Пространство красоты: обновлённый Институт красоты Dior вновь открыт

Дизайн: Dior такой Диор Оформлением интерьеров обновлённого Института красоты Dior занимались архитекторы из Франции. Отсылки декораторов к парижскому Dior Institut, расположенному в гранд-отеле Plaza Athenee напротив флагманского бутика марки, и также пару лет назад претерпевшему реновацию, очевидны. Все оттенки благородного розового золота, светлый мрамор, много света, плавность линий и неизменная стилизованная роза — эмблема Дома Dior — узнаваемые приметы фирменного стиля Dior сочетаются с новыми технологиями. Та самая роза, например, теперь оформлена как световая инсталляция.

Кристиан Диор считал розу своим талисманом и всегда носил одну в кармане, на удачу. Стилизованное изображение любимого цветка великого кутюрье вы найдёте в любом бутике марки и, конечно, в интерьере Института красоты Dior.

В Институте красоты Dior можно ознакомиться с новинками марки в категориях уходовой и декоративной косметики.

В меню бьюти-услуг Института красоты Dior представлены маникюр и педикюр, массажи для лица и тела, услуги визажиста и косметолога.

Восстанавливающие массажи и новая микродермабразия кожи с сапфировыми кристаллами уже стали бьюти-бестселлерами Dior.

А что в меню? Обновление коснулось и бьюти-меню. Новые средства ухода и специальные техники их нанесения дополнили любимые многими процедуры красоты из категории Prestige.

Запатентованные методики омолаживающих массажей делают программы красоты для лица не только приятными, но и весьма действенными.

Массажи проводятся либо по отдельным зонам лица — например, с целью убрать морщины вокруг глаз или губ (тогда процедура занимает всего час), либо комплексно, с микродермабразией (полировкой) кожи. Кстати, именно фирменная микродермабразия с сапфировыми кристаллами — та самая новая процедура, ради которой этой весной стоит записаться к косметологам Dior. Полное погружение в Dior Ещё один повод посетить обновлённое пространство красоты — полный ассортимент новинок и бестселеров марки во всех категориях косметики. Решили послушать новые ароматы, проконсультироваться с визажистом и подобрать средства для макияжа или узнать у косметолога, что из омолаживающей косметики подойдёт именно вам? В любом случае, все дороги приведут вас в Институт красоты Dior, расположенные по прежнему адресу, в московском ГУМе.

Фото: Instagram.com/articoli_ru