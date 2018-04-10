Гороскоп PEOPLETALK: какой твой дом по знаку зодиака?

Мы не любим длинные гороскопы, поэтому составили свой — короткий и веселый. Каким будет твой дом по знаку зодиака?

Козерог

(с 23 декабря по 20 января)

Фишка Козерогов — поехать в «Икеа» просто прогуляться, посмотреть, как дизайнеры предлагают обустроить жилье на этот раз, и ничего не купить. Дома сядут, вспомнят увиденное, и уже из всего этого составят четкий план — как будет выглядеть их квартира.

Водолей

(с 21 января по 19 февраля)

Несмотря на то что кажутся раздолбаями и не могут сидеть дома постоянно, в итоге их все равно тянет в родные пенаты. Могут по триста раз переделывать квартиру, и каждый раз что-то не то.

(с 20 февраля по 20 марта)

Обожают большие и просторные лофты в спокойных тонах — в такой квартире их мозг отдыхает. Перед переездом всегда покупают что-то новенькое в дом.

(с 21 марта по 20 апреля)

Овны склонны к авантюрам и ведут достаточно бурный образ жизни, но вот их дом должен быть максимально защищенным и уединенным. Если гости и приходят к Овнам, то заходить они могут не везде — есть комната, в которую доступ открыт только хозяину.

Телец

(с 21 апреля по 21 мая)

Квартирой в центре Москвы его не соблазнить — Тельцы любят уединенные места вдали от суеты и проезжей части. Идеал — домик в пригороде (а еще лучше у моря).

Близнецы

(с 22 мая по 21 июня)

Этим вертихвостам пофиг, где жить, причем в промышленных масштабах. Город, страна, континент — это все неважно. Главное, чтобы было весело. Часто переезжают и обзаводятся собственным жильем, только когда понимают: в этой жизни они попробовали все.

(с 22 июня по 22 июля)

Ценят комфорт и уют, поэтому к покупке жилья подходят очень тщательно. Им важно все: соседи, район, как далеко находятся метро и школа. Центральное место в квартире Рака — кухня.

(с 23 июля по 21 августа)

Чувствуют себя в маленькой квартире как в клетке — им нужно большое открытое пространство (идеально лофт). На стенах в квартире Льва часто висит много картин и портретов — преимущественно этого самого Льва.

(с 22 августа по 23 сентября)

Очень комфортно живут в одиночестве, поэтому съезжаться с кем-то для них огромный стресс. Девам нужно, чтобы все было сделано по их плану, и не дай бог тебе прийти в гости и раскритиковать интерьер. Скорее всего, Деву ты больше не увидишь.

(с 24 сентября по 23 октября)

Комфортно чувствуют себя как в центре города, так и в доме на окраине — главное, чтобы почаще забегали гости и была возможность устроить тусовку.

Скорпион

(с 24 октября по 22 ноября)

При выборе квартиры Скорпионам очень важно, чтобы окна выходили во двор — детские площадки и умиротворенность их успокаивают, а вот проезжая часть — нервирует. Не любят вносить коррективы в уже готовый интерьер — для них это всегда стресс.

Стрелец

(с 23 ноября по 22 декабря)

Шебутные Стрельцы обожают активный отдых, так что им очень сложно в принципе жить в городе. Идеальный вариант — дом за городом, рядом с лесом и рекой. Вот тут их душа будет счастлива.

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