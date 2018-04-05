Перепланировка двушки: типовая квартира до и после

Решение о перепланировке в квартире носит очень важный характер: нужно продумать все изменения, определить масштаб работ, составить алгоритм действий. Согласитесь, задача не из лёгких! Поэтому мы обратились за советом к профессионалу — архитектору и дизайнеру Руслану Кирничанскому . Он рассказал нам о трёх вариантах перепланировки типовой квартиры.

Руслан Кирничанский, архитектор, дизайнер, эксперт и дизайн-критик

Занимается разнообразной деятельностью: это и строительство зданий, и работа с внутренним пространством. Ведёт проекты как в России, так и в странах Западной Европы.

fab-im.com — Каждый из нас когда-либо спрашивал себя: как лучше обустроить квартиру? Ответ на этот вопрос редко можно найти в Интернете — мы то и дело будем натыкаться на множество советов, которые не всегда приемлемы для конкретного случая. Конечно, существуют разные статьи об «идеальных» типовых квартирах для холостяков, семей и так далее. Я считаю подобные тексты вредными, потому что они дают решение для абстрактных персон, существующих в воображении автора-дизайнера. Я же предлагаю совершенно иной подход к перепланировке типовой квартиры, который поможет оценить все возможности помещения, а также подскажет, какие преобразования допустимы. Надеюсь, что мой подход вдохновит вас.

Важный аспект нашей жизни — это её качество, которое складывается из многих элементов повседневности, таких как личная жизнь, карьера, здоровье, досуг. Однако само удовлетворение жизнью закладывается прежде всего в доме, в том месте, где человек чувствует себя удобно и уютно, там, где мы такие, какие есть на самом деле. Поэтому мои советы во многом будет исходить из этого параметра. Я буду также учитывать технические особенности квартиры.

Сегодня мы рассмотрим одну из самых распространённых серий типового многоквартирного строительства П-44. Её начали возводить ещё в 80-х годах прошлого века, строили и в нулевых. Новые типовые серии домостроения опираются на планировочные решения серии домов П-44. Такие дома очень распространены на территории России, их можно встретить практически в каждом городе.

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Предположим, эта квартира предназначена для молодой пары 25—35 лет, без детей. У молодого человека и девушки есть определённые требования к тому, что должно получиться после планировки. Так, необходима практичная и удобная кухня с обеденной зоной, гостиная для отдыха и приёма гостей с дополнительным спальным местом, удобная ванная и прачечная; спальня, одно рабочее место и гардеробная либо вместительные шкафы для хранения одежды.

Квартира серии П-44 состоит из двух жилых комнат, кухни, лоджии, коридора и разделённого перегородкой сантехнического узла. Общая площадь квартиры — 50,2 квадратных метра.

Существует несколько вариантов перепланировки. Остановимся на каждом из них подробнее.

Вариант 1: минимум переделок

В этом случае мы не производим масштабных строительных работ, которые требуют согласования. Это существенно сокращает сроки ремонта и его затратную часть.

Работы, которые необходимо произвести:

В домах этой серии плохая звукоизоляция, поэтому нужно демонтировать старые полы (лаги и половая доска) и заменить их на стяжку с подложкой из звуконепроницаемого материала. В итоге черновой пол станет ровным и долговечным. По высоте при этой замене ничего не меняется, «пирог» старых полов составляет 6—8 см, как и новая стяжка. После окончания черновых работ нужно уложить инженерную доску (если поискать, то можно приобрести её по цене среднего по качеству ламината).

Следующий шаг — работы по звукоизоляции потолков. Качество жизни от этого только повышается, поскольку из квартиры сверху будет доноситься меньше шума (эффект присутствия «топающего соседа»). Потолок опустится на 8—10 см, но тишина и спокойствие того стоят. Учитывая, что высота между перекрытиями в домах этой серии — 2 760 мм, то «полезная» высота остаётся 2 600 мм (8 см — стяжка, 8 см — потолок), что вполне допустимо и комфортно для проживания.

Важно поменять алюминиевую электрическую проводку на медную и добавить необходимое количество выключателей, розеток и источников света.

При необходимости нужно заменить трубы подачи воды и канализации, оконные блоки и межкомнатные двери.

Переходим к выравниванию стен квартиры. После выполнения этого процесса нужно окрасить стены либо оклеить их обоями. Затем можно заниматься расстановкой мебели и аксессуаров.

Специалисты, к которым придётся обращаться для воплощения перепланировки в жизнь — это декоратор, дизайнер, строительная бригада, профессиональный сантехник и электрик с допуском (документ о квалификации).

Мнение: этот вариант хорош тем, что позволяет улучшить качество жизни с минимальными затратами. Применяются строительные работы средней степени сложности, их можно проводить в любое время года.

Плюсы: вариант приемлем при ограниченном бюджете или в перспективе скорого переезда. Не требует согласований, работы можно выполнять частями.

Минусы: главный недостаток в том, что вы «вписали» себя в планировку, а не наоборот. Если у вас будет помощник — декоратор или дизайнер, то больше шансов получить хороший результат, поскольку грамотная расстановка мебели может изменить пространство и без сноса стен. Однако нужно учитывать, что придётся соглашаться на некоторые неудобства, такие как отсутствие кухни-гостиной и раздельный санузел.

