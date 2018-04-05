Наполнение шкафов: фотографии, советы, идеи

Сколь бы ни был изящным и экстравагантным внешний вид шкафа, его главное достоинство сокрыто внутри. Ведь только правильно организованное внутреннее пространство сделает этот предмет мебели действительно полезным, позволяя содержать как можно больше наших вещей в порядке.

Но кроме привычных всем нам полочек и ящичков, сегодня существует огромное разнообразие других всевозможных приспособлений и устройств, способных значительно помочь при обустройстве шкафа. Поэтому давайте посмотрим, что же нам могут предложить производители подобных аксессуаров для максимального удобства, а также постараемся разобраться во всех нюансах этих чудо-штуковин.

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1. Обувница

Чаще всего она представляет собой открытую, слегка наклонную полку с металлическими перекрытиями, на которые крепятся держатели для обуви. Благодаря такой структуре обувь отлично вентилируется и всегда остаётся на виду. Зачастую обувницы устанавливают в нижних отсеках шкафа, что позволяет использовать это пространство с большей пользой.

Но обувницы есть не только в шкафах, к примеру, подобные системы хранения от шведской компании Elfa есть также для кладовых и гардеробных. А датский бренд BoConcept концентрируется не только на обычных обувницах, но и на моделях со специальными зажимами для хранения высокой обуви.

Наше мнение:

— Несмотря на то что обувницу можно приобрести отдельно от шкафа и совершенно от другого производителя, делать так не рекомендуется. На это есть несколько причин. Во-первых, комплексный заказ будет обработан и сделан намного быстрее.

А во-вторых, различие в качестве материалов может сказаться на внешнем виде шкафа, помимо этого, отличие в стандартах компаний часто приводит к путанице в размерах. Так что лучше заказывать всё сразу и в одном месте. Это касается не только обувниц, но и всей «начинки».

2. Брючница

Этот спасительный органайзер предназначен не только для мужчин, но и для деловых женщин, предпочитающих брючные костюмы. Конечно же, существуют продольные системы хранения брюк, которые крепятся к стене, но сегодня более популярны выдвижные брючницы с поперечными штангами. К тому же индивидуальный держатель для каждой отдельной пары убережёт их от случайного соскальзывания.

Такой аксессуар позволит вам меньше времени проводить у гладильной доски, а это не может не радовать, разве что вы обожаете гладить. Как бы там ни было, выдвижная брючница из серии КОМПЛИМЕНТ от ИКЕА (вся серия разработана для гардеробов ПАКС) будет стоить всего лишь 1 200 рублей, а вот модели немецкой марки Wackenhut или итальянской Vibo хотя и являются более оригинальными, но обойдутся в несколько раз дороже.

3. Ящики с разделителями

Отдельной благодарности заслуживает тот, кто придумал выдвижные ящики с разделителями. Этот удобный органайзер позволяет в полном порядке хранить часы, скрученные ремни, различные украшения, браслеты и даже галстуки. Теперь не придётся каждый день рыться в хаосе аксессуаров, теряя драгоценное время, чтобы найти нужные запонки.

Обычно ящики с разделителями являются выдвижными и разграничены на небольшие секции размерами 10 х 10 сантиметров. А для любительниц красивого макияжа, требовательных к условиям содержания косметики, даже предусмотрены отделения с функцией холодильных камер, что значительно продлевает срок службы многих кремов и других косметических принадлежностей.

В основном сами разделители продаются отдельно от ящиков и могут быть разных размеров. Ценовой диапазон тоже весьма обширный — если в ИКЕА вы за них заплатите всего-навсего 700 рублей, то в BoConcept придётся оставить 267 евро.

4. Держатели для галстуков и ремней

Ещё больше сэкономить место помогут компактные держатели для ремней и галстуков. Они могут быть прямоугольной или круглой формы — выбирайте на свой вкус, но что касается крепежа, то лучше отдать предпочтение не стационарным вариантам, а выдвижным. Девушкам подобный аксессуар также будет полезен, так как он прекрасно подойдёт для хранения коллекции шарфов и платков.

5. Мебельный лифт-пантограф

Эта непонятная вещица более известна как мебельный лифт, и она может быть очень полезной. Пантограф представляет собой совокупность штанг и подъёмного механизма, что даёт возможность хранить вещи прямо под потолком, а значит, с ним вы сэкономите огромное количество места.

В любой момент опустите его, возьмите нужный предмет одежды и верните обратно, наверх. Только учтите, что многие модели не предназначены для слишком тяжёлых вещей вроде шуб, хотя вряд ли вы захотите хранить их под потолком. В любом случае советуем уточнить перед покупкой пантографа, какой вес он способен выдержать.

6. Корзина для грязного белья

Обычно возле шкафа люди не только одеваются, но и раздеваются. При этом иногда вещи необходимо отправить прямиком в стирку, но лень часто препятствует тому, чтобы сразу отнести их в корзину для белья в ванной. Поэтому чтобы не ходить далеко, складировать грязные вещи теперь можно и в спальне.

Для этого разработаны специальные мешки из текстиля с металлическим каркасом, которые выдвигаются подобно ящикам. Некоторые производители даже делают несколько отделений для белых, цветных и чёрных вещей. Во избежание появления неприятных запахов предусматривают внутреннюю систему вентиляции в шкафу, а также наличие ароматических мешочков — саше.

Наше мнение:

— На сайте BoConcept есть замечательная возможность «поколдовать» в 3D-конструкторе над внутренним содержимым шкафа и создать именно тот дизайн, который вам больше всего подходит. Просто перетаскивайте и расставляйте по местам все нужные составляющие и в конечном итоге получите не только готовую картинку, но и автоматически просчитанную цену за всю эту сборную солянку.

7. Выдвижные полки

Такие полки очень удобны не только тем, что легко выдвигаются и часто дают стопроцентный визуальный обзор и доступ к содержимому, но и обладают внутренними органайзерами.

Например, ИКЕА предлагает уже готовые варианты со вставками для украшений или обуви. Но и без всяких дополнений выдвижные полки с бортиками очень удобны, так как будут препятствовать сползанию стопки с одеждой или полотенцами. Довольно практичные модели у бренда Wackenhut, они идут с прозрачными передними бортиками.

8. Металлические корзины

В последнее время всё популярнее становятся металлические корзины для хранения вещей, они уже повсеместно используются наряду со стандартными ящиками и полками. У таких систем есть масса достоинств, ведь алюминиевый каркас намного легче деревянных элементов, да и сетчатая структура не позволяет пыли накапливаться. И это всё при том, что вместительность у металлических корзинок ничуть не меньше, а то и больше.

9. Компактная гладильная доска

Если вам нравится носиться с гладильной доской по всему дому и вы никогда не упускаете такую возможность, тогда этот вариант не совсем то, что вы ищете. Но для всех остальных небольшая встроенная в шкаф гладильная доска определённо станет ценной находкой. Радует то, что подобное решение занимает совсем немного места и не препятствует доступу к полкам.

Гладильная доска чаще всего бывает раскладной и монтируется к боковой стенке шкафа-купе, но есть и выдвижные модели, такие как у немецкой компании Hettich. При открытии ящика она автоматически раскладывается и поднимается до удобной для глажки высоты.

10. Контейнеры

Эти специфические, но довольно полезные системы прекрасно подойдут для хранения вещей, чувствительных к пыли. Это могут быть шляпы или другие аксессуары, сделанные из дорогих и утончённых материалов, которым требуется бережный уход. Сами же контейнеры в основном изготавливаются из прозрачного пластика или органического стекла.

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