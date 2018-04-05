Дерево в интерьере: 5 советов по применению

Дерево давно перестало ассоциироваться с жизнью за городом — теперь это материал, который используется в самых разнообразных стилях: от брутального кантри до минималистичного скандинавского. Варианты применения дерева в интерьере ограничиваются только фантазией дизайнеров и самих жильцов. О стандартных и не очень стандартных подходах к деревянному оформлению помещения мы и расскажем вам сегодня.

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Деревянный пол Использование в качестве напольного покрытия цельных пород дерева имеет целый ряд преимуществ. Первое из них — приятный эстетический вид. Фактура деревянного пола приятна глазу и очень популярна, недаром её часто пытаются повторить в рисунке линолеума и паркета. Во-вторых, дерево хорошо сохраняет тепло, а значит, о дополнительном подогреве можно не думать даже в холодное время года. Наконец, деревянные полы просты в эксплуатации — их легко мыть. Впрочем, есть одно важное правило для сохранения покрытия в хорошем состоянии — раз в 3—5 лет полы рекомендуется заново красить, тогда они прослужат вам долгие-долгие годы.

Мебель из дерева

Натуральные материалы, в отличие от искусственных, наполняют дом природной энергетикой и создают неповторимый уют. Особенно это касается деревянной мебели грубой обработки, то есть с хорошо заметными несовершенствами: трещинами, сучками, неровностями.

Однако на этом достоинства мебели из дерева не заканчиваются — она также высоко ценится за безопасность и экологичность. При её сборке практически не используются синтетические материалы, испарения от которых пагубно влияют на самочувствие и здоровье человека. Вместо токсичных химикатов обычно применяются стальные болты, саморезы и безвредный клей ПВА.

Кроме того, деревянная мебель хорошо поддаётся реставрации и при правильном обращении способна прослужить более ста лет. Как лучше использовать в интерьере мебель из дерева, показывает дизайнер Анита Мекадон с понедельника по четверг в 13:00 (мск) в программе «Комната для отдыха» (12+) на телеканале Fine Living, который доступен в сетях кабельных и спутниковых операторов.

Эксклюзивные аксессуары

Декоративные элементы интерьера из дерева наверняка добавят помещению индивидуальности, тем более если сделать их своими руками. Иногда достаточно найти ветку или корягу необычной формы и повесить её на стене в качестве панно. Между тем, существуют более интересные и креативные решения. Например, кусок дерева или коры превратится в вешалку для цепочек и бус, если прибить к нему гвозди. Просто, но эффектно будут смотреться спилы дерева — с их помощью можно создать иллюзию поленницы, сделать часы, или, окрасив их в яркие цвета, собрать деревянную мозаику на стену.

Использование элементов дерева в качестве деталей интерьера

Ветки, пни и даже целые куски дерева могут выполнять как декоративную, так и утилитарную функцию. Из тонких веточек получится оригинальный и неувядающей букет; прочные, но гибкие ветки можно сплести в вешалку; длинные ветви, от потолка до пола, и тонкие стволы деревьев будут отлично смотреться у стены и создавать эффект присутствия в лесу. Особое внимание стоит уделить, как ни странно, пням. Из них получатся отличные прикроватные тумбы, журнальные столики и подставки под столешницу.

Комбинирование дерева с другими материалами

Дерево само по себе смотрится прекрасно, но не менее привлекательно выглядят его сочетания с другими материалами. Здесь желательно следовать одному правилу: не смешивать похожие фактуры. Другими словами, если один элемент имеет идеально гладкую поверхность, другой должен быть более грубой обработки. К примеру, стулья с лакированной деревянной рамой и «потёртым» сиденьем или стол со стеклянной крышкой и простыми деревянными ножками. В масштабе комнаты материалы также могут комбинироваться согласно этому правилу.

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