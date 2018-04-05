Выбираем самую красивую и удобную сумку crossbody

Яркие цвета

Теплая погода — повод наконец-то добавить в жизнь красок: начать можно с яркой одежды или аксессуаров. Сумки сочных оттенков можно носить с ярким нарядом или наоборот с помощью таких аксессуаров выводить свой лук из зимней депрессии.

В тренде

В этом сезоне дизайнеры хорошенько покреативили: они поработали над формой привычной нам crossbody и сделали круглые и полукруглые модели. А Prada, например, разукрасили свои сумки комиксами. Как тут устоять?

Классика

А на каждый день может подойти и привычная черная или коричневая сумка. Такие отлично смотрятся с любым нарядом. Saint Laurent, например, будет отличным компаньоном на официальных мероприятиях. И кому там кавалер нужен, когда есть такая сумка?!