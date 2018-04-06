Какой свет в тренде в 2018-м: итоги выставки Light & Building

С 18 по 23 марта во Франкфурте прошла самая крупная светотехническая биеннале в Европе. Специально для INMYROOM Константин Цепелев рассказал о главных тенденциях в мире освещения и своих впечатлениях.

«Форма следует за функцией» — этот принцип начинает приобретать новое значение. Еще до недавних пор световой дизайн был сконцентрирован вокруг создания наиболее декоративных образов и световых арт-объектов. Сейчас же освещение становится незаметным.

Форма светильника больше не самоцель, а вспомогательный инструмент. Светильники все больше тяготеют к минимализму. Но теперь широко используются многогранная оптика, свет разного спектра и цвет.

Как следствие, больше внимания уделяется комфортному освещению. Интерьерный технический свет этому тренду подвержен уже не первый год — подошло время и для профессионального уличного освещения: стали использоваться всевозможные экранирующие шторки, козырьки, специальная оптика.

Пробуждение эмоций стало одним из главных направлений в обустройстве пространства — не только домашнего интерьера, как это было раньше, но и коммерческих и даже уличных пространств.

Все это становится возможным благодаря «умным» технологиям и автоматизации. Сюда же я бы отнес интерактивное освещение, динамические эффекты и управляемые механические светильники.

По-прежнему актуален вопрос материалов, которые используются при их изготовлении. Природные — дерево, бронза, стекло и бумага — стоят в одном ряду по популярности с современными и высокотехнологичными материалами.

Изобилие материалов и их совместимость в рамках одного продукта — это тоже один из трендов. И решающее слово остается за качеством, натуральностью, комфортом восприятия света, а не за креативом, как это было ранее.

Сегодня, когда натуральность материалов и образов больше не конфликтует с технологичностью, мы получаем качественный и экологичный свет.

Теперь светильники могут управляться как угодно: дистанционно, из мобильного приложения, голосом и даже с помощью перемещения специальных тотемных предметов. Сложно найти просто светильник, у которого не было бы каких-то дополнительных функций: кто-то предлагает индивидуальную комплектацию и съемные модули, кто-то — USB порты для подзарядки или встроенные аккумуляторы.

Геометричность форм стала менее актуальной. На ее место пришли простота образов и чистота линий. Как говорится, чем проще — тем лучше.

Модульность световых приборов позволяет в рамках одного и того же дизайна решать совершенно разные задачи. Теперь покупатель может сам выбирать комплектацию и размеры светильников. Таким образом многие модели становятся более универсальными.

Еще один тренд последних лет — имитация растений — переродился в подражание природным формам, но как будто из параллельной вселенной. Да и сами растения становятся полноценными частями светильников.

Рождаются интересные экспериментальные решения. Специалисты работают над усовершенствованием и популяризацией органических диодов (OLED), а также над использованием света в качестве передатчика информации и цифровых данных. Такое будущее не может не радовать!