Забудьте про обои: 11 свежих решений для отделки стен

1. 3D-панели

Отделочный материал, позволяющий довольно быстро и просто покрыть стены трехмерным узором. 3D-панели бывают как достаточно дорогими — из дерева, стекла, гипса, так и более бюджетными — из ПВХ или измельченных побегов бамбука. Современные производители предлагают широкий ассортимент таких панелей — вы без проблем сможете подобрать нужный узор и оттенок.

Фото: Instagram lookatwall_spb 2. Винтажный кирпич

Стильный, эффектный, но довольно дорогостоящий вид отделки — винтажный кирпич. При этом существует как искусственно состаренный материал, так и настоящий старый кирпич из разобранных кладок.

Немаловажный момент: работа с этим материалом требует хороших профессиональных навыков. Кроме того, он весьма тяжеловесный, обязательно учитывайте этот момент при выборе отделки.

Фото: Instagram riverwoodcraft

3. Гипсовая плитка

Гораздо более легкий и бюджетный вариант, позволяющий создать имитацию каменной или кирпичной стены — гипсовая плитка. Этот материал получил особую популярность благодаря моде на стиль лофт и индустриальные мотивы в интерьере.

Фото: Instagram dream.gypsumboard

4. Дерево

Натуральное дерево — экологически чистый, фактурный, практичный, долговечный материал, который прекрасно подходит для отделки стен. Современные производители предлагают массу различных вариантов деревянных панелей.

Фото: Instagram archiraffa

Также можно использовать в облицовке стен более оригинальные варианты: к примеру, спилы, деревянную мозаику или винтажные амбарные доски.

Есть, впрочем, у такого решения и минусы — высокая стоимость и значительный вес материала.

Фото: Instagram tacwooddesign

5. Ламинат

Сравнительно бюджетное решение, позволяющее обойти главные недостатки натурального дерева (значительно пожертвовав при этом долговечностью и статусностью отделки), — ламинат.

Фото: Instagram pineviewhomes

6. Галька

Отделка стен галькой не самый распространенный ход, он уместен далеко не в каждом интерьере. Однако для определенных зон (санузла, кухни, прихожей) такое решение может оказаться весьма практичным и эффектным.

Фото: Instagram kim_kimble

7. Кожаные панели

Стильный современный материал для отделки стен, который не только добавит интерьеру изюминку, но и обеспечит дополнительную тепло— и звукоизоляцию. Кожаные панели наиболее уместны для оформления акцентной стены, при этом они просты в уходе. Минус — довольно высокая цена, особенно на панели из натуральной кожи.

Фото: Instagram studioart_leather_interiors

8. Тканевые панели

Еще один способ оформить стену мягким, объемным звукоизоляционным материалом — сделать выбор в пользу тканевых панелей. Стоимость такой отделки будет зависеть от типа ткани; этот вариант также прекрасно подойдет для оформления акцентной стены или зонирования и будет невероятно уместен в спальне, детской комнате и домашнем кинозале.

Фото: Instagram planaspb_com 9. Металл

Металл не самый часто используемый материал для отделки стен. Но популярность индустриальных мотивов заставила дизайнеров задуматься о преимуществах его применения в интерьере.

Из безусловных плюсов — износостойкость и ярко выраженный брутальный характер. Кроме того, металл обладает светоотражающими свойствами (что зачастую бывает нелишним), а также прекрасно сочетается с другими прочными натуральными материалами: деревом, камнем.

Пожалуй, для отделки всех стен в квартире металл вряд ли подойдет, однако для оформления акцентной стены или кухонного фартука он станет отличным выбором.

Фото: Instagram nofo.pl 10. Фотообои

Незаслуженно забытые на время, некоторое время назад фотообои получили своего рода «вторую жизнь». С их помощью можно воплотить самые смелые дизайнерские задумки. При желании можно даже создать свой собственный дизайн фотообоев — к примеру, на основе личных фотографий.

Фото: Instagram meble.bizart

11. Зеркала

У зеркал имеется несколько весомых преимуществ: они визуально расширяют пространство и преумножают солнечный свет. При этом необязательно использовать в отделке обычную гладкую зеркальную поверхность: существует, к примеру, зеркальная плитка и зеркальная мозаика.

Фото: Instagram malinbjork_lifestyle