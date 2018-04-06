Как живут в посёлке Грюнвальд: смотрим один роскошный дом

С первой минуты знакомства с семьёй заказчика архитекторам стало ясно, что это будет очень интересный проект. Прежде всего, ЖК «Грюнвальд» совершенно уникален по своему архитектурному образу, поскольку над ним трудились самые известные архитектурные бюро города Москвы. Помимо этого, жилой комплекс находится в непосредственной близости от шедевра современной архитектуры — бизнес-школы «Сколково». Вдобавок авторам предстояло создать объект для большой и дружной семьи, в которой четверо детей.

Иван Качалов окончил МАрхИ (кафедра ЖОС). В 2005 основал «Архитектурное бюро Ивана Качалова», которое в 2012 году, после вхождения в него архитектора Игоря Метёлкина, было реорганизовано в бюро «Архстрой».

Игорь Метлкин окончил МАрхИ. Стал обладателем красного диплома и золотой медали МАрхИ. Окончил аспирантуру МАРхИ. Член Союза Архитекторов России.

archstroi.ru Сложность проекта состояла в том, что архитекторам предстояло объединить две равнозначные квартиры, находящиеся на одном этаже, в единое пространство, где блок с детскими и игровой комнатой был бы изолирован. Предстояло также задействовать помещения без окон вокруг лестничного холла, поэтому появилось «единое ядро», где было достаточно места для создания кладовых, домашних прачечных и гардеробных комнат.

Статьи по теме Кухня с окном: как лучше обустроить Интерьер квартиры в стиле лофт с камином, комнатой для творчества и двумя качелями

Стилистика квартиры — осовремененное ар-деко с использованием тёплых и уютных вещей, которые делают интерьер более домашним.

Основной зоной должна была стать гостиная, которая бы объединяла всех членов семьи. Авторы решили сделать акцент на дереве и сыграть на контрасте структур и цвета различных пород дерева. Помимо этого, одна из стен представляет собой аквариум, отделяющий кабинет от гостиной. Благодаря этому хозяин квартиры может наблюдать за своей семьёй даже во время работы.

Поскольку кухня находится в открытом «перетекающем» пространстве, задача была сделать её как можно более минималистичной и незаметной, но при этом сохранить её как архитектурный элемент. Выбор архитекторов остановился на кухне компании Bulthaup.

Спальня хозяев представляет собой строгий дизайн в стиле ар-деко, характерном для 20-х годов прошлого столетия. Единственное, что напоминает о XXI веке — это окна и двери от пола до потолка, которые придают лёгкость этому интерьеру.

Создание спальни для ребёнка — это всегда занимательно, но довольно сложно, ведь интересы детей меняются постоянно, а так хочется, чтобы ребёнку было всегда комфортно проводить время в его комнате. Для авторов проекта обустройство такой спальни стало возможностью окунуться в собственные детские воспоминая и реализовать немного и свои детские мечты.

Дети всегда осваивают всё новое значительно быстрее, чем взрослые. Поэтому при создании детской архитекторы отдали предпочтение новым и ультрасовременным материалам и технологиям. Но, конечно же, всё зависит от возраста. Ведь то, что интересно в 7 лет, часто не имеет никакого смысла в 14.

Для детей в возрасте до 10 лет авторы пострались сделать комнату, максимально подходящую для общих активных игр. А вот для мальчиков и девочек старше 10 лет важно чётко разделить пространство.

Для подростка от 12 до 16 лет очень важно идти в ногу со временем, и это необходимо отразить в интерьере — подвесная кровать с подсветкой, словно космический корабль; стены с наклонными нишами, которые служат полками для книг; широкая доска для пола, что характерно для динамичного и современного интерьера. Для девочки же важны иные детали — такие, как у героинь книжек и фильмов: просторная гардеробная, необычные парящие светильники в виде одуванчиков, кровать с платьем мечты у изголовья — всё чем-то напоминает сказку.

Иван Качалов, архитектор:

— Мы рады, когда метраж квартиры позволяет спроектировать игровую комнату. Именно так и сложилось в этом случае. Комната сделана в ярких и весёлых тонах. Для игровой важна функциональность, поэтому каждый предмет интерьера имеет двойное назначение: диван-трансформер может служить отдельными пуфиками и спальным местом для няни, разноцветные полосы на стене прячут за собой пространство для хранения игрушек, а необычный на первый взгляд слоник является ещё и стулом.

archstroi.ru Иван Качалов, архитектор:

— Здорово, что нам удалось создать проект для такой большой семьи и сделать его как красивым, так и функциональным!

archstroi.ru Читайте также:

Гламур — выбор настоящих мужчин: квартира дизайнера в строгой и эффектной вариации самого блестящего из стилей

Шебби-шик в молочных тонах: квартира для чайных вечеринок

Как живут арбитражные управляющие: в гостях у Ольги