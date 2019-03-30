Как очистить воду без фильтра

Вода — незаменимый элемент человеческого организма, она просто необходима для полноценного и здорового существования человека. Но далеко не всегда в наших домах вода такая чистая как хотелось бы или как того требуют нормы.

Вот несколько проверенных способов очистить воду без фильтров в домашних условиях.

Отстаивание

Старый и проверенный способ от мам и бабушек — налили воды побольше, да оставили часов так на 12 — не меньше. Если вы располагаете временем, то этот вариант вполне достойный. Все тяжелые вредные компоненты осядут на дно емкости, а легкие пары улетучатся.

Выпаривание

Тоже далеко не новый метод и предельно простой. Прокипятите воду, чтобы при больших температурах опасные микробы погибли. Потом просто придется дождаться, пока она остынет. Есть один нюанс: погибнут не только вредные вещества, но и полезные.

Серебрение

Пожалуй, один из самых древних способов очистить воду от вредных элементов. На 12 часов поместите в заранее отстоянную воду любое серебряное изделие — этот металл прогонит частички вирусов и микробов. Хоть это и долго, но зато результат восхищает — еще многие месяцы вода, прошедшая очистку ионами серебра, останется неуязвимой для вредных бактерий.

Активированный уголь

Если на 1 литр воды добавить 3 чайных ложки угля, через 12 часов она будет вполне пригодна для питья.