9 главных интерьерных трендов весны и лета 2018 

Фото: Kare Design
1. Летний макияж
В колористической палитре наступающего тёплого сезона доминируют деликатные пудрово-розовые оттенки. Слегка припылённые тона (пепельная роза, персиковый румянец, бледно-лиловый) предлагается использовать как для нанесения на обширные фоновые поверхности стен, так и в качестве лёгких акцентных «мазков».
Чайная пара и поднос из керамики. Фото: Genevieve Lethu
Подушки с пуховым наполнением в чехлах из хлопка, пледы из акрила. Фото: «Урбаника»
Чехол на подушку из искусственного меха. Фото: H&M 2. Вышли из джунглей
Образы экзотических представителей флоры и фауны снова перекочевали на предметы мебели и аксессуары для дома. Декораторы советуют наполнить жилище яркими тропическими мотивами, чтобы привнести в него летнее отпускное настроение.
Пушистое кресло Miss Flamingo. Фото: AP Collection
Декоративная подушка с тропическим принтом. Фото: HK Living
ваза Dive из выдувного стекла изогнутой формы, сквозь которую «прорывается» оловянная рыба. Фото: Vanessa Mitrani
Стеклянный сосуд Croco из коллекции Jungle. Фото: Vanessa Mitrani
Пляжное полотенце с ярким принтом фламинго. Фото: Olivier Desforges
Ковёр Feline, украшенный изображениями бенгальских тигров. Фото: Rug'Society
Торшер в виде пальмы. Фото: HK Living
Кресло Bloom cо стёганой обивкой, напоминающей раскрывшийся цветок. Фото: Kenneth Cobonpue
3. Тактильное удовольствие
Популярный в течение нескольких сезонов дизайнерский приём color blocking (пер. с англ. — «блоки цвета») получил дальнейшее развитие в виде комбинации не только цветных, но и контрастных текстурных поверхностей. В результате изделия из новых коллекций предлагают владельцам широкий диапазон визуально-тактильных впечатлений.
В облике одного предмета могут соседствовать как разные по фактуре отделочные материалы: дерево, текстиль, металл или кожа, так и способы их обработки.
Кресло Tarca c элементами из ткани и бамбука. Фото: Gebrüder Thonet Vienna
Уличное кресло Tropez c плетёными подлокотниками из ротанга. Фото: Kenneth Cobonpue
Комод Hutch
Люстра Wagasa. Фото: Gebrüder Thonet Vienna
Диван Promenade. Фото: Gebrüder Thonet Vienna
Кресла Tarca c элементами из ткани и бамбука. Фото: Gebrüder Thonet Vienna
Деревянный комод, каждый ящик которого имеет различную отделку. Фото: Westwing
4. Узлы на память
Наблюдается тенденция к переосмыслению традиционных ремесленных техник, таких как вязание и макраме. При этом для создания современных интерпретаций на тему ручного узелкового плетения в ход идут не только привычные верёвки и канаты, но и их имитации из дерева и стекла.
Свежее веяние — туго перевязанные, словно для транспортировки, изделия, а также узлы и переплетения, выступающие в качестве самостоятельных объектов дизайна.
Кресло Parchnent, словно сложенное из связок бумаг. Фото: Kenneth Cobonpue
Модель Cabaret в вязаном «свитере». Фото: Kenneth Cobonpue
Скульптура Сoil 48 из переплетённых стеклянных трубок. Фото: SkLO
Светильники из прозрачного и опалового стекла, обвязанные верёвкой. Фото: Vanessa Mitrani
Настенные модули Waltz для размещения верхней одежды, из которых можно «связать» необходимую по длине комбинацию
Светильники из прозрачного и опалового стекла, обвязанные верёвкой. Фото: Vanessa Mitrani
5. Широко открытыми глазами
Ещё один тренд сформирован повальным увлечением селфи. На выставке были замечены предметы для дома в виде бюстов, фигур и выразительных частей лица и тела. В их облике прослеживаются отсылки к античности, сюрреализму, кубизму и самым разнообразным современным практикам репрезентации человека.
