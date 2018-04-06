Трешка в скандинавском стиле с мебелью ИКЕА

Чтобы ускорить ремонт в трехкомнатной квартире в новостройке, дизайнер сделала ставку на скандинавский стиль. Простые и недорогие отделочные материалы стали нейтральным фоном, для которого подобрали мебель и декор из ИКЕА

Заказчики — молодая семья с сыном (9 месяцев) и котом — решили переехать из маленькой квартиры в просторную трешку и пригласили дизайнера Юлию Калеми, чтобы превратить пустую бетонную коробку в комфортное жилье. Важно было создать проект, который можно реализовать быстро и без больших вложений.

Ребята хотели увеличить площадь общей комнаты, где будут проводить больше всего времени. Поэтому дизайнер объединила кухню с гостиной, а на место бывшего проема поставила холодильник и встроенный шкаф.

Отделочные материалы недорогие: для стен выбрали моющуюся краску, на пол постелили ламинат. Экономично, просто, современно. В качестве акцентов — плитка: например, на кухне будет фартук с рисунком граффити из керамической плитки Peronda, серия Benksy.

«Никаких отдельно стоящих больших шкафов — был наш с заказчиками девиз. По плану от застройщика в спальне уже была гардеробная, в коридоре мы добавили встроенный шкаф для бытовых приборов, пылесоса, домашней химии. В детской и гардеробной — система хранения ИКЕА», — рассказывает Юлия Калеми.

Мебель для проекта выбирали из наличия в крупных магазинах. Большинство предметов купили в ИКЕА: например, белый гарнитур с фасадами БУДБИН и мебель для детской комнаты. Встроенные шкафы будут изготовлены на заказ. В качестве декора в скандинавский интерьер отлично вписываются яркие постеры и афишы. Заказчики смогут их приобрести в интерьерном интернет-магазине или привезти из путешествия.

Холл Напольное покрытие: плитка, Italon Natural life Wood Ash Мебель: зеркало, столик и полки — все ИКЕА

Гостиная Мебель: стол, стул, кухня, комод — все ИКЕА Освещение: светильник над столом, RH Seagrass Market Pendant

Спальня Мебель: комод Thimon, THE IDEA; кресло, ИКЕА Освещение: торшер, ИКЕА

Детская Мебель: ИКЕА Освещение: бра, ИКЕА

Кухня Отделка: плитка, Peronda Benksy Мебель: ИКЕА Гарнитур: ИКЕА МЕТОД БУДБИН Бытовая техника: ИКЕА Освещение: светильники, Divinare Lucia

Ванная комната Отделка: плитка, Italon Мебель: полка, ИКЕА Санфаянс: Roca; раковина подвесная, Laufen Pro S Гостевой санузел Отделка: Realonda Patchwork, Italon Санфаянс: Roca; раковина подвесная, Jacob Delafon Odeon UP