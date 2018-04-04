12 необычных идей обустройства и оформления туалетного столика

1. У зеркала на всю стену

В этой спальне подвесной столик расположили на стене с зеркалом во всю высоту стены. Украшением стала подушка из меха, которая добавила одновременно уюта и шика минималистичной композиции.

Фото: Instagram perevedentseva

2. В соединении с комодом

Это хорошая идея для тех, кто заказывает индивидуальное изготовление мебели или увлекается DIY-решениями. Продлите столешницу комода и сделайте туалетный столик рядом. Косметику и уходовые мелочи можно хранить в шкафчиках, не создавая визуального беспорядка.

Фото: Instagram designinterior2018

3. Рядом с декоративной ширмой

Такое решение сразу делает угол с туалетным столиком главным акцентом спальни. Обратите внимание на то, что зеркало стоит рядом. Если не крепить его к стене, можно легко превратить туалетный столик в рабочее место — достаточно убрать косметические принадлежности и зеркало со стола.

Фото: Instagram charlotte.oshea

4. В нише

Повесьте столик в нише между шкафами (как на фото) или стенами. Это отличная идея для рационального использования пространства.

Фото: Instagram rockmystyleblog

5. На стене в виде подвесной полки

Ничем не примечательная полка превратилась в современный туалетный столик с помощью правильного зеркала и металлического стула в стиле ретро. Выглядит стильно и универсально.

Фото: Instagram rockmystyleblog

6. У окна

Поставить столик у окна — верное решение для тех, кто регулярно делает макияж. Естественный свет позволяет наложить его лучше и качественнее.

Фото: Instagram emiliegeorge

7. С подсветкой из гирлянды

Простое решение для украшение туалетного столика — гирлянда с подсветкой. Преображает его вид и делает обстановку шикарнее. Кстати, на это примере видно, что на столешнице помещается ноутбук. Решение два в одном (туалетный столик + рабочее место) очень актуально для маленьких комнат.

julianamaltablog

8. Мини-столик для малогабаритных квартир

Еще одна идея для малогабариток. Такой маленький столик поместится в любой комнате. Правда, работать за ноутбуком за ним не получится, но нанести макияж или провести любые уходовые процедуры с лицом или волосами будет удобно и приятно.

Фото: Instagram heymamablog

9. Винтажный стол

Винтажный предмет украсит практически любую спальню, добавит ей роскоши и уюта. Такой столик может с легкостью трансформироваться даже в маленькую творческую мастерскую при необходимости.

Фото: Instagram myscandinavianhome

10. Раскладной подвесной стол

Раскладной стол — идеальное решение для очень маленьких комнат или детских. Маленьким девочкам тоже нужно импровизированное место для ухода и первых попыток макияжа.

Фото: Instagram getclever

11. Туалетный столик из комода

Комод с помощью краски и замены ручек превратился в столик мечты. Будто пришедший из 50-х годов прошлого века, он чудесно впишется в современную спальню молодой девушки.

Фото: fromroses.co.uk 12. Металлический столик со встроенным зеркалом

Эта модель туалетного столика выглядит футуристично — достаточно взглянуть на встроенное сбоку зеркало. Однако актуальный медный цвет и правильные украшения сделают его подходящим даже для классического интерьера спальни. Можно смело назвать его универсальным.

Фото: Instagram impera16bysandra