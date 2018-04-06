Бесплатный мастер-класс по хип-хопу дадут в Строгине

Клуб «Современник» района Строгино приглашает всех желающих на бесплатный мастер-класс по хип-хопу. Занятия состоятся в субботу, 7 апреля. Об этом сообщила заместитель директора по культурно-массовой деятельности Кристина Власова.

— Яркий и незабываемый танцевальный мастер-класс проведет квалифицированный педагог и хореограф, руководитель нашей hip-hop студии Артем Хохлов. Он расскажет, покажет и научит азам современных танцевальных направлений, — рассказала Кристина Власова.

Открытый урок состоится по адресу: улица Маршала Катукова, дом 9, корпус 3. Мастер-класс стартует в 19.00. Вход свободный для всех желающих.