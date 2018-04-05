20 реальных примеров использования обоев с принтами интерьере

1. Яркая экзотика в столовой

Экзотические принты напоминают о лете и тепле — именно то, чего большинству из нас не хватает. Почему бы не добавить тепла таким образом? В кухне или столовой зоне такой принт очень актуален.

Фото: Instagram theglitterhome1

2. Черно-белые цветы в ванной

Идея для тех, кто пока не решается украсить принтом жилые комнаты, — сделать это в ванной или кладовке-прачечной. Точно не надоест.

Фото: Instagram houseonasugarhill

3. Классический принт с золотым тиснением

Такие классические узоры с золотым тиснением очень актуальны в гостиных. Для того чтобы немного «смягчить» впечатление, дизайнеры оформили стену деревянным «бордюром» и поддержали принт на обоях похожим рисунком на подушке.

Фото: Instagram wnetrznosci_com 4. Цветочный принт в столовой

Еще один пример «принтованных» стен столовой. На этот раз цвет, казалось бы, типично женский, но дизайн интерьеров отходит от гендерных стереотипов. Красивый яркий рисунок можно смело применять в отделке акцентных стен.

Фото: Instagram lifestyle_denver

5. Рисунок с лимонами

Жизнерадостный лимонный принт нечасто можно увидеть в интерьерах жилых помещений. И очень зря. Попробуйте такое решение в прихожей или детской.

Фото: Instagram christineyangrealestate

6. Детская карта мира в комнате ребенка

Вариант для родителей, которые пока не решаются применить обои с рисунком в своей спальне или гостиной — потренируйтесь в детской. Малышу точно понравятся яркие интересные рисунки на стенах.

Фото: Instagram babydesignwallpaper

7. Обои с мелким геометрическим принтом для кабинета

В этом проекте дизайнеры оформили обоями с принтом кабинет, который владельцы квартиры планируют время от времени использовать как гостевую спальню. И это еще одна идея, которую можно взять на заметку. В кабинете или гостевой спальне не проводят дни напролет, экспериментируйте с принтованными обоями там.

8. Волны нежно-голубого цвета

Отличная идея для оформления ванной комнаты, которая применима и к жилым помещениям. Мягкие волны добавят стиля интерьеру. При этом рисунок абсолютно не навязчивый, а даже расслабляющий.

Фото: Instagram anna_dimes

9. Экзотический микс в ванной комнате

Еще один вариант экзотических принтов. Такой рисунок можно отнести к любому современному стилю или применить в шикарном ар-деко. В ванной с деталями модного металлического цвета смотрится особенно роскошно.

Фото: Instagram addressproperty

10. Крупные цветы и птицы на белом фоне

Светлый фон этих обоев облегчает восприятия крупных рисунков, но все же клеить их в спальне — слишком смелое решение, применить их можно разве что на стене в изголовье кровати, чтобы не наблюдать перед сном. Идеально такой принт будет смотреться в прихожей в стиле ар-деко или в духе современной классики.

Фото: Instagram gaby_home

11. Светлые рисунки птиц на темном фоне

Смелое дизайн-решение, которое отважится повторить далеко не каждый. Темные стены все же обязывают — комната должна быть довольно просторной и с правильно подобранной мебелью. Однако в качестве рисунка для одной акцентной стены — это отличная идея.

Фото: Instagram apartmenttherapy

12. Классический принт в необычном ярком оформлении

Подобные узоры мы привыкли видеть на бежевых обоях в пастельных оттенках. Здесь он выполнен в ярком желтом цвете, который сразу добавляет света и жизни этой прихожей.

Фото: Instagram kate_russkova

13. Мелкий цветочный принт в детской

В этом проекте дизайнеры оформили цветочным принтом с рисунками птиц комнату подросшей дочери заказчиков. В таких цветах рисунки выглядят ненавязчиво и нежно — то, что нужно для спальни.

14. Микс принтов разного размера на ярком фоне

Смелый и яркий принт тропических растений на розовом фоне. Отличное решение для того, чтобы добавить комнате шика в стиле ар-деко.

Фото: Instagram cerentha.harris

15. Джунгли в городской спальне

Пожалуй, один из самых оригинальных, но простых способов добавить интерьеру зелени — оклеить стены обоями с таким рисунком. В этом примере из спальни получились настоящие джунгли. Обратите внимание, как удачно вписалась винтажная тумбочка в интерьер.

Фото: Instagram archeproject

16. Рисунок с эффектом состаренной отделки

В этом сезоне многие говорят о моде на «состаренность» — красивую и изысканную. Выбеленные ковры, кирпичная кладка с эффектом остатков штукатурки, а теперь и обои с рисунком состаренной отделки.

Фото: Instagram clerkenwell_homestyling

17. Черно-белая пустыня в квартире

Кактусы, ящерицы, редкие птицы — эти обои отдаленно напоминают пейзажи пустыни из географических книжек и энциклопедий. В черно-белом исполнении такой принт ненавязчив, но добавит стиля любой комнате.

Фото: Instagram divinesavages

18. Фантазийные растения на кухонном фартуке

Фантазийные рисунки растений украсили кухонный фартук в этой квартире — яркий принт оживил обычную бежево-белую кухню-столовую и сразу сделал её уникальной.

Фото: Instagram julieyulle

19. Цветы и гнезда аиста в детской

Символичный принт для комнаты малыша — нежные цветы и изображения с гнездами аиста. Мы, конечно, знаем, что детей приносят не птицы, но поиграть в ассоциации этот факт не помешает.

Фото: Instagram creatulienzo

20. Черно-белые ананасы на золотом фоне

Акцентная стена с изображениями ананасов на золотом фоне замечательно вписалась в эту серую комнату и добавила ей шика.

Фото: Instagram lussowallpaperizmir