Планировка на практике: 2 варианта для трешки

Когда дизайнер Никита Зуб увидел план новой квартиры заказчиков, его смутила нестандартная конфигурация — ни одного прямого угла. Но проблем не возникло: удалось придумать несколько удачных вариантов планировки.

Тип дома: монолитный дом Площадь квартиры: 78 кв. м Комнаты: 3 Санузел: 2 Плита: электричество Заказчики: молодая семья с сыном (3 года), в перспективе — второй ребенок. Пожелания: сделать гостиную, кухню-столовую, оставить два санузла, постараться вместить в один из них душевую, а в другой — угловую ванну. Изолировать спальню и детскую от общих помещений.

Кухню сделали изолированную с вместительным линейным гарнитуром и обеденной зоной с диваном и ТВ.

Детская получилась в смежной с кухней комнате, а за ней — просторная гостиная с рабочим местом.

Хранение вынесли в хозяйственное помещение в прихожей. Здесь же разместили стиральную и сушильную машины.

Все помещения получились изолированными, но образовался довольно большой холл. Плюс не осталось места для душевой во втором санузле.

«Грязная зона» в прихожей небольшая. Из нее сразу вход в ванную, где организовали постирочную (со стиральной и сушильной машинами). Во втором санузле — встроенная душевая.

Кухня-столовая — изолированная, с угловым гарнитуром и дополнительными неглубокими шкафами.

Гостиная получилась проходная, рабочий стол поставили ближе к окну.

Вещи будут храниться в шкафах в каждой комнате и в гардеробной в прихожей.

Неровности внешнего периметра квартиры не внесли особых сложностей в работу над планировкой, но посмотреть в глаза этому архитектуру желание все-таки есть.