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Модные тренды: Фиолетовый — хит сезона!
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Модные тренды: Фиолетовый — хит сезона! 

Fraufluger.ru 23 минуты назад
Фото: Fraufluger.ru
Все показы в этом сезоне были окрашены во все оттенки фиолетового. Дизайнеры не побоялись такого яркого цвета, и использовали его повсеместно. Модные тренды: Фиолетовый — хит сезона!Самой смелой из них оказалась Белла Потемкина, которая устроила фиолетовое буйство под названием «CATWALK PURPLE COLLECTION» на неделе моды в Москве.
У Gucci фиолетовых вещей ничуть не меньше, чем у российского дизайнера. Они  сделаны в свойственной им манере, потому не теряют особенный шарм и не позволяют вам  спутать их с другими брендами.
Versace
и Ralph Lauren на фиолетовый поставили меньше, но стороной модный цвет обходить
не стали. Каждый в своем стиле сделали пару акцентов и предоставили возможность
фэшн-дивам не отставать от трендов.
Если же вы не любительница ярких цветов и у вас не хватает
смелости вырядиться с ног до головы в фиолетовый, найдите себе сумку и  разбавьте ей свой спокойный лук.
Если же вы совсем не хотите вносить фиолетовый в свою жизнь,
но хотите оставаться в тренде, прицепите к любимой сумки брелок, или же  используйте в качестве аксессуаров шарфы.
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