25 кухонных гаджетов, которые поднимают настроение

Всем известно, что хорошее настроение способствует творчеству, в том числе и кулинарному. Так вот, при взгляде на эти необычные и забавные приспособления для кухни рот непроизвольно растягивается в улыбке, настроение поднимается и возникает желание испробовать их в деле. Другими словами, если вы находитесь в поисках вдохновения для создания очередного кулинарного шедевра или же просто хотите повеселить гостей во время праздничной вечеринки, в нашей подборке самых оригинальных кухонных аксессуаров вы наверняка найдёте то, что искали.

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1. Половник «Несси»

Очаровательное лохнесское чудовище может выполнять сразу две функции: помогать вам налить суп в тарелку и служить декоративным аксессуаром.

2. Формочки для варёных яиц Эти простые приспособления точно помогут сделать завтраки ваших детей веселее.

3. Держатели для крышки «Человечки»

Забавный и полезный инструмент, который не позволит вашему супу «сбежать» из кастрюли.

4. Тостер-реаниматор

Разряд! Ещё разряд! Всё — можно завтракать.

5. Щипцы для льда «Варежки»

Ну а как же иначе. Лёд ведь холодный!

6. Оригинальные салатные ложки

А чьи это ноги торчат из миски? А, это ложки…

7. Солонка и перечница «Волшебные палочки»

А сейчас вы взмахнёте этой волшебной палочкой, и гречневая каша превратится… в креветочный коктейль!

8. Держатель для зубочисток «Ёжик»

Симпатичная и удобная мелочь, которая не останется незамеченной гостями вашей коктейльной вечеринки.

9. Дозатор для спагетти

Весёлый и эффективный способ рассчитать, сколько спагетти нужно варить для каждого из членов семьи.

10. Форма для тостов «Панда»

Очаровательное приспособление, которое сделает ваш день.

11. Форма для кексов «Толстячок»

Прозрачный намёк для тех, кто сидит на диете, но собирается побаловать себя выпечкой.

12. Разделочная доска «Лужа крови»

Специально для ценителей чёрного юмора.

13. Держатель для ножей «Спартанец»

Главное — держать подальше от детей.

14. Форма для льда «Мозг»

Мозгов слишком много не бывает!

15. Ситечко для чая «Плавник акулы»

С ним процесс заваривания чая превратится в увлекательное зрелище.

16. Ситечко для чая «Ленивый человечек»

И пусть весь мир подождёт!

17. Смешная подставка под кастрюлю

Согласитесь, невозможно не улыбнуться!

18. Пушка для приготовления попкорна

Дети будут в восторге!

19. Крышка для кастрюли «Пароход»

Так и хочется сказать: ту-ту!

20. Подставка для зубочисток«Кактус»

Оригинальный декоративный аксессуар, который добавит задора интерьеру кухни.

21. Тёрка «Ёж»

Даже такой банальный предмет, как тёрка, может иметь оригинальный дизайн.

22. Фигурная скалка

Теперь выпекать фигурное печенье станет намного проще.

23. Ложка для спагетти «Динозавр»

Несравненно удобнее обычных вилок и ложек. И кроме того, намного симпатичнее.

24. Подставка для ножа «Акула»

Стильный аксессуар для тех, кто ищет дизайн даже в мелочах.

25. Щётка для надувания мыльных пузырей

Настало время мыть посуду. Даже это занятие станет весёлым, если вспомнить детство и надуть несколько мыльных пузырей.

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