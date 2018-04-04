Как превратить городской балкон в скандинавскую террасу: практикум Roomble

Несмотря на свою скромную площадь, балкон для занятого горожанина — едва ли не единственная возможность наслаждаться летом и солнцем. Утром там можно чудесно позавтракать на свежем воздухе, а вечером посидеть с друзьями за бокалом вина или чашечкой чая. В дождливый день послушать стук капель по козырьку, а в жаркий и ясный устроить себе солнечную ванну.

Садоводу-любителю не помешает пара домашних грядок, а интеллектуалу — кресло для размышлений с видом на проплывающие облака. Даже если в вашем распоряжении всего пара свободных метров, завешанных бельевыми верёвками, — не отчаивайтесь. Тесноту можно обмануть складной мебелью, а хозяйственную необходимость оформить красивыми держателями или напольной сушилкой: ткани летом сохнут быстро.

Давайте попробуем декорировать балкон в модном сегодня скандинавском стиле. Нашему климату и скромным балконным метрам эта эстетика подходит как никакая другая — раздвигает пространство, не любит лишних предметов и дарит комфорт без чрезмерных расходов.

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Стены и пол Для начала осмотрим поле деятельности. Оно должно быть максимально открытым, свободным и лёгким. Убираем в ящики всё то, что не потребуется нам до зимы, и освобождаем площадь от лишних вещей. Скандинавский стиль требует светлых или деревянных стен. Если у вас открытый балкон с лёгкой оградой — оставляем всё как есть или обновляем ограду с помощью белой, чёрной краски (этот вариант подходит для металлических прутьев — он придаёт им кованый вид) либо автомобильной серебрянки. Не забудьте только предварительно максимально отчистить подтёки и трещины старой краски, чтобы новая ложилась ровно и аккуратно.

Если ваш балкон застеклён и обшит вагонкой, считайте, вам повезло. Полпути к скандинавскому интерьеру уже пройдено. Свежее и светлое дерево выставляем напоказ. Если естественно состарившаяся вагонка вам не нравится, попробуем немного освежить и размыть её белой краской. Для этого тщательно отшлифуйте (если она есть, то шлифовальной машинкой) или просто хорошенько ошкурьте старый лак. Затем купите в магазине немного акриловой краски и разведите её водой в пропорции примерно 50 на 50 или 30 на 70, в зависимости от того, насколько плотный белый эффект вы хотите получить.

Обязательно сделайте выкрас. Покройте краской небольшой кусочек обшивки в незаметном месте. Через пару минут протрите окрашенное место щёткой или грубой тряпкой — вдоль волокон. Если эффект понравился — переносим его на оставшуюся часть балкона. Если хочется усилить впечатление — наносим ещё один слой краски и снова вытираем её. После того как всё окрашенное высохнет, тщательно ошкуриваем поверхность полировальной шкуркой с мелким зерном и покрываем слоем или двумя лака.

Теперь осматриваем стену дома. Бетон или кирпич серого и белого цвета оставляем как есть — это удачный элемент скандинавского стиля. Красный кирпич можно также выкрасить в белый или серый. Если со стеной дома сделать ничего нельзя, воспользуемся зеркалом в графичной раме, меловой доской или красивыми принтами и фотографиями.

На пол, как для удобства, так и для декора, бросаем шкуру, серый, чёрный или полосатый коврик либо плед. Строго говоря, скандинавский стиль требует натуральных материалов. Но практичнее воспользоваться покрытием, которое легко стирать в обычной машинке. Тем более что современные синтетические материалы часто имеют даже более естественный вид, чем ковры ручной работы.

Мебель и предметы декора

Для небольших пространств наших балконов и узких лоджий мебель стоит выбирать белую или деревянную, лучше всего складную. Отличный летний вариант — небольшой светлый столик и пара садовых стульев. Если места не хватает даже для него, подойдёт любая низкая конструкция, даже деревянный ящик или чурбак интересной формы. Вокруг разбрасываем пуфы, подушки или размещаем небольшой матрас. Наступает тёплый сезон, и этим стоит воспользоваться!

Скандинавские интерьеры избегают лишнего текстиля. Но терраса — безусловное исключение из этого правила. Северное лето изменчиво и непостоянно. Поэтому пледы, накидки и подушки всячески приветствуются. Скандинавский стиль любит нейтральные оттенки, но ещё больше — яркие акценты и элегантные природные формы. Добавим немного цвета: яркую картину на стену, наволочку с броским принтом, красный пластиковый стул с необычной спинкой или хотя бы цветную лейку.

Для вечерних посиделок на балкон можно выставить торшер или небольшую лампу. Если возможно технически, хорошо бы сделать отвод из прилегающей комнаты и организовать снаружи приглушённый верхний или боковой свет. Подойдут реплики дизайнерских светильников середины XX века, лампы, имитирующие природные формы, а также модные лампочки без абажуров на толстых шнурах. Если такой возможности нет, можно просто расставить красивые геометрические подсвечники — они будут создавать нужную атмосферу и ночью, и днём.

Зелень

В царстве лесов, озёр и долгих снежных зим зелёный — уже не цвет, а способ отношения к жизни. Горшки с домашними «питомцами», вынесенные на балкон, вертикальные грядки на стенках, просто цветы в вазе — пункт если и не обязательный, то очень желательный. Особенно если ваш балкон выходит на оживлённую магистраль или запечатанную в стекло и бетон городскую улицу.

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