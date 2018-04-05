Как украсить дом по-весеннему: 20 очаровательных примеров

Весна пришла, а вы и не заметили? Возможно, дело в том, что в интерьере вашего дома до сих пор господствует зимнее настроение. Исправить эту ситуацию совсем не сложно. Сначала прячем все вязаные подушки, меховые чехлы и шерстяные пледы подальше в шкаф. А затем украшаем дом цветами и прочими атрибутами весеннего декора. Для тех же, чья творческая фантазия ещё не пробудилась после зимней спячки, мы сделали специальную подборку сезонных декоративных решений, которые освежат ваш интерьер.

Очаровательные букетики из сезонных цветов наполнят ваш интерьер весенним настроением. Чтобы они не вяли слишком быстро, лучше использовать не срезанные растения, а цветы с луковицами.

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Винтажные предметы, такие как старая лейка или ящик из-под фруктов, использованные в качестве вазы, придадут вашему интерьеру не только весеннего шарма, но и модное деревенское очарование.

Цветочными композициями можно украшать самые неожиданные предметы. Например, цветы в клетках могут быть использованы как для украшения мебели, подоконников, сервировки стола или в качестве декоративных подвесов.

Даже зонтик можно использовать как цветочную корзину. Прекрасный вариант для декора двери.

Ещё одно классическое украшение для входной или межкомнатной двери — венок. Весной он, конечно же, должен быть изготовлен из цветов.

Оригинальные и яркие декоративные композиции получаются, если объединить в них цветы и фрукты.

Те, кто хотят сделать интерьер более ярким, но не имеют желания ухаживать за капризными цветами, могут наполнить вазы одними лишь фруктами.

Белые цветы тоже могут сделать интерьер ярче, если поместить их в прозрачные ёмкости с цветной водой.

Не менее эффектно белые цветы будут смотреться в винтажных или даже обычных банках, выкрашенных в разные цвета.

Обычные банки вообще можно считать универсальными цветочными вазами. Главное — их правильно оформить.

Стену или каминную полку в гостиной можно украсить ярким панно из цветов. Лучше использовать искусственные бутоны, иначе этот декоративный аксессуар будет радовать вас совсем недолго.

А вот нарисованные цветы, украшающие табличку с тематической надписью, выглядят очень по-весеннему и совсем не требуют ухода.

Используйте в качестве холста обычную доску: нарисуйте на ней простую ромашку — и вы получите эксклюзивный арт-декор в весеннем стиле.

Любая картина или художественная фотография с изображением цветов способна освежить ваш интерьер. И да, нарисованные цветы куда менее капризны, чем настоящие.

При правильном оформлении даже новогодние гирлянды могут стать частью весеннего декора.

Искусственные цветы из качественной ткани могут украсить интерьер не хуже натуральных. К тому же сфера их применения необычайно широка. Как вам идея для декора занавесок?

Прекрасной альтернативой цветочным букетам могут стать цветущие ветки. Однако чтобы не наносить вред деревцам, лучше использовать веточки декоративные.

Жизнерадостное высказывание на тему весны, написанное на дощечке и вставленное в рамку, будет поднимать вам настроение ежедневно.

И не забудьте про весеннюю сервировку стола. Маленький букетик цветов — её обязательный атрибут.

Нежный цветок, завёрнутый в салфетку, способен превратить будничный приём пищи в праздничный обед.

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