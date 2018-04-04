5 лаков для ногтей, которые спасут, если у вас нет времени на дизайн

Адептам минимализма и деловым женщинам с горящими дедлайнами обычно не до высокого маникюра. Но мы изловчились и нашли для них доступные и модные варианты сделать ногти красиво, быстро и без приключений.

Красная классика

Красный цвет не только подходит ко всем на свете вещам, но еще и здорово поднимает боевой настрой. Стоит нанести такое покрытие на ногти, работа сразу же пойдет веселее, а там и до повышения по службе недалеко.

Лак в оттенке Pomodoro, Bobbi Brown

Фуксия с перламутром

Охотницы до самых модных оттенков сезона могут смело положиться на фуксию и другие яркие тона розового. А чтобы маникюр не выглядел совсем статично, присмотритесь к лакам с перламутровыми частичками.

Лак в оттенке Orchid, Dolce&Gabbana

Строгий коричневый

Черный цвет выглядит хоть и драматично, но банально. Если вы любите темную гамму настолько, что совсем, попробуйте оттенок горького шоколада — этот вариант смотрится повеселее и больше годится для офиса, как ни посмотри.

Лак в оттенке Brun Contraste, Chanel

Коралловый

Кремовый коралловый, близкий к лососевому придет на помощь, когда выбирать между нюдом и заметным цветом станет особенно тяжко. Этот лак достаточно яркий, чтобы маникюр цеплял взляды прохожих и вполне себе спокойный, чтобы не помешать вашему деловому имиджу.

Лак в оттенке Op Art Coral, YSL Beauté

Блестящий

Если у вас есть время, нанесите поверх любимого оттенка топпер с заметными блестками. Этот трюк не только сделает ногти более эффектными на вид, но и продлит жизнь маникюру.

Покрытие Luxe Effects Sparkle, Essie