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В Москве начала работу выставка WorldBuild Moscow
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В Москве начала работу выставка WorldBuild Moscow 

IVD.ru 2 часа назад
Фото: IVD.ru
Экспонентами этого масштабного мероприятия стали более 1200 производителей и поставщиков из 40 стран. 400 компаний впервые демонстрируют свою продукцию. Широкий ассортимент строительных и отделочных материалов, востребованных в оптовой и розничной торговле в столице и регионах, в строительстве, дизайне и отделке жилых и офисных помещений, представлен в 12 тематических разделах:
строительные материалы;
краски и декоративные штукатурки;
сантехника;
керамическая плитка;
двери и замки;
напольные покрытия;
обои;
шторы, ткани, жалюзи, карнизы;
панели, молдинги, лепнина;
свето— и электротехническая продукция;
фасады, кровля, ворота;
строительное оборудование и инструмент.
Для посетителей разработана интересная деловая программа выставки. Её основная задача — формирование платформы для взаимодействия дизайнеров, архитекторов, проектировщиков и производителей. Впервые на выставке открыта специальная экспозиция Bathroom Biennale. Креативные проекты ванных комнат в реальном размере, с применением лучших отделочных материалов реализовали ведущие российские дизайнеры и декораторы: Диана Балашова, Женя Жданова, Майк Шилов, Дима Логинов, Ольга Мальева, Надя Зотова и Максим Лангуев.
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