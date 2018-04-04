Просторная квартира площадью 30 метров: невозможное возможно

Эта маленькая квартира в городе Куритиба в Бразилии кажется чем-то невозможным. Имея в своём распоряжении всего 30 метров, дизайнеры смогли создать неповторимое ощущение простора и воздушности. Впрочем, а разве могло быть иначе, когда заказчиком выступила бывшая балерина? Белоснежная квартира-студия безупречно повторила всю идею танца, включив в себя простоту и величайший профессионализм балета. Проект получил название Água Verde Apartment.

Основная просьба заказчицы заключалась в том, чтобы в квартире появилось как можно больше пространства для общения. Экс-балерина очень любит принимать гостей, поэтому было необходимо создать максимально комфортные условия для их размещения. И хотя 30 метров сильно ограничили действия дизайнера Леандро Гарсии (Leandro Garcia), результат превзошёл все ожидания.

Леандро Гарсия (Leandro Garcia)

Архитектор и градостроитель, окончил Университет Гранд ABC (UniABC). Ещё в университете получил поощрительный приз на Международном конкурсе архитектурных школ. В его практике — сотрудничество с дизайнером офисов Марсело Розенбаумом (Marcelo Rosenbaum) и известным архитектором Исаей Вайнфельдом (Isay Weinfeld). Сегодня у Леандро Гарсии собственное агентство, занимающееся архитектурой и дизайном жилых и коммерческих помещений, а также дизайном мебели.

leandrogarcia.com.br Разумеется, главным акцентом в создании проекта Água Verde Apartment выступил белый цвет. И благодаря этому всё пространство небольшой студии приобрело воздушность, свойственную балеринам.

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Наибольшее изменение претерпела гостиная, которую дизайнеры постарались максимально эффективно объединить со столовой. Кстати, это стало возможно благодаря весьма оригинальному столику Camelo (1998) от Ovo (Luciana Martins & Gerson de Oliveira). Он обладает механизмом, регулирующим высоту столешницы, благодаря чему его можно использовать как в качестве кофейного столика, так и как обеденный стол.

Кухня в Água Verde Apartment расположилась в небольшой нише и обращена фасадом к гостиной. На ней есть всё необходимое, чтобы бывшая балерина могла готовить еду не только для себя, но и для больших компаний. Кстати, по задумке архитектора, зеркало над столешницей, выполняющее роль фартука, должно визуально увеличить пространство. Думаем, такую идею стоит взять на заметку всем владельцам маленьких квартир.

Рядом с кухонной нишей находятся помещения ванной и прачечной, которые тоже выполнены в белом цвете. Что ж, это придаёт маленьким помещениям свойство неограниченного пространства. А в случае с нашей квартирой это очень важно.

Идея создания эффекта простора поддерживается и элементами декора. Полосатый коврик, диван без боковых деталей и абсолютно белый шкаф, отделяющий спальню от гостиной, — всё это создаёт ощущение воздушности и лёгкости. Очередное напоминание о призвании владелицы квартиры.

Кстати, белый шкаф занимает большую часть комнаты и служит своего рода порталом в спальню. Попасть в неё можно через раздвижную дверь, которая также экономит пространство. Спальная комната продолжает эстафету основной идеи белого цвета и визуального увеличения пространства. Поэтому в ней вы не увидите ярких элементов, кроме чёрной строгой лампы и оригинального деревянного журнального столика, придающего комнате уюта.

homedsgn.com; leandrogarcia.com.br; freshome.com; Фото: Fran Parente

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