10 мужчин, на инстаграмы которых надо подписаться, потому что они умеют делать красиво

Мы уже публиковали подборку из десяти инстаграм-аккаунтов замечательных девушек-дизайнеров и обещали, что если она вам понравится, мы сделаем такую же, но по мужским профилям. Обещали — делаем! Подписывайтесь на эти инстаграмы и вдохновляйтесь!

Архитекторы

Эти мужчины, конечно, делают отличные дизайн-проекты, но не хуже проектируют и строят всё, что понадобится, от кафе и магазина до аэропорта, музея и космодрома.

Борис Уборевич-Боровский

Один из главных архитекторов России, работающий и на родине, и за рубежом. Коллекционер, музыкант, приверженец минимализма и ревностный сторонник избавления от всего лишнего как в архитектуре, так и в интерьере.

Алексей Николашин

Адепт архитектурного планирования во всём — и в строительстве, и в создании интерьеров. Его проекты можно увидеть как в России, так и за пределами страны — например в Монте-Карло. Обладатель многочисленных премий и просто талантливый человек.

Футуристичные творения бюро «Архстрой» — самобытные и необычные. Посмотрите на интерьеры ресторана «Сибирь»: глядя на подобные конструкции, явственно чувствуешь, что будущее уже здесь.

Александр Побережнов

Помимо занятий дизайном интерьеров и архитектурным планированием, Александр ещё и заядлый путешественник. На сайте мастерской можно почитать журнал, где в мельчайших деталях расписаны некоторые проекты, — на заметку всем, кто интересуется проектированием, дизайном и ремонтом.

Дизайнеры

Никто лучше этих людей не знает, как превратить обстановку в любом помещении в «домашнюю» — по уровню уюта, комфорта и приятности для созерцания.

Александр Батеньков

Александр — человек-оркестр. Он не только проектирует интерьеры, но и ведёт свой видеоблог и канал в Telegram, пишет книги, преподаёт. А ещё он автор революционной системы, которая позволяет производить ремонт чуть ли не быстрее, чем вы успеете сказать «черничный пирог». Шутка. Но система грандиозная!

Михаил и Николай Жилины

Тандем талантов, которые управляются с делами сразу в двух городах — в Москве и Санкт-Петербурге. Занимаются архитектурным планированием, создали собственную школу дизайна, которая специализируется на обучении перспективной молодёжи.

Кирилл Истомин

Кирилл не просто дизайнер интерьеров, а настоящий дипломированный декоратор. Помимо прекрасных творений, вы можете увидеть много всего интересного в его аккаунте — живопись например (Кирилл большой знаток искусства). Или милых собачек.

Сергей Бахарев

Сергей — молодой, дерзкий, амбициозный дизайнер, частый гость на телевидении (например на передаче «Квартирный вопрос»). Его студия «Однушечка» получила признание в профессиональных кругах, а сейчас Сергей запустил собственный веб-сериал про ремонт.

Николай Цупиков

Обладатель множества наград и невероятно интересный мастер лаконичных жилых интерьеров. Многие проекты Николая попадали на страницы лучших изданий о дизайне и архитектуре — AD, «Салон», «Лучшие интерьеры».

Игорь Глушан

Что особенно подкупает, когда заходишь на сайт дизайн-студии Room Room, — это максимальная доступность любой информации: заказывая проект, вы можете увидеть, как будет происходить любое действие дизайнера. Всё подробно расписано, дабы у клиента не осталось ни тени сомнения в компетентности Игоря.

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