8 преимуществ маленькой квартиры перед большим домом

На мой взгляд, в случае с жильем значение пространства сильно переоценено. Не так важны квадратные метры, как умение грамотно их использовать, хотя количество людей в семье безусловно играет роль. В компактных квартирах есть свое очарование, о котором мы часто забываем. Вот несколько преимуществ миниатюрного жилья перед большим домом, которые ты обязательно должна использовать.

1. Ты должна быть более избирательна с мебелью

Не спеши считать это недостатком. Необходимость тщательно подходить к подбору мебели — это отличный способ найти именно то, что идеально впишется в пространство, а не идти на компромиссы. Если у тебя есть место только для одного кресла — ты будешь искать лучший вариант. Это касается и расстановки других декоративных акцентов. Живя в компактной квартире, ты должна все время думать об экономии пространства и не захламлять его бессмысленными вещами.

2. Обновить декор гораздо проще

Небольшое жилище требует меньше расходных материалов, поэтому ремонт не превращается в затяжную эпопею, а проходит на одном дыхании. Ты можешь менять декор по сезонам, следовать последним дизайнерским тенденциям и встречать каждое время года в новой обстановке. Даже если живешь в съемной квартире, есть много недорогих способов добавить в интерьер индивидуальности и не поссориться с хозяевами.

3. Используешь творческий подход к хранению вещей

Опытные жильцы миниатюрных квартир знают все о способах освободить пространство. Навесные полки, потайные ящики, складные стеллажи, в каждой стене или выступе спрятан оригинальный шкаф. Немного опыта и творческого подхода — твоя квартира станет воплощением минимализма и функциональности.

4. Нет нежилого пространства

Каким бы большим не был дом, все равно в нем есть одна или две основные комнаты, а остальные помещения используются гораздо реже. Особенно это касается тех, кто живет один или парой, а не дружной цыганской семьей. Одно из лучших качеств маленьких помещений — все пространство в нем — от подоконника до последнего угла — имеет свое предназначение. Ты можешь получить максимальную отдачу от своей квартиры, если грамотно подойдешь к планировке комнаты.

5. Ты более реалистично смотришь на свои потребности

Возможности хранения в небольшой квартире ограничены, и это не значит, что тебе нужно больше места. На самом деле тебе нужно меньше вещей. Компактное жилье помогает лучше продумывать покупки, избегать импульсивных приобретений. Кроме того, оно значительно облегчает принятие решений о вещах, которые давно пора выбросить. Всем любителям коробок, красивых упаковок, старых журналов, вышедшей из моды одежды, бесполезных сувениров и прочих ностальгических безделушек я советую пожить в маленькой квартире. В ограниченном пространстве определиться с приоритетами гораздо проще.

6. Легче создать единый стиль всей квартиры

Нам всегда хочется передать дому индивидуальность, выразить в нем свои представления о красоте и стиле. Это не просто, когда комнаты разделены коридорами и прихожей. Попытка сделать каждое помещение в разном стиле — тоже трудоемкий процесс, особенно учитывая, что вещи и мебель часто кочуют по дому. Наполнить крохотную квартиру единой эстетикой намного проще. Шикарный блеск голливудского интерьера, изысканная французская романтика, беззаботная экспрессия бохо или любые другие стили подвластны твоим возможностям и кошельку, если речь идет о миниатюрном жилье.

7. Тратишь меньше сил на уборку

Когда я вижу массивные дома с панорамными окнами, то в первую очередь думаю: «Как же сложно постоянно держать их в чистоте» и только потом: «Боже, как красиво!». Даже самые трудолюбивые из нас не станут отрицать тот факт, что одно из преимуществ маленьких квартир — их легче убирать. Тебе не нужно мечтать о домработнице и тратить все выходные на наведение порядка. Это все опять про экономию, только в этот раз не денег, а времени и сил.

8. Ты расширяешь свои представления о дизайне и декоре

Компактная квартира все время заставляет тебя исследовать интересные возможности декора. Как организовать рабочее пространство? Сделать комнату светлее, просторней или добавить тепла и уюта? Это хорошая возможность прокачать свои дизайнерские навыки и развить креативность. Используй разные аксессуары, цвета и прочие трюки и получай удовольствие от создания квартиры, которая будет отражать твою личность.