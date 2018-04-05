Отделка стен фактурной штукатуркой

Если вы планируете сделать ремонт, то вам придется выбрать способ отделки стен. Какие материалы выбрать, чтобы ремонт получился качественным, эстетичным и бюджетным? Важными критериями ремонта являются простота выполнения работ, красота и оригинальность. Важна также цена работы и затраченные усилия. Как произвести отделку стен: обои различных фактур, декоративный камень, и многообразные стеновые панели. Мы сегодня хотим уделить внимание одному из вариантов бюджетной и эффектной отделки фактурной штукатуркой. Достоинствами являются длительный срок службы, вариативность интерьера, а также возможность проявить фантазию.

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Какие есть варианты?

— купить уже готовую специальную смесь и нанять профессионалов для ее нанесения;

— самостоятельно приготовить состав и с его помощью обновить интерьер по своему вкусу, создав неповторимый декор.

Если вы готовы потрудиться самостоятельно, то вам поможет приведенная ниже инструкция.

Перед тем, как наносить фактурную штукатурку, следует в обязательном порядке произвести демонтаж старого покрытия (а именно — снять обои или краску), затем зачистить стены от жира, грязи и пыли, а потом загрунтовать и зашпаклевать сильные выбоины, сколы и трещины. Несмотря на то, что подобная отделка предполагает неровную фактуру, базовая поверхность всё равно должна быть достаточно ровной и гладкой. Если поверхность стен требует укрепления, то стоит воспользоваться специальной армирующей штукатурной сеткой.

После высыхания можно будет приступать к замешиванию раствора.

Для самостоятельного изготовления смеси нужны:

— сухая шпатлевка;

— вода;

— клей ПВА;

— еКВость для замешивания состава;

— дрель с насадкой-миксером.

Приобретите шпатели разных размеров, мастерки, гладилки, фактурные валики, щетка, шкурка, полиэтиленовая пленка (либо трафареты для создания узора), краска, специальный воск.

В строительном ведре замешайте сухую шпаклёвочную смесь с водой в следующей пропорции: 2 литра воды и 6 кг шпатлевки. После этого добавьте 200 грамм клея ПВА и продолжайте замешивать раствор до получения однородной консистенции. Стоит отметить, что для изготовления фактурной штукатурки подойдет как гипсовая, так и цементная смесь. Если вы планируете отделку стен в помещениях с повышенной влажностью, то использование цементной штукатурки в качестве основы будет предпочтительнее.

Помните, что от толщины слоя зависит выраженность узора. Используя различные техники нанесения состава, можно добиться разнообразных эффектов. Наиболее популярным является эффект венецианской штукатурки. Чтобы его получить, надо нанести шпателем неравномерные мазки смеси на стену, а после высыхания, примерно через 24 часа, зашлифовать острые углы мелкозернистой шкуркой и покрыть стену грунтовкой. Затем, когда грунтовка высохнет, штукатурку надо покрыть сначала базовым цветом, а после — финишным, стирая его с выступающих частей при помощи ткани, не дожидаясь высыхания.

Дя эффекта чешуи, нанесите на поверхность стены слой смеси, а затем нешироким шпателем (до 10 см) сделать на ней вертикальные мазки. После того, как штукатурка высохнет, ее окрашивают в нужный цвет.

Эффект «пещера» достигается при помощи полиэтиленовой пленки, которую сжимают в ком и прижимают к нанесенной на стене штукатурке, создавая, тем самым, неповторимую фактуру.

Используя гладилку, можно создать эффект «скала». Металлической гладилкой проводят прямые линии по нанесенному на поверхность стены раствору. Инструмент держат чуть под углом, чтобы одна сторона немного приподнималась. В данном случае лучше наносить штукатурку слоем средней толщины, около 3 мм.

После полного высыхания поверхности нужно покрыть все акриловым лаком или специальным воском, что увеличит срок эксплуатации покрытия. Для того чтобы подчеркнуть фактуру и создать оригинальный декор, можно нанести позолоту и серебряную глизаль.

Фактурная штукатурка популярна для отделки стен. Однако ничто не мешает вам использовать данный материал, положим, на потолке (выделив, к примеру, периметр). А если вы являетесь счастливым обладателем собственного дома, то с ее помощью можно украсить даже лестницу. В зависимости от предпочтений и фантазии, фактурная штукатурка может быть использована для декорирования камина в гостиной, колонн, оконных откосов и других элементов интерьера.