В гостях у Roomble: декорации жизни и секрет успеха Кирилла Лопатинского

Весна приближается! Ощущается вдохновение и жажда новых свершений. Сегодня у нас в гостях мастер настроения, специалист по витринистике и искусству визуального мерчандайзинга, знаменитый декоратор Кирилл Лопатинский, который рассказал о том, что модно в этом году, где искать идеи, о своем рабочем процессе и других важных аспектах своей жизни.

Кирилл Лопатинский, дизайнер и декоратор

Дизайнер-декоратор, флорист и специалист в области витринистики и визуального мерчендайзинга. Креативный директор VM FACTORY by Kirill Lopatinsky. Директор Галереи Цветов L’ROSE. Член-корреспондент Академии Имиджелогии России. Преподаватель Академии Современного Обучения «ВОЗРОЖДЕНИЕ». Уже более 20 лет реализует свои проекты на территории России и за рубежом.

Выставочные стенды и витрины магазинов, декор внутреннего пространства и неповторимые инсталляции из природных материалов, — основные направления работы.

https://www.vmfactory.ru — Кирилл, ваше оформление стендов и витрин восхитительно и неповторимо. Расскажите, что составляет основу вашего стиля?

— Индивидуальный мерчендайзинг — сфера сильно подневольная, и проекты должны соответствовать тенденциям, которые декламируют мировые институты, такие как Pantone. Такие ресурсы выпускают и общедоступные материалы о том, что модно сейчас, и платные практические блоки для профессионалов, которые предпочитаю я. При этом полученные знания беру только за ориентир, адаптируя их для России, чтобы сохранить культурные особенности, и формирую отдельную концепцию для каждого проекта.

— Есть ли у вас определенный ответ на вопрос «где искать вдохновение?»

— Вдохновением может служить всё что угодно: весь окружающий мир, выставки искусства и дизайна, история. Например, увидев тренд на слэбы из натурального камня, я долгое время накапливал идеи как его применить. Творческий поиск дал превосходный результат в виде стенда Roomble для выставки iSaloni WorldWide. Этот пример весьма показателен для заказов без ограничений по брендбуку и жесткого технического задания.

— У вас много проектов, можно ли выделить из них самый сложный, и самый крутой проекты?

— Наверное, по уровню сложности лидирует уже упомянутый проект для Roomble, потому что задействует разные производственные задачи, и он интересный, так как в нем удалось использовать все возможные способы взаимодействия с посетителем.

— Другим любимым проектом является «Королева ночи », созданный по мотивам фильма «Золотой век». Была проведена колоссальная работа: найден манекен, сшито платье, сделан головной убор. Моя идея была полностью реализована и стенд получился идеален для визуальной поддержки выхода нового аромата Aedes de Venustas.

— Какие существуют актуальные тренды, и что будет модно в грядущем сезоне?

— «Балом правит» благородный фиолетовый цвет. Уже в новогоднем оформлении я использовал лавандовый оттенок. И в грядущем сезоне весна-лето 2018 фиолетовый акцентах играет важную роль. Золото не уступает позиций. Золото в деталях, и золото в доминанте поверхностей. Безусловный тренд — маски, как основной элемент декора. Маски из любых материалов и разных стилей. Как и год назад, актуальна тема тропических джунглей. А также фактура камня.

— Витринистика, мерчендайзинг и дизайн — неразделимы в вашем творчестве. Также вы ориентируетесь и на тренды в мире моды. Что объединяет декор, дизайн цыфрофой, интерьера и одежды?

— Здесь всё очень взаимосвязано: существуют общие правила игры, без каких либо исключений и противоречий. То есть тенденции, что распространяются на моё творчество, также распространяются на всю сферу дизайна. И тем интереснее работа, что находятся абсолютно различные воплощения общим идеям.

— Читателям интересно, как вы работаете: ваш студия и галерея цветов, процесс рождения шедевров декора

— Большая часть моей работы происходит в студии-мастерской, где коллективом в 5 человек мы проектируем и создаем произведения от предметного дизайна до крупных декораций. И студия цветов выступает как личный инструмент декоратора.

— Какова география ваших работ?

— Всем коллективом мы много путешествуем, реализуя проекты по всей России. А также в Европе, в основном в Италии и Германии. Еще будучи креативным директором коллекции «Фаберже» культурно-исторического фонда «Связь времен» занимался организацией выставок и попутных процессов по всей Европе, что дало конечно грандиозный опыт.

— Какова средняя стоимость оформления бутика и продолжительность проекта?

— Сложно ответить однозначно, может быть и 20 000, и 200 000 рублей в зависимости от сложности проекта и использованных материалов. Про продолжительности также разнится, например, уже год занимаемся проектированием и реализацией большого шоурума с площадью более 1000 кв.м. экспоцизионного пространства. Стенд Roomble бы проектом 3х-месячным.

— В чем секрет успеха, как достичь признания? С чего начинать молодому декоратору?

— Начинающему декоратору обязательно прислушиваться к актуальным тенденциям. А чтобы достичь признания, нужно работать, работать, и еще раз работать. Следить за новинками в вашей области, применять новейшие технологии, связанные, в моем случае, с производством в первую очередь. Все наши декорации производятся в мастерской на станках с числовым программным управлением. Когда можно и придумать, и воплотить — это огромное удовольствие!

— И последний вопрос о личном: как ваши близкие приняли такую насыщенную и ненормированную деятельность? Помогают ли на объектах?

— У нас один темп жизни. И важнейшая помощь — это поддержка, настоящий интерес к работе и достижениям друг друга.

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