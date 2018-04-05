Весна пришла… в новой коллекции ИКЕА

Эти мелочи взялись будто бы из самой природы — их отличает тёплый оттенок, этнические узоры и натуральность используемых материалов. А значит в доме будет комфорт, гармония и покой. И не надо ехать далеко — достаточно просто перевести дыхание и насладиться фотографиями новой коллекции ИКЕА

Тут и модульная система хранения, и постельное бельё из экологичных материалов, и ковры, и мягкие игрушки, даже книги и магнитные зажимы. Всеми этими предметами можно воспользоваться не только сейчас, когда почти пришла весна, но и весь будущий год. Летом коллекция будет дополнять вид за окном, а зимними вечерами напоминать о том, как было хорошо в тёплые деньки. И вдохновит запланировать путешествие!

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