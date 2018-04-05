Модные тренды: Фиолетовый — хит сезона!

Все показы в этом сезоне были окрашены во все оттенки фиолетового. Дизайнеры не побоялись такого яркого цвета, и использовали его повсеместно. Модные тренды: Фиолетовый — хит сезона!Самой смелой из них оказалась Белла Потемкина , которая устроила фиолетовое буйство под названием «CATWALK PURPLE COLLECTION» на неделе моды в Москве.

У Gucci фиолетовых вещей ничуть не меньше, чем у российского дизайнера. Они сделаны в свойственной им манере, потому не теряют особенный шарм и не позволяют вам спутать их с другими брендами.

Versace

и Ralph Lauren на фиолетовый поставили меньше, но стороной модный цвет обходить

не стали. Каждый в своем стиле сделали пару акцентов и предоставили возможность

фэшн-дивам не отставать от трендов.

Если же вы не любительница ярких цветов и у вас не хватает

смелости вырядиться с ног до головы в фиолетовый, найдите себе сумку и разбавьте ей свой спокойный лук.

Если же вы совсем не хотите вносить фиолетовый в свою жизнь,

но хотите оставаться в тренде, прицепите к любимой сумки брелок, или же используйте в качестве аксессуаров шарфы.

Читайте также: Модные тренды: 5 ярких подборок в одной цветовой гамме на весну 2018

Модные тренды: 37 вещей в которых вы захотите блистать этим летом