Как создать весеннее настроение в квартире

Наконец-то погода в столице стала весенней. Температура воздуха поднялась выше нуля, выглянуло солнце и даже начал таять снег. Для того чтобы настроение окончательно стало весенним, осталось только осуществить несколько изменений в интерьере вашей квартиры.

Есть 5 простых вариантов, как сделать это максимально быстро и недорого. Изменив буквально несколько деталей в доме, вы сможете наслаждаться весенним настроением, которое еще долго не покинет вас.

Растения Когда мы говорим о весне, в первую очередь в голову приходят мысли о цветах. Да и вообще о любых растениях. Чтобы оживить вашу квартиру, просто добавьте в интерьер как можно больше представителей флоры. Купите весенних цветов и поставьте их в вазы возле кровати в спальне и на журнальном столике в гостиной. Долго будут стоять и радовать вас тюльпаны и особенно хризантемы. Если же вы хотите обзавестись растениями, которые проживут долгие годы, то стоит подумать о домашней пальме, папоротнике и кактусах.

Желтые занавески Как добавить в комнату солнца даже в самый пасмурный и холодный день? Легко и просто. Надо просто повесить шторы желтого цвета. Благодаря им любой свет, поступающий в окна, будет казаться гораздо теплее. Выбирайте такой оттенок желтого, который подойдет именно вам. Если в комнате преобладают пастельные цвета, то лучше подобрать шторы песочного или лимонадного оттенка. Если вы хотите добавить ярких красок, то для этого прекрасно подойдут занавески канареечного цвета или даже лимонного.

Яркие детали: подушки и ковры Самым простым способом добавить весеннее настроение в гостиную является обновление текстильного декора. Яркий ковер сразу станет главной деталью в комнате. Неважно, будет он с необычным орнаментом или однотонным, в любом случае он не сможет остаться незамеченным. Ну и конечно нельзя обойтись без подушек. Найти наволочки ярких весенних цветов в магазине сейчас не проблема, да и сшить их не составит особого труда. Зато такие элементы декора смогут привнести в интерьер больше красок. А с наступлением осени и зимы их можно будет сменить на более темные оттенки.

Цветная посуда Не стоит забывать и о кухне. Чтобы любой прием пищи приносил радость не только желудку, но и глазам, надо обзавестись яркой посудой. Разноцветные тарелки и чашки необязательно подбирать в цвет стен или мебели, достаточно просто найти те, которые понравятся именно вам. Серебряные ножи, вилки и ложки тоже можно спрятать подальше. Вместо них стоит положить на стол яркие пластиковые или стеклянные приборы.

Ароматизатор воздуха Весеннее настроение в квартире могут создавать не только предметы декора. Для этого отлично подойдет обычный ароматизатор воздуха. Самое главное — подобрать правильный запах. Не стоит выбирать тяжелые древесные и мускусные ароматы. Для весеннего настроения прекрасно подойдут цветочные и фруктовые запахи. Кстати, отличным украшением дома могут стать и вязаные предметы. А идеями для них мы уже делились в одном из материалов.