12 необычных идей обустройства и оформления туалетного столика 

1. У зеркала на всю стену
В этой спальне подвесной столик расположили на стене с зеркалом во всю высоту стены. Украшением стала подушка из меха, которая добавила одновременно уюта и шика минималистичной композиции.
Фото: Instagram perevedentseva
2. В соединении с комодом
Это хорошая идея для тех, кто заказывает индивидуальное изготовление мебели или увлекается DIY-решениями. Продлите столешницу комода и сделайте туалетный столик рядом. Косметику и уходовые мелочи можно хранить в шкафчиках, не создавая визуального беспорядка.
Фото: Instagram designinterior2018
3. Рядом с декоративной ширмой
Такое решение сразу делает угол с туалетным столиком главным акцентом спальни. Обратите внимание на то, что зеркало стоит рядом. Если не крепить его к стене, можно легко превратить туалетный столик в рабочее место — достаточно убрать косметические принадлежности и зеркало со стола.
Фото: Instagram charlotte.oshea
4. В нише
Повесьте столик в нише между шкафами (как на фото) или стенами. Это отличная идея для рационального использования пространства.
Фото: Instagram rockmystyleblog
5. На стене в виде подвесной полки
Ничем не примечательная полка превратилась в современный туалетный столик с помощью правильного зеркала и металлического стула в стиле ретро. Выглядит стильно и универсально.
Фото: Instagram rockmystyleblog
6. У окна
Поставить столик у окна — верное решение для тех, кто регулярно делает макияж. Естественный свет позволяет наложить его лучше и качественнее.
Фото: Instagram emiliegeorge
7. С подсветкой из гирлянды
Простое решение для украшение туалетного столика — гирлянда с подсветкой. Преображает его вид и делает обстановку шикарнее. Кстати, на это примере видно, что на столешнице помещается ноутбук. Решение два в одном (туалетный столик + рабочее место) очень актуально для маленьких комнат.
julianamaltablog
8. Мини-столик для малогабаритных квартир
Еще одна идея для малогабариток. Такой маленький столик поместится в любой комнате. Правда, работать за ноутбуком за ним не получится, но нанести макияж или провести любые уходовые процедуры с лицом или волосами будет удобно и приятно.
Фото: Instagram heymamablog
9. Винтажный стол
Винтажный предмет украсит практически любую спальню, добавит ей роскоши и уюта. Такой столик может с легкостью трансформироваться даже в маленькую творческую мастерскую при необходимости.
Фото: Instagram myscandinavianhome
10. Раскладной подвесной стол
Раскладной стол — идеальное решение для очень маленьких комнат или детских. Маленьким девочкам тоже нужно импровизированное место для ухода и первых попыток макияжа.
Фото: Instagram getclever
11. Туалетный столик из комода
Комод с помощью краски и замены ручек превратился в столик мечты. Будто пришедший из 50-х годов прошлого века, он чудесно впишется в современную спальню молодой девушки.
Фото: fromroses.co.uk 12. Металлический столик со встроенным зеркалом
Эта модель туалетного столика выглядит футуристично — достаточно взглянуть на встроенное сбоку зеркало. Однако актуальный медный цвет и правильные украшения сделают его подходящим даже для классического интерьера спальни. Можно смело назвать его универсальным.
Фото: Instagram impera16bysandra