По качеству жизни этот вариант получает 5 баллов из 10.

Вариант 2: снос и возведение

Здесь проводимые работы будут масштабнее и серьёзнее. При перепланировке такого вида помещение «подгоняется» под требования жильцов.

Сначала нужно оформить свои пожелания — это могут быть собственные эскизы или дизайн-проект, разработанный дизайнером или архитектором. Профессионал сможет грамотно определить, какие стены можно сносить и где допустимо организовывать новые проёмы.

Важно отметить, что практически все стены в домах серии П-44 — несущие, но можно получить разрешение на снос фрагментов стен и при этом не допустить ослабления основного каркаса здания. В несущих конструкциях разрешается только устройство проёмов (их размер устанавливается СНиПами). Для получения разрешения на изменение конфигурации стен необходимо представить проект, выполненный специализированной компанией. В этом проекте должен быть указан способ усиления перегородок.

Организация проёма — ответственная работа, которую будет выполнять инженер, и в случае разрушения конструкций именно он несёт уголовную ответственность.

Мой совет: никогда не делайте дверной проём в виде арки не только из-за того, что это архитектурное извращение, но и потому что гораздо проще устроить обыкновенный прямоугольный проём с запасом высоты. Дело в том, что в данном случае в швеллере выпиливается определённое число надрезов, после чего его при помощи домкрата распинают в проёме. Работа затратная, сложная технически и занимает много времени.

Если я убедил вас, что арки — это зло, смотрите в конце статьи перечень нормативных актов, которые вам помогут узнать больше об устройстве проёмов в несущих стенах.

После того как вы продумали тип переделки, нужно заказать проект в организации, имеющей соответствующую лицензию. Рассчитать вектор напряжения в стене можно в специальных программах и при помощи заранее составленных таблиц (они есть в проектных институтах). Однако я рекомендую поручить эту работу инженеру.

Полезно знать: из моей практики следует, что чаще всего разрешают снос стен и организацию в них проёмов на верхних этажах зданий.

Следующие работы по перепланировке в квартире такие же, как и в первом варианте: нужно произвести черновые и чистовые строительные операции.

Специалисты, которые потребуются для второго варианта перепланировки: архитектор-дизайнер, проектная организация, строительная организация с лицензией, электрик, сантехник.

Мнение: этот вариант более затратный, но соотношение цена/качество у него идеальное. Значительно повышается комфорт использования квартиры.

Плюсы: помещение «подгоняется» под требования будущих жильцов. Получилось расширить ванную комнату, организована зона кухни-гостиной, где удобно принимать гостей; появились места для встроенных шкафов и дополнительного хранения.

Минусы: много бумажной работы с разрешениями, больше затрат, но все они экономически оправданны.

Качество жизни: 6 из 10 баллов.

Вариант 3: максимальное преображение

Если вы выбираете этот вариант, то будьте готовы к беготне и хлопотам по согласованию и утверждению разрешённого переноса конструкций, но это может полностью преобразить квартиру и сделать её индивидуальной.

При таком способе перепланировки кухонное оборудование перенесено (по периметру изначальной кухни это разрешено), что позволило создать удобную кухню. Конфигурация стен ванной комнаты расширена за счёт сокращения коридора-прихожей (допустимо по СНиПу). Появилась прачечная комната и гардеробная.

Работы нужно произвести те же, что описаны в первом и втором вариантах.

Специалисты, которые потребуются при перепланировке: очень опытный архитектор-дизайнер, проектная организация, строительная организация с лицензией, электрик, сантехник.

Мнение: третий вариант позволяет использовать площадь наиболее эффективно за счёт сокращения вспомогательных пространств, например, коридора. Масштабная переделка наделяет квартиру достоинствами, необходимыми для высокого качества жизни. Каждый жилец и гость получает отличный уровень комфорта.

Плюсы: квартира полностью создана для конкретной пары, были учтены их интересы и особенности. Это планировочное решение и профессиональная работа дизайнера — стопроцентное попадание квартиры на страницы глянцевых интерьерных изданий плюс восторги гостей и знакомых.

Минусы: процесс перестройки затянут по времени, нервное ожидание разрешений и поиск высококвалифицированных специалистов. Бюджет ремонта гибкий, но нужно не забывать, что результат оправдает все издержки.

За качество жизни третий вариант заслуженно получает 7 баллов из 10 (это максимальный балл для панельных конструкций).

И напоследок

В этом обзоре я постарался максимально подробно описать возможности данной квартиры в трёх разных вариантах переделки. Надеюсь, это поможет найти в ней многие скрытые резервы.

Следующий обзор будет посвящён квартире в монолитно-кирпичном доме со свободной планировкой. Я расскажу о возможностях и особенностях такого вида помещений и о том, к чему на самом деле обязывает вышеупомянутый рекламный термин.

Нормативные акты, которые вам пригодятся:

СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия»;

СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

СП 15.13330.2010 «Каменные и армокаменные конструкции»;

СП 70.13330.2011 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СП 54.13330.2011 «Здания жилые и многоквартирные».

Архитектор Руслан Кирничанский; фото домов с сайтов apb1.ru; platform.kixbox.ru Читайте также:

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