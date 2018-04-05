Как ещё можно использовать шторы в интерьере: 5 способов и 25 примеров

Самое интересное в дизайне — это находить новое применение привычным вещам. Иногда для того, чтобы сделать свой интерьер неповторимым, достаточно переосмыслить возможность применения той или иной декоративной детали. Сегодня мы предлагаем вам по-новому взглянуть на такой знакомый всем аксессуар, как шторы (занавески), и рассмотреть другие решения по их использованию.

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1. Вместо ширмы

Зонирование пространства с целью создания дополнительных функциональных зон — один из наиболее востребованных приёмов в современном дизайне. Если вам необходимо обеспечить приватность спальной зоны в квартире-студии или оформить уединённый уголок для домашнего офиса, воспользуйтесь шторами.

Они избавят вас от необходимости возводить дополнительные перегородки или устанавливать откатные двери. Шторы не отягощают интерьер и в собранном состоянии практически незаметны. Конечно, о шумоизоляции здесь речь не идёт, но зато создать визуальный эффект разделения пространства на зоны с помощью штор или занавесок довольно просто.

2. В качестве балдахина

Даже если в зонировании спального места нет необходимости, вы можете сделать его более уютным с помощью балдахина. И здесь вам снова пригодятся шторы. А если кровать не приспособлена для оборудования балдахина и специального держателя нет, пригодятся и карнизы. Их можно прикрепить к потолку по периметру кровати, повесить на них шторы — и вуаля, балдахин готов.

Особенно рады такому декоративному трюку будут дети. Идеальное решение для комнаты маленькой принцессы.

3. В детской

Способы использования штор в детской не ограничиваются сооружением балдахина. Вы можете создать в комнате ребёнка укромный уголок для творчества и игр. Это может быть сказочный шатёр, завеса будуара юной модницы или имитация кулис, которые будут символизировать импровизированную сцену для выступлений.

4. В ванной

Если вы хотите, чтобы ваша ванная комната выглядела элегантно и стильно, забудьте про клеёнчатые шторки. Используйте благородный текстиль. Тканевые шторы сделают интерьер ванной более изящным и позволят этому помещению по праву называться комнатой, а не санузлом.

Наше мнение:

— Шторы в ванной — это красиво, но не всегда практично. Поэтому чтобы под воздействием воды они не отсырели и не покрылись плесенью, лучше использовать ткань со специальной влагоотталкивающей пропиткой или же быстросохнущую ткань.

5. В гардеробе

Ещё одна не опробованная многими функциональная возможность штор — заменять дверцы шкафов и шкафчиков. Благодаря лёгкости и мобильности ткани вы получаете возможность организовать гардероб даже в маленькой комнате, площадь которой не позволяет установить полноценный шкаф. Но и в просторных домах, где гардеробная обычно представляет собой отдельное помещение, примыкающее к спальне, шторы найдут своё применение. Ими можно попросту заменить дверь, тем самым облегчив интерьер комнаты, сделав его более интимным.

Наше мнение:

— Тот же приём можно применить для хранения вещей в прихожей, детской, ванной, гостиной и даже на кухне. Зашторенные кухонные или книжные полки могут выглядеть необычайно стильно, если рисунок и фактура используемой ткани вторит окружающему интерьеру.

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