Ван Гог и блестки в новых лукбуках российских дизайнеров

Marie by Marie

Буквально сошедшие с полотен художника-импрессиониста Ван Гога цветы украшают легкие весенние материалы в новой коллекции бренда. Настроение солнечного французского Прованса и фактурный крой гармонично слились в весеннем лукбуке марки. Здесь и льняные костюмы с oversize-пиджаками, нежно-белые платья с опущенными плечами и струящиеся модели. С одеждой из новой коллекции каждая девушка сможет создать идеальный и романтичный образ.

Helen Stracta

Талантливая выпускница Британской школы дизайна в этом году представила свою коллекцию «Энергия воды» на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Вдохновлялась дизайнер многочисленными артефактами, элементами арабского искусства и даже рисунками корневой системы цветов пустыни. Все это вылилось в очень крутую коллекцию.

A LA RUSSE

Осенняя коллекция бренда A LA RUSSE насыщена яркими цветами и различными фактурами: замша, шифон, кашемир и мерцающий люрекс. В основе коллекции — гранат — символ страсти, опьяняющей любви, изобилия и плодородия. Его пылающий яркий цвет и сок — это олицетворение всей коллекции, отраженное в палитре, вышивке и принтах. Новую коллекцию бренда представила модель Евгения Володина.

SIAMMSIAMM

Российских бренд SIAMMSIAMM призывает этой весной продемонстрировать свою индивидуальность, дерзость и любовь к нестандартным вещам. Помочь в этом сможет их новая весенне-летняя коллекция. Бренд представил верхнюю одежду, которая идеально подойдет для начала весны: шерстяное пальто, куртка ворон и бомбер. Помимо этого в коллекции есть комбинезоны, джинсы, брюки, а также большое количество различных аксессуаров.

MIRSTORES

В этом сезоне бренд решил расширить свою линейку: помимо знаковых для марки вязаных вещей, которые в этом сезоне представлены в виде плиссированной юбки миди, кардиганов в рубчик и аксессуаров, здесь также присутствуют и текстиль. Легкие платья, юбки из хлопка и топы из вискозы заняли почетное место в качестве новинок сезона. Свободный крой и лаконичные линии новой коллекции MIRSTORES отлично подойдут для любого случая и мероприятия. Начинаем планировать крутую весну!