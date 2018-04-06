Ещё
25 кухонных гаджетов, которые поднимают настроение
Далее:
Читайте также:
Ещё

25 кухонных гаджетов, которые поднимают настроение 

Roomble.com 37 минут назад
Фото: Roomble.com
Всем известно, что хорошее настроение способствует творчеству, в том числе и кулинарному. Так вот, при взгляде на эти необычные и забавные приспособления для кухни рот непроизвольно растягивается в улыбке, настроение поднимается и возникает желание испробовать их в деле. Другими словами, если вы находитесь в поисках вдохновения для создания очередного кулинарного шедевра или же просто хотите повеселить гостей во время праздничной вечеринки, в нашей подборке самых оригинальных кухонных аксессуаров вы наверняка найдёте то, что искали.
Статьи по теме 10 кухонных гаджетов, о которых мечтает каждый мужчина Тайная комната в кухонном шкафу: идея хранения — 2018
1. Половник «Несси»
Очаровательное лохнесское чудовище может выполнять сразу две функции: помогать вам налить суп в тарелку и служить декоративным аксессуаром.
2. Формочки для варёных яиц  Эти простые приспособления точно помогут сделать завтраки ваших детей веселее.
3. Держатели для крышки «Человечки»
Забавный и полезный инструмент, который не позволит вашему супу «сбежать» из кастрюли.
4. Тостер-реаниматор
Разряд! Ещё разряд! Всё — можно завтракать.
5. Щипцы для льда «Варежки»
Ну а как же иначе. Лёд ведь холодный!
6. Оригинальные салатные ложки
А чьи это ноги торчат из миски? А, это ложки…
7. Солонка и перечница «Волшебные палочки»
А сейчас вы взмахнёте этой волшебной палочкой, и гречневая каша превратится… в креветочный коктейль!
8. Держатель для зубочисток «Ёжик»
Симпатичная и удобная мелочь, которая не останется незамеченной гостями вашей коктейльной вечеринки.
9. Дозатор для спагетти
Весёлый и эффективный способ рассчитать, сколько спагетти нужно варить для каждого из членов семьи.
10. Форма для тостов «Панда»
Очаровательное приспособление, которое сделает ваш день.
11. Форма для кексов «Толстячок»
Прозрачный намёк для тех, кто сидит на диете, но собирается побаловать себя выпечкой.
12. Разделочная доска «Лужа крови»
Специально для ценителей чёрного юмора.
13. Держатель для ножей «Спартанец»
Главное — держать подальше от детей.
14. Форма для льда «Мозг»
Мозгов слишком много не бывает!
15. Ситечко для чая «Плавник акулы»
С ним процесс заваривания чая превратится в увлекательное зрелище.
16. Ситечко для чая «Ленивый человечек»
И пусть весь мир подождёт!
17. Смешная подставка под кастрюлю
Согласитесь, невозможно не улыбнуться!
18. Пушка для приготовления попкорна
Дети будут в восторге!
19. Крышка для кастрюли «Пароход»
Так и хочется сказать: ту-ту!
20. Подставка для зубочисток«Кактус»
Оригинальный декоративный аксессуар, который добавит задора интерьеру кухни.
21. Тёрка «Ёж»
Даже такой банальный предмет, как тёрка, может иметь оригинальный дизайн.
22. Фигурная скалка
Теперь выпекать фигурное печенье станет намного проще.
23. Ложка для спагетти «Динозавр»
Несравненно удобнее обычных вилок и ложек. И кроме того, намного симпатичнее.
24. Подставка для ножа «Акула»
Стильный аксессуар для тех, кто ищет дизайн даже в мелочах.
25. Щётка для надувания мыльных пузырей
Настало время мыть посуду. Даже это занятие станет весёлым, если вспомнить детство и надуть несколько мыльных пузырей.
pinterest.com  Читайте также:
20 инновационных приспособлений для кухни
Готовить легко: 30 приспособлений, которые должны быть на каждой кухне
Какую выбрать столешницу: плюсы и минусы популярных материалов
Roomble.com: последние новости
Где и как расположить телевизор в доме: гид и советы профи Наполнение шкафов: фотографии, советы, идеи Интерьер трёхкомнатной квартиры необычной формы со скруглённой стеной
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад72
Как Памела Андерсон пережила насилие8
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье62
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток18
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь2
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение