Гениально простой способ вставить нитку в иголку

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Как вставить нитку в иголку: простой способ 

Рамблер 9 часов назад
Кажется, не в каждом деле можно натренироваться так, чтобы опыт помог справляться с каждым разом все лучше и лучше. Вставить нитку в иголку — сколько раз вы проделывали эту процедуру и сколько раз у вас получилось это сделать с первого раза? Но Интернет творит чудеса и делится ценными секретами, которые порой очень здорово упрощают нам жизнь и превращают сложные действия в элементарные.
Есть немало секретов во вдеванию нити в игольное ушко: от лака для волос, до использования канцелярского клея.
Предлагаем вам вспомнить еще один простой и быстрый способ, для которого не понадобятся дополнительные приспособления. Вам нужны будут только две вещи: немного сноровки и эта видеоинструкция.
Дом и сад , Видео
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