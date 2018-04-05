11 необычных ванных комнат

Сколько времени мы проводим в ванной и туалете? Не так много, если говорить о мужчинах. Очень много — если говорить о женщинах. Но эти соображения ни в малейшей степени не должны влиять на качество интерьерного решения помещения, которое принято называть «местом общего пользования». Ваша фантазия или профессионализм дизайнера помогут превратить в стилистически яркий уголок даже самое неудачное по планировке помещение ванной и туалета.

Интересно, что самые замечательные находки по интересному воплощению санитарно-гигиенического набора функций частенько случаются как раз при самых жёстких обстоятельствах. Рассмотрим 11 удачных решений, превративших «санблоки» в настоящие шедевры интерьерного искусства. Обратите внимание на то, что большая часть примеров бюджетная и реальна в воплощении. Выбирайте, что можно использовать в ваших условиях.

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Удивительно выразительная ванная комната с душевой и отдельным туалетом. В интерьере по максимуму использовано натуральное дерево и полированная каменная плитка, которой облицованы стены душевой кабины и столешница под раковины. По цветовой гамме камень и дерево идентичны и поддерживают друг друга. Фишки интерьера — зрительно опущенный потолок в дереве, мощные балки и стойки, массивная рама зеркала и такое же обрамление окна с классической раскладкой.

Идеальный вариант использования чердачного помещения для обустройства полноценного санузла с душевой кабиной и двумя (!) раковинами. Зрительно пространства добавляет серо-голубая окраска стен и белоснежный кафель облицовки, доверху заведённый на левый скос потолка. Самое интересное в интерьере — узкая стойка-остров в торцевой части душевой кабины и фрагмент торцевой стены с имитацией дикого камня (или с натуральным). Яркий контраст по цветам и фактуре.

Эклектика? Смешение нескольких стилей? Имитация шёлковых обоев? «Каменный» фартук за полотенцедержателем, раковиной на прованского вида тумбе-этажерке и в душевой кабинке. Серо-стальная гамма всех этих элементов разбавлена золотым фигурно-симметричным зеркалом и двумя сдвоенными настенными бра. Один из самых бюджетных из найденных нами вариантов, который хочет выглядеть роскошным. Дизайнеру не откажешь в чувстве юмора.

Замечательное контрастное решение ванной комнаты в «вагончике». Симметричные массивные арочные ригели нежного светло-пепельного цвета, американское подъёмное окно, набранная из мраморной плитки стена над ванной, перекликающаяся по цвету с мелко-плиточным полом и мраморной же столешницей. Акценты — тёмно-коричневая встроенная полка-шкаф с нижним открытым отделением и длинная тумба из массива. Один из главных элементов — зеркало, полностью вписанное в подригельный проём над столешницей, оборудованное парой бра.

Пример очень рационального использования неудобного узкого пространства, в котором нет возможности установить стандартную ванну поперёк под окном. Дизайнер принял парадоксальное решение — дополнительно подчеркнуть узость пространства. Ситуации помогает наличие оконца, дающего естественный свет. Интересные элементы — выполненные в ретростиле раковина и унитаз с верхним сливным бачком. Франко-голландскую нотку добавляет мини-клумба с нарциссами.

Если говорить об интерьере в стиле конструктивизм, то в этом проекте он присутствует во всей красе. Дополнительно обогащённый использованием современных материалов и применением уникальной кинематической схемы распахивания дверцы объёмного зеркального шкафа-колонны. Потрясающе удачно решено вертикальное примыкание оконного стекла с левой стороны к «монолиту». Браво!

Удивительное дизайнерское решение «на любителя». В этом интерьере есть всё: искусственно состаренная тумба-стол с частично фальшивыми выдвижными мелкими полками, огромная плоскость зеркала, фрагмент натуральной кирпичной стены, серо-белые стены и пол, алого цвета мусорная тумба и исполнение навесных раздвижных дверей «под ворота». Вероятно, заказчику это понравилось. Но при чём тут ванная чаша?

Можно ли этот интерьер назвать роскошным? Вряд ли. Если бы не распашная стена во весь проём, открывающая выход в маленький двор-патио, то ничего особенного не наблюдалось бы. Кроме большого пространства вокруг ванны и интересно решённого душа, практически не огороженного от остального помещения. Но очевидно, что на самом деле интерьер очень дорогой, потому что использованы только натуральные материалы. Кроме патио, привлекает внимание потолок в два яруса. Если бы не это решение, то было бы ощущение слишком приземистого помещения с неидеальными пропорциями.

Предельно лаконичное по цветовой гамме решение. Минималистский «стерильный» хай-тек не может быть привлекательным для всех. Но и к столь экстремальному варианту у кого-то наверняка лежит душа. Если из такой ванной убрать цветовые и стилистические акценты в виде цветов и табурета, интерьер станет совершенно мёртвым и холодным. Спасает, как обычно, окно.

Очень стильное решение для вполне компактной ванно-туалетной комнаты, которая может быть размещена даже в обычной квартире. Уникальные формы ванной чаши и раковины с монолитного вида тиковой тумбой и накладной фальшпанелью ванны в сочетании с иллюзией сплошной кирпичной кладки из облицовки плиткой «вразбежку» создают потрясающий эффект. Дизайн дополнен натяжным матовым потолком со встроенными спотами и строгой формы большим зеркалом. Стиль и функциональность, ничего лишнего. Отлично!

Всё было бы банально и скучно в этом крохотном ванно-туалетном помещении, если бы не авторская раковина необычного вида, из матированной стали, на дизайнерских трубчатых ножках с обвязкой в верхней части, перекликающаяся с арматурой управления верхней головкой, гибким душем и, вероятно, простым изливом (не виден). Матовая метлахская плитка «в рубчик» на полу и в нише строга, но изысканна в этом варианте использования. Очевидный недостаток — прямоугольная форма стола под раковиной. В передней части столешница должна была бы быть полукруглой. В существующем виде она очевидно травмоопасна как со стороны ванны, так и со стороны унитаза.

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