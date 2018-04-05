Как облегчить себе жизнь: 182 идеи улучшения интерьера

Один из основных признаков хорошего интерьера — высокий уровень комфорта. В квартире, обустроенной для ежедневного проживания, должно быть удобно и приятно жить полноценной жизнью: готовить, делать уборку, принимать гостей, читать, спать, растить детей, ухаживать за питомцами и заниматься всем, чем нравится. Мы собрали 182 совета, которые помогут сделать интерьер чуть более комфортным.

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Организация пространства

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Маленькие хитрости

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15 полезных минималистских принципов. Даже если минимализм — не ваш любимый стиль оформления интерьеров, в его философии имеется множество дельных аспектов, которые стоит взять на заметку. Как ни странно, избавляясь от лишнего, можно обогатить обстановку своего жилья, и подтверждение тому — наша подборка минималистских решений.

Оформление интерьера

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15 способов украсить интерьер за два часа. Бывает, что даже один день, выделенный на частичную смену обстановки, это непозволительная роскошь. Для таких случаев у нас имеются простые и очень быстрые идеи декора. Воплощение каждой из них в жизнь займёт не больше двух часов, а результат приятно удивит.

15 неожиданных решений из ИКЕА . Нестандартный взгляд на привычные вещи поможет сделать интерьер не только оригинальнее, но и удобнее. У нас есть для вас отличные примеры необычного использования товаров из ассортимента ИКЕА.

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