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Бесплатный мастер-класс по хип-хопу дадут в Строгине
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Бесплатный мастер-класс по хип-хопу дадут в Строгине 

Префектура СЗАО города Москвы 31 минуту назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Клуб «Современник» района Строгино приглашает всех желающих на бесплатный мастер-класс по хип-хопу. Занятия состоятся в субботу, 7 апреля. Об этом сообщила заместитель директора по культурно-массовой деятельности Кристина Власова.
— Яркий и незабываемый танцевальный мастер-класс проведет квалифицированный педагог и хореограф, руководитель нашей hip-hop студии Артем Хохлов. Он расскажет, покажет и научит азам современных танцевальных направлений, — рассказала Кристина Власова.
Открытый урок состоится по адресу: улица Маршала Катукова, дом 9, корпус 3. Мастер-класс стартует в 19.00. Вход свободный для всех желающих.
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 Ещё 2 источника 
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