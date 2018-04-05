20 реальных примеров использования обоев с принтами интерьере 

1. Яркая экзотика в столовой
Экзотические принты напоминают о лете и тепле — именно то, чего большинству из нас не хватает. Почему бы не добавить тепла таким образом? В кухне или столовой зоне такой принт очень актуален.
Фото: Instagram theglitterhome1
2. Черно-белые цветы в ванной
Идея для тех, кто пока не решается украсить принтом жилые комнаты, — сделать это в ванной или кладовке-прачечной. Точно не надоест.
Фото: Instagram houseonasugarhill
3. Классический принт с золотым тиснением
Такие классические узоры с золотым тиснением очень актуальны в гостиных. Для того чтобы немного «смягчить» впечатление, дизайнеры оформили стену деревянным «бордюром» и поддержали принт на обоях похожим рисунком на подушке.
Фото: Instagram wnetrznosci_com 4. Цветочный принт в столовой
Еще один пример «принтованных» стен столовой. На этот раз цвет, казалось бы, типично женский, но дизайн интерьеров отходит от гендерных стереотипов. Красивый яркий рисунок можно смело применять в отделке акцентных стен.
Фото: Instagram lifestyle_denver
5. Рисунок с лимонами
Жизнерадостный лимонный принт нечасто можно увидеть в интерьерах жилых помещений. И очень зря. Попробуйте такое решение в прихожей или детской.
Фото: Instagram christineyangrealestate
6. Детская карта мира в комнате ребенка
Вариант для родителей, которые пока не решаются применить обои с рисунком в своей спальне или гостиной — потренируйтесь в детской. Малышу точно понравятся яркие интересные рисунки на стенах.
Фото: Instagram babydesignwallpaper
7. Обои с мелким геометрическим принтом для кабинета
В этом проекте дизайнеры оформили обоями с принтом кабинет, который владельцы квартиры планируют время от времени использовать как гостевую спальню. И это еще одна идея, которую можно взять на заметку. В кабинете или гостевой спальне не проводят дни напролет, экспериментируйте с принтованными обоями там.
Архитектор: Маргарита Рассказова
8. Волны нежно-голубого цвета
Отличная идея для оформления ванной комнаты, которая применима и к жилым помещениям. Мягкие волны добавят стиля интерьеру. При этом рисунок абсолютно не навязчивый, а даже расслабляющий.
Фото: Instagram anna_dimes
9. Экзотический микс в ванной комнате
Еще один вариант экзотических принтов. Такой рисунок можно отнести к любому современному стилю или применить в шикарном ар-деко. В ванной с деталями модного металлического цвета смотрится особенно роскошно.
Фото: Instagram addressproperty
10. Крупные цветы и птицы на белом фоне
Светлый фон этих обоев облегчает восприятия крупных рисунков, но все же клеить их в спальне — слишком смелое решение, применить их можно разве что на стене в изголовье кровати, чтобы не наблюдать перед сном. Идеально такой принт будет смотреться в прихожей в стиле ар-деко или в духе современной классики.
Фото: Instagram gaby_home
11. Светлые рисунки птиц на темном фоне
Смелое дизайн-решение, которое отважится повторить далеко не каждый. Темные стены все же обязывают — комната должна быть довольно просторной и с правильно подобранной мебелью. Однако в качестве рисунка для одной акцентной стены — это отличная идея.
Фото: Instagram apartmenttherapy
12. Классический принт в необычном ярком оформлении
Подобные узоры мы привыкли видеть на бежевых обоях в пастельных оттенках. Здесь он выполнен в ярком желтом цвете, который сразу добавляет света и жизни этой прихожей.
Фото: Instagram kate_russkova
13. Мелкий цветочный принт в детской
В этом проекте дизайнеры оформили цветочным принтом с рисунками птиц комнату подросшей дочери заказчиков. В таких цветах рисунки выглядят ненавязчиво и нежно — то, что нужно для спальни.
Дизайнер: Анастасия Кузьмина
14. Микс принтов разного размера на ярком фоне
Смелый и яркий принт тропических растений на розовом фоне. Отличное решение для того, чтобы добавить комнате шика в стиле ар-деко.
Фото: Instagram cerentha.harris
15. Джунгли в городской спальне
Пожалуй, один из самых оригинальных, но простых способов добавить интерьеру зелени — оклеить стены обоями с таким рисунком. В этом примере из спальни получились настоящие джунгли. Обратите внимание, как удачно вписалась винтажная тумбочка в интерьер.
Фото: Instagram archeproject
16. Рисунок с эффектом состаренной отделки
В этом сезоне многие говорят о моде на «состаренность» — красивую и изысканную. Выбеленные ковры, кирпичная кладка с эффектом остатков штукатурки, а теперь и обои с рисунком состаренной отделки.
Фото: Instagram clerkenwell_homestyling
17. Черно-белая пустыня в квартире
Кактусы, ящерицы, редкие птицы — эти обои отдаленно напоминают пейзажи пустыни из географических книжек и энциклопедий. В черно-белом исполнении такой принт ненавязчив, но добавит стиля любой комнате.
Фото: Instagram divinesavages
18. Фантазийные растения на кухонном фартуке
Фантазийные рисунки растений украсили кухонный фартук в этой квартире — яркий принт оживил обычную бежево-белую кухню-столовую и сразу сделал её уникальной.
Фото: Instagram julieyulle
19. Цветы и гнезда аиста в детской
Символичный принт для комнаты малыша — нежные цветы и изображения с гнездами аиста. Мы, конечно, знаем, что детей приносят не птицы, но поиграть в ассоциации этот факт не помешает.
Фото: Instagram creatulienzo
20. Черно-белые ананасы на золотом фоне
Акцентная стена с изображениями ананасов на золотом фоне замечательно вписалась в эту серую комнату и добавила ей шика.
Фото: Instagram lussowallpaperizmir