По мнению законодателей моды, зеркала теперь не только должны отражать и зрительно увеличивать пространство, но и привлекательно смотреться на фотографиях в соцсетях.
Органайзер для мелочей. Фото: Doiy
Настенные зеркала Cyclops в форме глаз. Фото: Doiy
Съёмный чехол для декоративной подушки Омедельбар. Фото: ИКЕА
Лампа Kaleidos с зеркальными «створками», которые могут быть открыты или сложены. Фото: Ghidini 1961
Керамический поднос Eyes. Фото: Jonathan Adler
Декоративная панель. Фото: Lalique
Шкатулка Play Round. Фото: Oliver Bonas
Зеркало, подсвечник, поднос из серии Hände hoch. Фото: Qubus
6. Маскарад
Одни дизайнеры вдохновились традициями африканских племён, другие — венецианскими карнавальными шествиями и цирковыми представлениями, третьи — рефлексируют на тему потери идентичности.
Зеркала Tribal. Фото: Seletti
Десертные тарелки Miss Harlequin и Mamzelle Scarlet. Фото: Vista Allegre
Десертные тарелки Miss Harlequin и Mamzelle Scarlet. Фото: Vista Allegre
Ковёр Oscar, дизайн в стилистике кубизма. Фото: Rug'Society
Столовые приборы из серии Metamorhose. Фото: Andre Verdier
Поднос-картина Alma (32 × 44 см). Фото: iBride
Вазы из муранского стекла Rabbit и Bird, одетые в металлические маски. Фото: Vanessa Mitrani
Вазы из муранского стекла Rabbit и Bird, одетые в металлические маски. Фото: Vanessa Mitrani
7. Предметы напоказ
Большое значение в современном жилище приобретают прозрачные витрины, полки и вешалки. Они помогают превратить интерьер в подобие шоу-рума, галереи или «кабинета редкостей», в котором важны не только экспонируемые предметы, но и способы их размещения.
Настенное изделие Frame может выполнять роль вешалки и арт-объекта. Фото: Northern
Подносы Axonometry из разных металлов. Фото: Ghidini 1961
Книжный стеллаж Etta. Фото: KANN Design
Фигурка бабочки под стеклянным колпаком. Фото: Zara Home
Декоративное насекомое. Фото: Zara Home
Коллекция объектов Wunderkammer. Фото: Diesel + Seletti
Лупа с ручкой в виде листа. Фото: Zara Home
Шкатулки Clarus. Фото: Crate and Barrel
Стол-витрина. Фото: Westwing
8. Серийный коллекционер
В моде коллекционирование не только как страсть, но и как принцип дизайна. Непременно стоит обратить внимание на кофейный столик, который обзавёлся серией из нескольких столешниц, предметы-близнецы или «грозди» одинаковых светильников.
Дизайнеры все реже предлагают готовые решения, оставляя возможность для игры и сотворчества. Таким образом, каждый может поучаствовать в сценографии домашнего пространства.
Люстра Ring. Фото: Vanessa Mitrani
Настольная лампа Trio из сатинированной латуни. Фото: Ghidini
Столик Vibe с тремя круглыми столешницами с титановым напылением. Фото: Riluc
вазы-близнецы Twin, соединённые кожаными ремешками. Фото: Roche Bobois
Кровать L'Imprévu, составленная из двух диванов. Все подушки и спинки легко снимаются. Фото: Cinna
9. Подражая художникам
Некоторые дизайнеры обратились за вдохновением к творчеству представителей различных направлений в мире искусства, позаимствовав мотивы известных картин прошлого, но интерпретировав их на современный манер.
Вазы из серии Cartocci. Дизайн коллекции отсылает к натюрмортам итальянского художника Джоржо Моранди. Фото: Paola Paronetto