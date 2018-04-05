9 главных интерьерных трендов весны и лета 2018

Фото: Kare Design

1. Летний макияж

В колористической палитре наступающего тёплого сезона доминируют деликатные пудрово-розовые оттенки. Слегка припылённые тона (пепельная роза, персиковый румянец, бледно-лиловый) предлагается использовать как для нанесения на обширные фоновые поверхности стен, так и в качестве лёгких акцентных «мазков».

Чайная пара и поднос из керамики. Фото: Genevieve Lethu

Подушки с пуховым наполнением в чехлах из хлопка, пледы из акрила. Фото: «Урбаника»

Чехол на подушку из искусственного меха. Фото: H&M 2. Вышли из джунглей

Образы экзотических представителей флоры и фауны снова перекочевали на предметы мебели и аксессуары для дома. Декораторы советуют наполнить жилище яркими тропическими мотивами, чтобы привнести в него летнее отпускное настроение.

Пушистое кресло Miss Flamingo. Фото: AP Collection

Декоративная подушка с тропическим принтом. Фото: HK Living

ваза Dive из выдувного стекла изогнутой формы, сквозь которую «прорывается» оловянная рыба. Фото: Vanessa Mitrani

Стеклянный сосуд Croco из коллекции Jungle. Фото: Vanessa Mitrani

Пляжное полотенце с ярким принтом фламинго. Фото: Olivier Desforges

Ковёр Feline, украшенный изображениями бенгальских тигров. Фото: Rug'Society

Торшер в виде пальмы. Фото: HK Living

Кресло Bloom cо стёганой обивкой, напоминающей раскрывшийся цветок. Фото: Kenneth Cobonpue

3. Тактильное удовольствие

Популярный в течение нескольких сезонов дизайнерский приём color blocking (пер. с англ. — «блоки цвета») получил дальнейшее развитие в виде комбинации не только цветных, но и контрастных текстурных поверхностей. В результате изделия из новых коллекций предлагают владельцам широкий диапазон визуально-тактильных впечатлений.

В облике одного предмета могут соседствовать как разные по фактуре отделочные материалы: дерево, текстиль, металл или кожа, так и способы их обработки.

Кресло Tarca c элементами из ткани и бамбука. Фото: Gebrüder Thonet Vienna

Уличное кресло Tropez c плетёными подлокотниками из ротанга. Фото: Kenneth Cobonpue

Комод Hutch

Люстра Wagasa. Фото: Gebrüder Thonet Vienna

Диван Promenade. Фото: Gebrüder Thonet Vienna

Кресла Tarca c элементами из ткани и бамбука. Фото: Gebrüder Thonet Vienna

Деревянный комод, каждый ящик которого имеет различную отделку. Фото: Westwing

4. Узлы на память

Наблюдается тенденция к переосмыслению традиционных ремесленных техник, таких как вязание и макраме. При этом для создания современных интерпретаций на тему ручного узелкового плетения в ход идут не только привычные верёвки и канаты, но и их имитации из дерева и стекла.

Свежее веяние — туго перевязанные, словно для транспортировки, изделия, а также узлы и переплетения, выступающие в качестве самостоятельных объектов дизайна.

Кресло Parchnent, словно сложенное из связок бумаг. Фото: Kenneth Cobonpue

Модель Cabaret в вязаном «свитере». Фото: Kenneth Cobonpue

Скульптура Сoil 48 из переплетённых стеклянных трубок. Фото: SkLO

Светильники из прозрачного и опалового стекла, обвязанные верёвкой. Фото: Vanessa Mitrani

Настенные модули Waltz для размещения верхней одежды, из которых можно «связать» необходимую по длине комбинацию

Светильники из прозрачного и опалового стекла, обвязанные верёвкой. Фото: Vanessa Mitrani

5. Широко открытыми глазами

Ещё один тренд сформирован повальным увлечением селфи. На выставке были замечены предметы для дома в виде бюстов, фигур и выразительных частей лица и тела. В их облике прослеживаются отсылки к античности, сюрреализму, кубизму и самым разнообразным современным практикам репрезентации человека.

