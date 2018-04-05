Весенний макияж против зимней усталости

Для солнечных весенних дней отлично подойдет макияж с ярким акцентом на глазах. Идеально будут смотреться модные в этом сезоне цветные графичные стрелки. Чтобы цветные стрелки идеально подчеркнули цвет ваших глаз, учитывайте оттенок глаз при выборе контура. Девушкам с голубыми глазами подойдут оранжевые, желтые, оттенки сливы. Обладательницам зеленых глаз — черника, баклажан, сиреневый. Кареглазые и сероглазые девушки могут выбрать любой оттенок глаз — все оттенки синего, сочный зеленый, изумруд.

Если яркие цвета вам не по душе, а создать необычный акцент на глазах хочется, тогда ваш идеальный вариант — это белые стрелки. Белый цвет подводки визуально откроет и освежит взгляд и может быть таким же универсальным, как и черный.

Брови должны выглядеть натурально и не иметь четко очерченных границ. Достаточно уложить их с помощью геля для бровей. Ресницы накрасьте черной тушью в несколько слоев. Нанесите персиковые румяна, еле касаясь кистью, и хорошенько растушуйте. Оттенок должен получиться очень легкий, практически незаметный. Помаду выбирайте розового, почти естественного оттенка.

Для любительниц ярких губ лучшим выбором макияжа ранней весной станет классический макияж с акцентом на губы. Проверенный способ подчеркнуть женственность — это сочная помада, которая делает губы ягодно-сладкими и соблазнительными. Коралловая помада на губах обязательно привлечет внимание. Для весеннего макияжа также подойдут светло-ягодные оттенки, морковный, рябиновый тона. Выглядит свежо и игриво. Главное условие такого макияжа — идеальная матовая кожа с легким сиянием.

Для макияжа глаз используйте максимально нейтральные оттенки. Или подчеркните ресницы только коричневой либо черной тушью. С коралловым цветом помады красиво сочетаются нежно-розовые румяна. Помаду можно нанести с помощью кисточки — это позволит добиться четкого контура губ. А если хотите добавить объема губам, воспользуйтесь пушистой кисточкой для теней и немного растушуйте контур. Текстура помад и блесков может быть абсолютно разной: атласной, глянцевой или матовой. Интересное решение для тех, кто, порой, не может определиться, какой цвет помады подобрать к тому или иному наряду — можно накрасить губы в два цвета.

Экспериментировать можно не только с цветами, но и текстурами — это сейчас особенно модно.

Самый нежный весенний макияж — макияж в розовых тонах. Причем «розовых» акцентов должно быть минимум два: например, тени тон в тон розовым румянам или полупрозрачные пионовые губы и нежно-розовый смоки-айс. Такой макияж сделает вас моложе.

Отличным вариантом будет макияж в технике дрейпинг. Дрейпинг позволяет с помощью румян двух оттенков — более светлого и темного — сделать черты лица более утонченными, создать естественный макияж, свежий и отдохнувший вид. Важно подобрать правильный оттенок румян. Для обладательниц теплого оттенка кожи подойдут персиковые или розово-бежевые румяна. А если вы белоснежка, то попробуйте оттенок «дымчатая роза». Техника нанесения румян предельно проста. Темный оттенок нанесите ровно под скулы и тщательно растушуйте в направлении губ. Светлый оттенок нанесите чуть выше, параллельно первой линии. Растушуйте границу между двумя цветами. Используйте мягкую скошенную кисть, легко касаясь кожи, чтобы линии не получались слишком резкими. Те же румяна используйте в качестве теней и нанесите на подвижное веко, растушевывая в дымку. Ресницы накрасьте черной тушью с эффектом удлинение и объем, а на губы нанесите помаду, по цвету совпадающую с оттенком румян.