того, если вы будете ежедневно рассказывать малышу, как ему вести себя на кухне (или в любой другой комнате), то он постепенно всё запомнит и будет осторожнее.

womaninreallife.com, sahradecor.com Читайте также:

Как поместиться в малогабаритке: тайные знания российских дизайнеров

Как правильно организовать спортивный уголок в маленькой квартире

Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов