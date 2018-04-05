Интерьер трёхкомнатной квартиры необычной формы со скруглённой стеной

Квартира в ЖК «Садовые кварталы» нужна еёвладельцам не для постоянного проживания, а лишь для коротких приездов на выходные. При этом у заказчиков было условие по количеству комнат. Это общая кухня-гостиная, спальня с гардеробной комнатой, а также некая универсальная комната с «плавающим» назначением.

Хотели они нескучный и эклектичный дизайн, но всё же, что очень важно, основанный на классических приёмах, симметрии и пропорциях. Предельно ясная на первый взгляд задача оказалась на самом деле очень сложной, но архитектор Надежда Озтюрк нашла все решения.

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Надежда Озтюрк, архитектор

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Окончила архитектурный факультет Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета. Ещё во время обучения в вузе начала работать в градостроительной мастерской. С 2011 года совмещает работу в мастерской с частной практикой в направлении «разработка жилых интерьеров». С 2013 года работает самостоятельно.

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В пожелания заказчиков изначально не вписывалась геометрия квартиры, так как помещение в целом совсем не классической формы, а с неким скруглением по всей ограждающей стене. Изначально была так называемая свободная планировка, то есть стен не было вообще. Кухню и санузел оставили на тех местах, которые им отвёл застройщик. Но вот над площадью, расположением и удобством всех зон пришлось хорошенько подумать.

Основными элементами, привлекающими внимание, в кухне-гостиной, конечно, стали панели с подсветкой. Это индивидуальное изделие будет выполнено в столярной мастерской. На полу в центре помещения выделена область из керамогранита под дерево — лигнум. Это большие плиты метр на метр, образующие «ковёр» с интересной геометрией. Обеденный стол и люстра с одной стороны представляют абсолютно классическую композицию, но при этом сами изделия брутальны, их легко можно отнести к категории лофт.

На кухне сразу обращаешь внимание на обои с градиентами на фартуке. С одной стороны — плавные мягкие переходы, с другой — совсем не нежная цветовая гамма. От них трудно оторвать взгляд, так и хочется внимательно прослеживать и анализировать все эти перетекания цветов.

Сама кухонная зона небольшая, как раз для нечастых посещений. Нижняя часть кухни и пеналы — с техникой в классическом стиле с аккуратными филёнками на фасадах, верхняя часть — под шпоном, который также повторяется на фасаде барной стойки.

Гардеробная заняла ту самую наиболее скруглённую часть квартиры. Таким образом получилось сделать удобную спальню с примыкающей гардеробной, воплотить все желания заказчика и не потерять ни сантиметра. Конечно, жалко драпировать красивые высокие окна, который оказались в гардеробной. Возможно, при другом техническом задании и иных требованиях и эта часть могла стать стать центром композиции. Но найденное решение оказалось наиболее удобным.

Последняя комната может быть кабинетом или детской. Всегда сложно работать, когда комната «ничья». В ней должны быть совмещены абсолютно противоположные вещи: возможность для хозяина квартиры спокойно уединиться и поработать, а когда семья приезжает с ребёнком, удобство для ребёнка.

Комната получилась нейтральной, но выдержанной в общей стилистике квартиры. Шкаф с классическими филёнками, довольно брутальная мебель и бра. Интересными элементами можно назвать два панно с градиентными полосками.

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