По мнению законодателей моды, зеркала теперь не только должны отражать и зрительно увеличивать пространство, но и привлекательно смотреться на фотографиях в соцсетях.

Органайзер для мелочей. Фото: Doiy

Настенные зеркала Cyclops в форме глаз. Фото: Doiy

Съёмный чехол для декоративной подушки Омедельбар. Фото: ИКЕА

Лампа Kaleidos с зеркальными «створками», которые могут быть открыты или сложены. Фото: Ghidini 1961

Керамический поднос Eyes. Фото: Jonathan Adler

Декоративная панель. Фото: Lalique

Шкатулка Play Round. Фото: Oliver Bonas

Зеркало, подсвечник, поднос из серии Hände hoch. Фото: Qubus

6. Маскарад

Одни дизайнеры вдохновились традициями африканских племён, другие — венецианскими карнавальными шествиями и цирковыми представлениями, третьи — рефлексируют на тему потери идентичности.

Зеркала Tribal. Фото: Seletti

Десертные тарелки Miss Harlequin и Mamzelle Scarlet. Фото: Vista Allegre

Десертные тарелки Miss Harlequin и Mamzelle Scarlet. Фото: Vista Allegre

Ковёр Oscar, дизайн в стилистике кубизма. Фото: Rug'Society

Столовые приборы из серии Metamorhose. Фото: Andre Verdier

Поднос-картина Alma (32 × 44 см). Фото: iBride

Вазы из муранского стекла Rabbit и Bird, одетые в металлические маски. Фото: Vanessa Mitrani

Вазы из муранского стекла Rabbit и Bird, одетые в металлические маски. Фото: Vanessa Mitrani

7. Предметы напоказ

Большое значение в современном жилище приобретают прозрачные витрины, полки и вешалки. Они помогают превратить интерьер в подобие шоу-рума, галереи или «кабинета редкостей», в котором важны не только экспонируемые предметы, но и способы их размещения.

Настенное изделие Frame может выполнять роль вешалки и арт-объекта. Фото: Northern

Подносы Axonometry из разных метал­лов. Фото: Ghidini 1961

Книжный стеллаж Etta. Фото: KANN Design

Фигурка бабочки под стеклянным колпаком. Фото: Zara Home

Декоративное насекомое. Фото: Zara Home

Коллекция объектов Wunderkammer. Фото: Diesel + Seletti

Лупа с ручкой в виде листа. Фото: Zara Home

Шкатулки Clarus. Фото: Crate and Barrel

Стол-витрина. Фото: Westwing

8. Серийный коллекционер

В моде коллекционирование не только как страсть, но и как принцип дизайна. Непременно стоит обратить внимание на кофейный столик, который обзавёлся серией из нескольких столешниц, предметы-близнецы или «грозди» одинаковых светильников.

Дизайнеры все реже предлагают готовые решения, оставляя возможность для игры и сотворчества. Таким образом, каждый может поучаствовать в сценографии домашнего пространства.

Люстра Ring. Фото: Vanessa Mitrani

Настольная лампа Trio из сатинированной латуни. Фото: Ghidini

Столик Vibe с тремя круглыми столешницами с титановым напылением. Фото: Riluc

вазы-близнецы Twin, соединённые кожаными ремешками. Фото: Roche Bobois

Кровать L'Imprévu, составленная из двух диванов. Все подушки и спинки легко снимаются. Фото: Cinna

9. Подражая художникам

Некоторые дизайнеры обратились за вдохновением к творчеству представителей различных направлений в мире искусства, позаимствовав мотивы известных картин прошлого, но интерпретировав их на современный манер.

Вазы из серии Cartocci. Дизайн коллекции отсылает к натюрмортам итальянского художника Джоржо Моранди. Фото: Paola Paronetto