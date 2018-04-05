36 квадратных метров кирпича и 10 человек под одной крышей

Центр города — это в первую очередь территория с ограниченным доступом для новостроек, а значит, её архитектурный ансамбль припорошён сединой времён. Одним из таких старожилов исторической части Мариуполя является дореволюционный кирпичный дом. Двухэтажное строение, пережившее несколько эпох и десятки применений, в итоге стало пристанищем для функционального, современного и максимально просторного для 35,7 квадратных метров жилого лофта. За проектировку квартиры отвечали молодые амбициозные харьковчане из дизайн-бюро The Goort Лариса Гусакова и Александр Гусаков

Лариса Гусакова

Дизайнер интерьеров, сооснователь дизан-бюро The Goort. Одна из тех немногих «самородков», которые благодаря самообразованию и таланту создают уникальные проекты, выходя на профессиональный уровень и нередко превосходя дипломированных коллег по цеху.

thegoort.com Владельцами помещения стала молодая семейная пара, смело решившая реорганизовать нежилое пространство в уютную квартиру в соответствии со стилем жизни. Он, ранее перспективный юрист, предпочёл фотографию и ведение собственных интернет-проектов рутинной практике. Она — профессиональная фотомодель.

Постоянные разъезды, долгие пребывания за рубежом по рабочим делам побудили ребят к созданию особого места, которое можно назвать домом, куда хочется возвращаться, приглашать друзей и близких. Главными пожеланиями были простор и свобода, функциональность пространства и минимум мебели — отсюда и характерный дизайн квартиры в стиле индустриального лофта.

Лариса Гусакова, автор проекта:

— Проект долго существовал на словах, в виде каких-то образов и идей, а этап разработки занял примерно шесть месяцев. Примеряя идеи и сопоставляя их с пожеланиями заказчика, мы не испытывали особых разногласий по причине того, что хорошо знаем друг друга, с самого детства, и, можно сказать, объект создавался «как для себя».

thegoort.com Трудность выбора состояла в том, какое решением применить к объёму пространства — горизонтальное или всё-таки вертикальное. Явным преимуществом были внушающих размеров четырёхметровые потолки и неимоверная кирпичная кладка стен — так появился второй уровень квартиры. Дополнительно увеличив высоту потолков в среднем на 15 см за счёт демонтажа старого покрытия пола, мы достигли равнозначности между нижним и верхним уровнями жилища.

Нижний уровень являет собой пример идеально спланированной малометражной квартиры — за исключением отсутствия приватной зоны хозяев, спальня вместе с гардеробной поднялись на уровень выше. Уровни соединены лестницей, при этом спальня превратилась в полноценную комнату за счёт наличия природного освещения в ней — одно из трёх высоких окон квартиры разделено пополам. Помимо зоны отдыха, на втором «этаже» размещена вместительная гардеробная для одежды, обуви и других вещей.

Основная комната — традиционно гостиная, а в этом случае, скорее, многофункциональная лаунж-зона: она и столовая, и кинозал, и гостевые спальные места — в ней продуман каждый сантиметр пространства. Исходя из гостеприимства хозяев, интерьер комнаты был разработан с учётом возможного размещения десяти человек. Экономия пространства была осуществлена за счёт громадного шкафа, который занимает всю западную стену помещения от пола до потолка и вмещает очень много вещей.

Шкаф чётко зонирован: нижняя часть является хранилищем для складного стола и стульев, центральная — для подушек и спальных принадлежностей, верхняя и боковые секции — для хранения других вещей. Шкаф оснащён приставной лестницей на роликах, которая обеспечивает доступ к любой секции и на любой высоте. Белые раздвижные панели центральной части шкафа также служат импровизированным полотном для просмотра кино с помощью подвесного проектора.

«Рабочий стол» в квартире предусмотрен в виде столешницы-подоконника длиной во всю стену. В кухонной зоне он служит по назначению как небольшой стол для приёма пищи. Интерьер кухни излучает верх функционального минимализма: скрытая встроенная техника, ряд вместительных ящиков — всё необходимое, ничего лишнего.

Лариса Гусакова, автор проекта:

— Вся корпусная мебель, а её в проекте более чем достаточно, и некоторые элементы, такие как лестница, подоконник-столешница, двери — являются индивидуальным заказом и разрабатывались под конкретный проект, они отличаются простым внешним видом, но скрывают много интересного внутри.

thegoort.com Санузел и душевая объединены. Отличной дизайнерской находкой стала кирпичная перегородка между кухней и ванной. Белая поверхность стены на кухне — это на самом деле окно из ванной с матовым стеклом. Раздвижная деревянная ширма за унитазом служит своеобразным «тайником» для бытовой химии и банных принадлежностей.

Мебель в интерьере составляют в основном необходимые предметы, но есть и декоративные конструкции, вроде комода в стиле ячеек почтового ящика или вешалки в прихожей, которая собрана из чёрных водопроводных труб. Индустриальность интерьера просматривается не только в функциональной мебели, но и в немногочисленных элементах декора и освещения.

Это и цельнодеревянный пропеллер самолёта ручной работы, покрытый лаком и размещённый на межоконной перегородке; графитовая доска, являющаяся частью стены на кухне и служащая альтернативой стикерам на холодильник; потолочные абажуры из алюминия. Как таковой живописи в интерьере нет, альтернативой служит каллиграфия мотивирующих фраз, нанесённая на стены в разных уголках квартиры.

Этот реализованный проект ребят из The Goort — доказательство того, как двое молодых и талантливых людей могут стать серьёзными конкурентами для «монстров» архитектурного дела.

Александр Гусаков, архитектор:

— The Goort на данный момент — это, скорее, творческий тандем архитектора (Александра Гусакова) и дизайнера интерьеров (Ларисы Гусаковой), нежели дизайн-бюро в его традиционном понимании, с отдельным офисом, множеством сотрудников и прочим. Если быть точнее, мы решили делать самостоятельные проекты под своим именем летом 2012 года.

Опыт совместной работы на тот момент составлял уже три года, мы познакомились, работая в одной дизайн-студии. Мы понимали, что у нас есть общие интересы, схожие принципы в профессиональной деятельности и работать над совместными проектами нам легко и интересно. Этого было достаточно, чтобы начать думать о собственной практике.

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