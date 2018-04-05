10 мужчин, на инстаграмы которых надо подписаться, потому что они умеют делать красиво 

Мы уже публиковали подборку из десяти инстаграм-аккаунтов замечательных девушек-дизайнеров и обещали, что если она вам понравится, мы сделаем такую же, но по мужским профилям. Обещали — делаем! Подписывайтесь на эти инстаграмы и вдохновляйтесь!
Архитекторы
Эти мужчины, конечно, делают отличные дизайн-проекты, но не хуже проектируют и строят всё, что понадобится, от кафе и магазина до аэропорта, музея и космодрома.
Борис Уборевич-Боровский
Один из главных архитекторов России, работающий и на родине, и за рубежом. Коллекционер, музыкант, приверженец минимализма и ревностный сторонник избавления от всего лишнего как в архитектуре, так и в интерьере.
Алексей Николашин
Адепт архитектурного планирования во всём — и в строительстве, и в создании интерьеров. Его проекты можно увидеть как в России, так и за пределами страны — например в Монте-Карло. Обладатель многочисленных премий и просто талантливый человек.
Футуристичные творения бюро «Архстрой» — самобытные и необычные. Посмотрите на интерьеры ресторана «Сибирь»: глядя на подобные конструкции, явственно чувствуешь, что будущее уже здесь.
Александр Побережнов
Помимо занятий дизайном интерьеров и архитектурным планированием, Александр ещё и заядлый путешественник. На сайте мастерской можно почитать журнал, где в мельчайших деталях расписаны некоторые проекты, — на заметку всем, кто интересуется проектированием, дизайном и ремонтом.
Дизайнеры
Никто лучше этих людей не знает, как превратить обстановку в любом помещении в «домашнюю» — по уровню уюта, комфорта и приятности для созерцания.
Александр Батеньков
Александр — человек-оркестр. Он не только проектирует интерьеры, но и ведёт свой видеоблог и канал в Telegram, пишет книги, преподаёт. А ещё он автор революционной системы, которая позволяет производить ремонт чуть ли не быстрее, чем вы успеете сказать «черничный пирог». Шутка. Но система грандиозная!
Михаил и Николай Жилины
Тандем талантов, которые управляются с делами сразу в двух городах — в Москве и Санкт-Петербурге. Занимаются архитектурным планированием, создали собственную школу дизайна, которая специализируется на обучении перспективной молодёжи.
Кирилл Истомин
Кирилл не просто дизайнер интерьеров, а настоящий дипломированный декоратор. Помимо прекрасных творений, вы можете увидеть много всего интересного в его аккаунте — живопись например (Кирилл большой знаток искусства). Или милых собачек.
Сергей Бахарев
Сергей — молодой, дерзкий, амбициозный дизайнер, частый гость на телевидении (например на передаче «Квартирный вопрос»). Его студия «Однушечка» получила признание в профессиональных кругах, а сейчас Сергей запустил собственный веб-сериал про ремонт.
Николай Цупиков
Обладатель множества наград и невероятно интересный мастер лаконичных жилых интерьеров. Многие проекты Николая попадали на страницы лучших изданий о дизайне и архитектуре — AD, «Салон», «Лучшие интерьеры».
Игорь Глушан
Что особенно подкупает, когда заходишь на сайт дизайн-студии Room Room, — это максимальная доступность любой информации: заказывая проект, вы можете увидеть, как будет происходить любое действие дизайнера. Всё подробно расписано, дабы у клиента не осталось ни тени сомнения в компетентности Игоря.
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