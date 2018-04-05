Как сделать ремонт дешево

Если вам предстоит ремонт, то вы долны быть готовы к определенным тратам! Вам предстоит рассчитать стоимость стройматериалов, инструментов и профессиональных услуг широкого спектра. К сожалению, как бы вы не экономили, без затрат не обойтись, но вы должны минимизировать издержки и максимизировать результат. Как же сделать ремонт бюджетно и без огромных финансовых вложений?

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Сделать ремонт дешево-реально. Важно помнить о нюансах, которые нужно учитывать во время вашего ремонта. Наши профессиональные советы помогут сделать его без ущерба для качества. Как правильно распланировать ограниченный бюджет рассказывает технический директор компании «Точка ремонта» Дмитрий Кулаков

«Ни для кого не секрет, что основная статья расходов во время ремонта — это закупка стройматериалов и всех необходимых для проведения работ инструментов. Уже на этапе планирования следует составить смету, в которой будут отображаться ваши основные затраты. Не стоит принимать поспешных решений; здесь лучше действовать вдумчиво, грамотно и аккуратно.

1. Применение простых отделочных материалов

Хорошим отделочным материалом является обычная краска. Ведь ее ассортимент позволит вам без лишних хлопот обновлять ремонт хоть каждый год, так как современные лакокрасочные покрытия представлены на рынке во всем многообразии цветов, составов и даже фактур.

2. Не забывайте про качество

Необходимо серьезно подходить к выбору сантехники и электрики — уж на этих предметах экономить точно не стоит.

3. Покупка сантехники

При покупке сантехники учитывайте, что любые подвесные модели обойдутся вам гораздо дороже напольных. Остановите свой выбор на традиционных изделиях: рынок сейчас предлагает большой ассортимент сантехнических приборов, которые не уступают по дизайну и качеству своим подвесным конкурентам.

4. Текстиль

Обновление интерьера без затрат -новый текстиль. Всего лишь заменив шторы, скатерти, подушки и покрывала на новые, вы создадите совершенно иное настроение в интерьере. А для спальни хорошим решением станет новое изголовье кровати из текстиля.

5. Мебель

Отреставрируйте старую мебель. Не торопитесь выкидывать свою старую мебель, ведь сегодня существует множество способов обновить внешний вид комода, шкафа или стула. Можно, например, создать эффект «старины» с помощью лака кракелюр или просто покрасить нравящийся вам предмет в новый цвет. Если речь идет о мягкой мебели, то ее внешний вид можно радикально изменить, сшив новые чехлы, подходящие по стилю и цвету к вашему новому интерьеру.

6. Используйте мебель от новых дизайнеров

Небольшие производства, которые только начинают «делать себе имя» на соответствующем рынке, часто делают предметы интерьера по вполне приемлемым ценам. Возможно, они даже смогут изготовить какую-то вещь специально для вас — и за сравнительно небольшие деньги.

7. Самостоятельность

Штукатурные работы, заливку стяжки пола или шпатлевку стен вполне можно выполнить своими руками. При этом если вы отдаете себе отчет в том, что не владеете должной информацией о технологиях проведения каких-либо ремонтных работ, то лучше полностью отказаться от их самостоятельного выполнения. Здесь лучше довериться профессионалам. Особенно это касается всех работ по инженерным коммуникациям (электрика, водоснабжение, канализация, отопление, кондиционирование, вентиляция). Для их выполнения всегда лучше привлекать узкоспециализированных работников».