Гостиная в новом классическом стиле: советы, мебель, декор

Чтобы сделать ремонт, не обязательно обращаться к специалистам. Дизайнер Анна Баральди делится инсайтами, как самостоятельно создать уютную и стильную гостиную в новом классическом стиле.

Популярный стиль «новая классика» — идеальный вариант для всех, кто любит утонченные и взвешенные дизайн-решения, а также мечтает вдохнуть новую жизнь в традиционный классический интерьер. Воплотить его в жизнь — достаточно просто. В интерьере с обложки мне нравятся понятная планировка, сложный зеленый цвет в отделке стен, классические потолочные розетки и минимализм прямых линий.

Начинать работу над концепцией интерьера важно с коллажа. Именно он поможет увидеть и прочувствовать настроение будущего интерьера, а также определиться с цветовой гаммой.

В нашем случае я решила сделать акцент на миксе сложного зеленого цвета с припыленным фиолетовым — посмотрите, какая это яркая дружба! Но не паникуйте раньше времени — гармонизировать этот контраст нам помогут серый, бежевый и молочный тона — как в отделке, так и мебели и текстиле. Эти спокойные цвета мы также дополним аксессуарами мятных оттенков и холодных серо-голубых — получится нескучная и утонченная палитра для гостиной. Все материалы я нашла в магазине «Леруа Мерлен». Здесь же, на месте, составила коллаж.

Найти сразу все для отделки комнаты и по хорошим ценам можно в магазине «Леруа Мерлен». Итак, смотрим и запоминаем, что нам понадобится.

Чтобы сделать расчет ориентировочной стоимости ремонта, я взяла размер стандартной гостиной — 20 квадратных метров.

Паркетная доска: 15 упаковок (+3, если укладка делается по диагонали) 18 Х 1531 = 27 558 ₽

Клей для паркета: 2 ведра 672 Х 2 = 1 344 ₽

Обои зеленого цвета: 9 рулонов (при высоте потолка — 2,60 см) 9 Х 971 = 8 739 ₽

Обойный клей: 4 упаковки 4 Х 120 = 480 ₽

Полиуретановые потолочные розетки (диаметры 40,3 см, 34 см, 29 см, 25 см, 20 см) 3190 ₽

Потолочный плинтус: 5 шт. (ширина — 9 см) 5 Х 87 = 435 ₽

Клей для плинтуса и лепнины: 4 упаковки 4 Х 71 = 284 ₽

Краска для потолка, лепнины и стены: 3 упаковки 3 Х 930 = 2 790 ₽ ИТОГО: 44 820 ₽

Есть простые способы, потратить меньше времени на работу, но при этом получить отличный результат.

По большей части в интерьере должна появиться простая и лаконичная мебель, желательно нейтральных тонов. Впрочем, один-два предмета могут быть нарочито стилизованы: попробуйте разместить в гостиной прозрачные пластиковые стулья и подчеркнуто классическое бархатное кресло малахитового цвета.

Помните, в гостиной в новом классическом стиле не должно быть ничего лишнего — в декоре делайте ставку на самое главное.

Если же, по вашим ощущениям, гостиной не хватает истории, просто вспомните про изящные статуэтки и патину. Только не переусердствуйте с их количеством. Любое излишество — вызов для совершенства.

На фото: белый потолочный плинтус; паркетная доска Sinteros Europarket; ковер Optic; люстра Ely; карниз «Маш»; штора на люверсах; подхват для штор; декоративная подушка «Манчестер» фиолетового цвета; синяя декоративная подушка; декоративная подушка «Аркадия»; рамки Paola серебряного цвета (30х40 см, 15х20 см, 10х15 см); полиуретановые потолочные розетки (диаметры 40,3 см, 34 см, 29 см). Все — «Леруа Мерлен».