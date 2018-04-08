Гениальный простой способ вставить нитку в иголку

Кажется, не в каждом деле можно натренироваться так, чтобы опыт помог справляться с каждым разом все лучше и лучше. Вставить нитку в иголку — сколько раз вы проделывали эту процедуру и сколько раз у вас получилось это сделать с первого раза? Но Интернет творит чудеса и делится ценными секретами, которые порой очень здорово упрощают нам жизнь и превращают сложные действия в элементарные.

В Сети уже гуляет не одно видео с этим простым и эффективным способом вставить нитку в иголку, теперь узнайте и вы, как это делается.