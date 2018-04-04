В Москве начала работу выставка WorldBuild Moscow

Экспонентами этого масштабного мероприятия стали более 1200 производителей и поставщиков из 40 стран. 400 компаний впервые демонстрируют свою продукцию. Широкий ассортимент строительных и отделочных материалов, востребованных в оптовой и розничной торговле в столице и регионах, в строительстве, дизайне и отделке жилых и офисных помещений, представлен в 12 тематических разделах:

строительные материалы;

краски и декоративные штукатурки;

сантехника;

керамическая плитка;

двери и замки;

напольные покрытия;

обои;

шторы, ткани, жалюзи, карнизы;

панели, молдинги, лепнина;

свето— и электротехническая продукция;

фасады, кровля, ворота;

строительное оборудование и инструмент.