Гениально простой способ вставить нитку в иголку

Как вставить нитку в иголку: простой способ

Кажется, не в каждом деле можно натренироваться так, чтобы опыт помог справляться с каждым разом все лучше и лучше. Вставить нитку в иголку — сколько раз вы проделывали эту процедуру и сколько раз у вас получилось это сделать с первого раза? Но Интернет творит чудеса и делится ценными секретами, которые порой очень здорово упрощают нам жизнь и превращают сложные действия в элементарные.

Есть немало секретов во вдеванию нити в игольное ушко: от лака для волос, до использования канцелярского клея.

Предлагаем вам вспомнить еще один простой и быстрый способ, для которого не понадобятся дополнительные приспособления. Вам нужны будут только две вещи: немного сноровки и эта видеоинструкция.