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Весна пришла… в новой коллекции ИКЕА
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Весна пришла… в новой коллекции ИКЕА 

Roomble.com 2 часа назад
Фото: Roomble.com
Эти мелочи взялись будто бы из самой природы — их отличает тёплый оттенок, этнические узоры и натуральность используемых материалов. А значит в доме будет комфорт, гармония и покой. И не надо ехать далеко — достаточно просто перевести дыхание и насладиться фотографиями новой коллекции ИКЕА.
Тут и модульная система хранения, и постельное бельё из экологичных материалов, и ковры, и мягкие игрушки, даже книги и магнитные зажимы. Всеми этими предметами можно воспользоваться не только сейчас, когда почти пришла весна, но и весь будущий год. Летом коллекция будет дополнять вид за окном, а зимними вечерами напоминать о том, как было хорошо в тёплые деньки. И вдохновит запланировать путешествие!
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