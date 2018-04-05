Как сделать серый интерьер нескучным: 15 советов

Давайте познакомимся с серым цветом поближе и рассмотрим, как сделать интерьер в подобном цветовом исполнении живым и интересным.

Статьи по теме Стильный интерьер: 88 метров в оливково-серых и бежевых тонах Как оформить интерьер в сером цвете: идеи от лучших брендов

1. Играйте с оттенками

Подборка правильных сочетаний из множества оттенков серого позволит сделать интерьер многогранным даже без использования других цветов. К примеру, серо-бежевый тон добавит уюта, серо-голубой освежит, а серо-розовый сделает помещение более нежным. Выбор за вами.

2. Впустите свет

Выбрав серый цвет в качестве основного, вы должны будете позаботиться о качественном освещении, чтобы интерьер не стал унылым и безликим. При этом естественный свет из окон должен поступать беспрепятственно, а искусственное освещение необходимо грамотно распланировать.

Наше мнение:

— Искусственные источники света лучше всего установить в несколько уровней, да так, чтобы каждая зона пространства была хорошо освещена. И ни в коем случае не ограничивайтесь одной большой люстрой, этого явно будет недостаточно даже для маленькой комнаты!

3. Изучите грубые фактуры

Визуально интересным сочетанием станет светло-серый фон в паре с грубыми или вовсе необработанными материалами, такими как камень, кирпич или дерево. Идеальным будет вариант, где захочется добавить фактурности интерьеру, особенно в стиле минимализм или лофт.

4. Добавьте металлические элементы

Такой приём в прямом смысле этого слова заставит серую основу искриться и мерцать. Поэтому стоит присмотреться к золотым, серебряным, стальным, бронзовым или медным аксессуарам.

5. Вдохните жизнь при помощи зелени и цветов

Они не только прекрасно украсят обстановку, но и добавят свежего воздуха, что очень хорошо для здоровья. Розы, лилии, орхидеи или тюльпаны отлично разбавят серое пространство и сделают его более изысканным.

6. Разбавьте бежевым

Разбавленный с помощью бежевого, серый цвет становится теплее. А значит тем, кто опасается, что серое помещение окажется чересчур холодным, такой вариант подойдёт как нельзя более кстати. Особенно хорош подобный оттенок будет в сочетании с песочно-бежевыми тонами.

7. Не забывайте про магию зеркал

Наполнить комнаты светом, сделать их воздушнее, а также зрительно их увеличить можно посредством зеркал. Это давний, проверенный способ, который работает в помещении любого цвета, включая серый.

8. Заставьте комнату сиять

Изысканности утончённой серой палитре могут придать не только металлические детали, но и аксессуары, выполненные из стекла, перламутра и хрусталя. С ними интерьер буквально засияет, что позволит стильно подчеркнуть прохладу серых оттенков.

9. Дополните нежной пастелью

Сочетание серых тонов с пастельными голубыми и розовыми красками отлично зарекомендовало себя при оформлении спален и детских комнат, а также для создания воздушных «женственных» интерьеров.

10. Возьмите за основу беспроигрышную формулу

Беспроигрышная и уже ставшая классической комбинация — это смесь серого, чёрного и белого. Казалось бы, однотонная должна получиться картина, но даже в таком спокойном исполнении она привлекательна.

Наше мнение:

— Сочетание серого, чёрного и белого прекрасно подойдёт для скандинавского стиля или минимализма. Ведь в этих направлениях подобная уравновешенность и практичность ценятся превыше всего.

11. Освежите серый жёлтыми акцентами

Как ни странно, но нейтральный и прагматичный серый цвет просто превосходно соединяется с ярким и жизнерадостным жёлтым. Они будто дополняют и уравновешивают друг друга, но всё же солнечные акценты добавляют в серое пространство недостающего тепла и хорошего настроения.

12. Смягчите холодную палитру

Добиться этого можно благодаря применению разнообразного текстиля. Он поможет создать уютную и расслабляющую атмосферу. Лучше всего выбирать из таких натуральных тканей, как лён, шёлк, бархат, хлопок или шерсть, но вполне подойдут и другие.

13. Включаем в обстановку дерево

Верный способ привнести больше жизни в серый интерьер — разнообразить его природными текстурами, например деревом. Пространство станет более тёплым, менее индустриальным и намного более интересным.

14. Добавьте «серой пудры»

Сделать обстановку располагающей к расслаблению и умиротворённому времяпрепровождению можно прибегнув к серо-карамельным или серо-кремовым оттенкам, которые также известны как «серая пудра».

15. Украсьте золотом

Отдельно нужно отметить сочетание серого и золотого, которое прекрасно подходит для классических интерьеров и их современных интерпретаций. При этом оттенки серого не должны обладать блеском, чтобы не смазывать золотые акценты.

pinterest.com Читайте также:

Как сочетать оттенки серого в интерьере: советы профи и 10 интерьеров в пример

Квартира мечты в современном стиле на троих

Как геометрия поможет оформить квартиру: мнение эксперта