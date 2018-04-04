Как обустроить кухню в морском стиле: реальный пример из Москвы

Многие из нас весь год живут мечтой о летнем отдыхе, море и солнце. Как претворить эту мечту в жизнь и создавать в своём интерьере летнее настроение круглый год, узнаем у дизайнера интерьеров, участника телепроекта «Сделано со вкусом» на ТНТ Антона Печёного.

Антон Печёный, дизайнер интерьеров

Дизайнер, руководитель собственной студии дизайна интерьеров. В команду Антона входят семь профессионалов, а в портфолио — более 170 реализованных проектов квартир и загородных домов. Постоянный участник телепроекта «Сделано со вкусом» на ТНТ.

pechenyi.com В рамках телепроекта «Сделано со вкусом» дизайнеру на переделку досталась старая и неудобная кухня. Её хозяева — молодая пара, и такой старый интерьер совершенно не подходил для ребят. Проблемы кухни налицо: неудобная и разрозненная рабочая поверхность, мало освещения, масса хлама и ненужных вещей, неэргономичное расположение стола и загромождённое окно. Большая 11-метровая кухня выглядела совсем крошечной.

В качестве концепции Антон Печёный выбрал морской стиль. Осталось только объединить его с функциональной планировкой и наполнить кухню удобной мебелью. Смотрите, что у нас получилось.

Антон Печёный, дизайнер «Сделано со вкусом»:

— Идея проекта — воссоздание на кухне атмосферы городского пляжа 60-х годов. Представьте себе отдыхающих в полосатых купальниках на пляже с золотистым песком. А теперь посмотрите на кухню. Похоже?

pechenyi.com Первым делом дизайнер изменил геометрию кухни, чтобы создать максимально большую и удобную рабочую поверхность. Для этого один угол закрыли гипсокартоном. В этой нише разместили плиту и вытяжку.

В бывшей кладовке Антон Печёный сделал мини-прачечную, разместив в ней стиральную машину. А вещи из кладовой переехали на открытый встроенный стеллаж у окна, закрытый шторой.

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Для создания кухни в морском стиле выбраны соответствующие цвета отделки: белый матовый потолок, глубокий синий цвет стен и яркие кухонные фасады цвета морского заката.

Кухонный фартук — своеобразная тельняшка, выполненная из закалённого стекла. Стильно и очень по-морскому! Одну из стен дизайнер оформил с помощью деревянных панелей — таких же, как и на полу, но на тон теплее. Это добавило в интерьер уюта.

Отдельное внимание дизайнер уделил месту у окна. Подоконник приобрёл функцию дивана. Для этого был установлен специальный каркас с каменной столешницей, мягким матрасом и подушками. А на самом окне — шторы, похожие на парус.

Чтобы не скрадывать пространство кухни, стол был выбран стеклянный. К нему — удобные современные стулья голубого цвета. Особое внимание уделено деталям: светильник из дюралюминия, имитирующий маяк, витой канат на стене, зеркало-иллюминатор, деревянный сундук для хранения, фотографии с морской тематикой.

Всё это создаёт на кухне ощущение нахождения в каюте корабля.

Несколько советов от дизайнера Антона Печёного для создания удобного интерьера вашей кухни:

Уделите внимание встроенной технике. Её преимущества налицо: она плотно прилегает к гарнитуру и в щелях не будет собираться грязь и крошки.

Заранее продумайте всю технику, которая будет располагаться у вас на кухне. Для каждого прибора будет нужна розетка. Над столешницей их должно быть как минимум шесть.

Чтобы на кухне было удобно как готовить, так и отдыхать, продумайте несколько сценариев освещения: над рабочей поверхностью, над зоной приёма пищи и в зоне отдыха — для чтения книг или романтического ужина.

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