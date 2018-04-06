5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились

Любой, даже эпизодический интерьер в кино, рассказывает целую историю: характеризует персонажей, их вкусы, стиль и общий концепт фильма. Учимся виртуозной меткости слога на конкретных примерах.

По замыслу артхаусного режиссера Джима Джармуша , главные герои (500-летние вампиры) воплощают две основные вещи: меланхолию и диалог культур из нескольких различных эпох.

Квартира, место обитания музыканта и декадента Адама — идеально просчитанное воспроизведение этого смысла. Свет в жилье вампиров — только искусственный, теплый и интимный (торшеры, лампы и декоративные свечи). Занавески — непременно из плотной ткани.

Викторианские канделябры в таком интерьере спокойно соседствуют с ар-деко, классицизм — с модерном, аристократизм — с андеграундном. Художник-постановщик и архитектор пространства Марко Биттнер Россер берет лучшие элементы из различных времен и стилей и смешивает их воедино.

Пластинки из 60-х, стулья в стиле Людовика XIV, винтажные ковры и постеры в стиле поп-арт — воспроизвести такой интерьер означает пойти на сделку со стилем: одно неловкое движение, и интерьер становится избыточным. Россеру блестяще удается удержать баланс на острие ножа, и этому у него определенно следует поучиться.

Дизайн, который мы видим в полнометражном фильме 2010 года, — это новая версия прежней квартиры Кэрри Брэдшоу , хорошо знакомой нам по сериалу. Как превратить каноническое жилье героини, идеально ее характеризующее, в новое, не потеряв уникальности и стиля? Именно на этот вопрос отвечает обновленный интерьер.

Тем, кто собирается, так же как и Кэрри Брэдшоу, освежить свою квартиру, Джереми Конвей, автор проекта, дает несколько простых и действенных советов: «Цвет — это простой и недорогой способ изменить ощущение пространства. Посмотрите на разницу между прежним бледно-голубым и интенсивным синим, выбранным для новой квартиры.

Еще один способ изменить атмосферу комнаты, не делая ничего радикального, — ткань. Все это нам доступно без вложений огромной суммы денег и времени. Смените обивку стула, оформите кровать красивым постельным бельем со смесью узоров и цветов, добавьте декоративные подушки».

Помимо этого, советует он, при радикальной смене интерьера не стоит выбрасывать любимые старые вещи — их можно реабилитировать. Как например, дизайнеры обновили старинное кресло Кэрри Брэдшоу, превратив его в стильный белоснежный экспонат нового интерьера.

Легендарная квартира Шерлока Холмса в Лондоне на 221 Бейкер-стрит переживает второе рождение. Впрочем, она помнит и свои прошлые жизни.

Как Шерлок перемещается в XXI век, не меняя эксцентричных привычек, так и его апартаменты сохраняют ауру музейного оригинала (планировку и общую атмосферу). А вот традиционный английский стиль (гармонично) постесняется современностью. Например, любимое кресло Шерлока — «Ле Корьбюзье» 1959 года — это манифест и праотец современного дизайна. Прямо за ним покоится икеевская лампа, а рядом — архаичный камин и аксессуары классической английской иконографии вроде каркасной карты Британских островов.

Центральной в интерьере становится акцентированная стена с принтованными обоями (обновленный дизайн Zoffany, как уверяют фанаты). Холмс не боится эклектики и смелых подходов — в том числе и хулиганского DIY, который любой из нас может повторить у себя дома, разрисовав баллончиком что-нибудь по цене более 100 фунтов стерлингов.

Вольное обращение с традиционным и почитаемым, использование личных вещей в качестве декора (нотная партитура, черепа, коллекция бабочек), экспериментаторский подход и, конечно, любовь к британскому — такова формула квартиры на Бейкер-стрит в начале 21 столетия.

Мансардная студия, главное место действия фильма, принадлежит главной героине — сложной и взбалмошной художнице из Нью-Йорка. Отпечаток творчества и сумасшедшего города здесь всюду — в обшарпанных стенах, индустриальных формах, озорном хэнд-мейде и вольном обращении с архитектурным каноном.

Минимум стен, максимум свободы — основное правило интерьера. Высокие окна и стеллажи-перегородки взамен бетонных конструкций, открытая ванна посреди спальни и распределение рабочего пространства по всей территории квартиры позволяют визуально расширить пространство и размыть границы между зонами.

Легкая небрежность (потертые поверхности, «состаренная» мебель), сочетание индустриальных элементов (металл, деревянные балки, кирпичная кладка) и уютных, теплых цветов, декор в духе блошиного рынка — в сумме все это дает идеальную мастерскую художника, где приятно жить и творить.

Утопический фильм «Она», рассказывающий о любви между офисным клерком и искусственным интеллектом Siri-esque, отправляет нас в далекое постиндустриальное будущее. Неон, цветное стекло, блестящие поверхности и минимализм — его магистральные элементы.

Однако в доме жителей этого футуристического мира прокрадывается знакомый уют американских домов 50-х годов: декор в стиле ретро, мебель цвета ореха, занавески из натуральных тканей, декоративные подушки с ненавязчивыми геометрическими принтами и обилие оранжево-розового.

Сочетание холодного минимализма и теплой цветовой гаммы, прелестей будущего и домашнего комфорта прошлого — такой интерьер идеально подойдет тем, кто стремится успевать за скоростями современного мира, но испытывает ностальгию по ушедшим временам и непреходящим стилям.