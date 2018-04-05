Яркий лофт с портретом Боба Марли: проект в Крыму

Гостиную и кухню в двухкомнатной квартире разделяла несущая стена, поэтому объединить их было невозможно. Но основательница студии Vitta Group дизайнер Елена Пономаренко нашла выход. Она присоединила общий балкон, который связал два помещения.

После перепланировки траектория перемещения по квартире замкнулась в кольцо. Балкон присоединили, сделав кухню, гостиную и зону отдыха у камина проходными. Изолированной оставили только спальню для молодой пары.

Владельцам квартиры нравится стиль лофт, поэтому в отделке использовали бетон, красный и белый кирпич, а также фанеру, из которой сделали часть мебели и кухонный фартук.

Самым спокойным по колористике помещением стала спальня, где цвет добавили только при помощи синего текстиля, желтой двери и электропроводки. Все остальные помещения кажутся вызывающе-яркими, хотя все стены покрасили в белый и темно-серый цвет.

Все дело в принтах и росписи. Например, несущие колонны, которые раньше отделяли балкон в гостиной, украсили красной надписью, а на стене за диваном в гостиной появился желто-оранжевый портрет Боба Марли. Не удивительно, что в таком пространстве практически отказались от декора.

Авторы проекта предусмотрели множество разноплановых систем хранения. Каждую из них оформили по-своему — так избавились от ощущения, что вся комната заставлена шкафами. Это заметнее всего на кухне. Основной гарнитур и шкафы-колонны для встроенной техники с белыми матовыми фасадами, шкафы при барной стойке фанерные, а открытые стеллажи для книг и вина — ярко-желтые.

В спальне и гостиной на заказ сделали комоды под телевизор из фанеры, а шкафы-купе закрыли зеркальными фасадами. В первом случае зеркала расширяют пространство, а во втором — усиливают эффект череды комнат, которые переходят одна в другую. Прямо напротив входа в квартиру выделили небольшую гардеробную.

Часть мебели для проекта пришлось дорабатывать. В желтый цвет тонировали каркасы барных стульев на кухне, плинтуса гарнитура и тонкие промежутки между дверцами. Всю корпусную мебель сделали на заказ, потому что это был единственный способ максимально задействовать нестандартную планировку.

Проводку в квартире оставили на виду. Точечные светильники в гостиной составили геометрический рисунок на потолке. В каминной зоне ретро-лампочки на красных проводах привесили на рога декоративного лося. А в спальне такие же лампочки-подвесы уже на желтых проводах хаотично свисают вдоль стены за изголовьем кровати.