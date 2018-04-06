Цветущий сад, QR-библиотека и терем: как будут выглядеть новые станции метро

Летом этого года в Москве планируют запустить участок Калининско-Солнцевской линии от «Раменок» до «Рассказовки». На линии длиной 14,2 километра расположатся семь станций. По данным пресс-службы столичного Стройкомплекса, сейчас строительные работы завершаются, и в ближайшее время станции начнут передавать метрополитену.

О необычном облике станций Калининско-Солнцевской линии, а также интерьерах «Нагатинского затона» и «Кленового бульвара» Большого кольца читайте в материале портала Москва 24.

Брызги солнца Солнечные лучи и «зайчики» круглый год будут освещать «Солнцево». Победитель архитектурного конкурса предложил обыграть название станции и наполнить подземное пространство солнечным светом. Идея понравилась москвичам, и они проголосовали за проект на «Активном гражданине» в 2014 году.

Иллюзию естественного освещения на платформе создадут лампы, встроенные в двухслойный потолок. Свет из отверстий будет попадать на платформу в виде солнечных брызг. Поверхности стен и потолка, облицованные глянцевыми металлическими листами, добавят света. Светоотражающим эффектом будут обладать также колонны и цилиндрические тумбы-скамейки. Поднимаясь по эскалаторам на выход, пассажиры увидят появляющийся из-за горизонта солнечный диск, который на их глазах рассыпется на части.

Во входные павильоны солнечные лучи попадут через прозрачные отверстия в железобетонной кровле двухскатной крыши и в стенах. Их построили в виде дачных домиков, напоминая о том, что в начале XX века на месте спального района Солнцево был дачный поселок.

Древнерусский терем Пассажиры на станции «Новопеределкино» войдут не в метро, а в древнерусский терем. Потолки в кассовом зале и в зоне турникетов сделаны в виде сводов старинных московских палат. Такую форму им придают огромные светильники от пола до потолка. На полу они установлены на колонны, а кверху значительно расширяются. Несколько десятков светильников визуально образуют своды.

Внутрь плафонов вмонтированы светодиоды, а поверх наложены стальные пластины с растительным орнаментом, завитками, перьями жар-птицы.

На платформе узоры повторяются в светильниках, встроенных в навесной потолок. Через стальные пластины рассеивается свет и расширяется подземное пространство.

Колонны на платформе, путевые стены, стены вестибюлей, лестниц и переходов облицевали металлическими панелями из алюминия и полимерной композиции. На пол уложили гранитные плиты светло-бежевого цвета, перемежающиеся полосами из темного минерала магнезита.

К слову, русский стиль для «Новопеределкино» также понравился большинству москвичей, голосовавших на «Активном гражданине» в 2014 году.

Сад на «Мичуринском проспекте» Станцию «Мичуринский проспект» превратили в цветущий сад. Панели с изображениями цветущих ветвей и плодов украсили восточную путевую стену, колонны на платформе, а также входной павильон. Архитектурное оформление посвятили биологу Ивану Мичурину

Полуподземную станцию возвели на склоне холма, поэтому западную путевую стену полностью застеклят. С платформы пассажирам откроется панорамный вид на долину реки Очаковки. Полюбоваться живописным видом можно будет также с широкого смотрового балкона.

Входные павильоны построили с обеих сторон Мичуринского проспекта: один встроен в саму станцию, а второй расположен на холме по нечетной стороне проспекта. Со станцией его связали надземной пешеходной галереей. Одна из стен перехода — зеркальная, ее полностью облицевали зеркальными панелями.

Читальный зал в «Рассказовке» А пассажиры «Рассказовки» попадут в библиотеку: интерьеры новой станции оформлены в стиле читального зала. Стены вдоль путей отделаны металлокерамическими панелями, на которых нарисованы корешки книг известных авторов. А колонны на платформе превратились в шкафы-картотеки: на лицевую поверхность «картотечных ящиков» нанесены QR-коды, с помощью которых пассажиры смогут скачать литературные произведения.

На пол уложили гранитную плитку разных оттенков серого. Квадратные светильники освещают подземное пространство, а основание колонн и название станции на путевых стенах подсвечивают светодиодные лампы.

Рыбы в затоне Гигантские рыбы украсят павильон будущей станции «Нагатинский затон» Большой кольцевой линии. Поместить под землю обитателей подводного мира Москвы решили архитекторы из бюро, победившего на конкурсе проектов.

"Для оформления станции мы взяли образ, который лежит на поверхности — это рыбы, обитатели рек московского региона. Наверное, в некотором смысле он наивен, но именно поэтому нам показался привлекательным", — рассказал управляющий партнер бюро Арсений Борисенко. По его словам, архитекторы отобрали 12 видов рыб, которые водятся в московских реках. В предварительный список попали плотва, судак, окунь, пескарь, серебряный карась, лещ, жерех, ерш, толстолобик, бычок-цуцик, щука и сом.

На путевые стены нанесут керамогранитные мозаичные панно, на которых изобразят с энциклопедической точностью представителей вида хладнокровных. «По нашему мнению, этого будет достаточно для яркого, интересного, запоминающегося и забавного образа. Этот прием позволит не использовать ничего другого», — отметил Борисенко.

В верхнем вестибюле перед турникетной линейкой архитекторы планируют организовать музей рыб. «Разместим графические изображения рыб, тоже очень точные и хорошо прорисованные, с кратким описанием», — уточнил архитектор.

Тема отразится и в оформлении потолка над входной лестницей на станцию — его сделают в форме чешуи. А подземные своды будут просты и минималистичны.

При отделке станции планируется использовать материалы отечественного производства — натуральный гранит для облицовки пола, керамический гранит при создании мозаичных панно, а также композитные панели при отделке потолочных конструкций.

Купол церкви В дизайне станции «Кленовый бульвар» отразится история царского села Коломенское — потолок наземного вестибюля и входа в кассовый зал сделают в форме купола.

"Пластика сводов, потолков купольные пространства транслируются и на всем протяжении нашего пути по станции", — рассказал Александр Салов, сооснователь архитектурного бюро, выигравшего конкурс на оформление «Кленового бульвара». Бюро предложило в архитектуре станции использовать формы, символизирующие купола церквей, традиционных памятников архитектуры усадьбы Коломенское. «В первую очередь мы постарались проанализировать культурный код уникального объекта национальной культуры заповедника Коломенского. Основные принципы древнерусской архитектуры мы интерпретировали в новой архитектурной среде станции», — отметил Салов.

Элементы освещения в подземном вестибюле будут отсылать к культуре сетчатой керамики, развитой на территории Дьякова городища — поселения славян в Коломенском в XI-XIII веках.

Поверхности сводчатых потолков будут выполнены из композитных панелей. По словам Салова, это позволит легко создать необходимую купольную форму. В отделке интерьера будет использоваться белый и черный гранит, структурированный различными орнаментами укладки. «Они будут применяться в нестандартной форме укладки, чтобы создать красивую, эффектную текстуру», — добавил архитектор. Потолок на платформе украсят алюминиевые и зеркальные панели.