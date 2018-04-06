10 простых правил обустройства комнаты подростка

Возможно, понять современного подростка становится даже сложнее, чем женскую логику. Да и пытаться изменить мировосприятие формирующейся личности ни в коем случае нельзя, по крайней мере так говорят профессиональные психологи. Но что же делать и как понять своё чадо? Вероятно, отдельная комната и её правильное оформление смогут помочь вам найти общий язык. А чтобы вам было проще сориентироваться в этом вопросе, мы подскажем несколько несложных правил.

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1. Мнение подростка — на первом месте

Отдав комнату на растерзание подростку, приготовьтесь к тому, что эта часть дома будет для вас потеряна на какой-то период. Отныне даже не пытайтесь узнать облик помещения и тем более навязывать свои вкусы при обустройстве этого логова. Доверьтесь предпочтениям ребёнка, будь то постеры, неоновые шторы или статуя штурмовика из «Звёздных войн». Ведь жить в комнате не вам, а ему, поэтому пусть она станет для него личным пространством, где можно спокойно самовыражаться.

Наше мнение:

— Несомненно, вам захочется поучаствовать в оформлении интерьера, но лучший вариант — ненавязчиво предложить свою помощь. Поверьте, такой шаг не будет раздражать мятежную натуру, а когда подростку действительно понадобится помощь, он за ней обратится.

2. Комфортное спальное место — залог успеха

Выбирайте кровать, соизмеримую с площадью помещения. Если места много, без колебаний ставьте двуспальную кровать, но если метры ограничены, можно обойтись и одноместной. В любом случае она должна быть удобной не только для сна, но и для того, чтобы подросток мог почитать книгу, облокотившись на изголовье. Для школьников старших классов вполне подойдёт раскладной диван. Так, днём здесь можно будет посидеть с друзьями, а ночью хорошенько выспаться самому.

3. Удобная рабочая зона, или как грамотно расположить к учёбе

Наверное, легче обучить шимпанзе петь, чем заставить подростка делать «домашку». Но учение — свет, а значит надо пытаться. Для этого как минимум необходимо приобрести комфортабельный стул и эргономичный письменный стол, где будет место не только монитору и клавиатуре, но и лабораторным работам.

Наше мнение:

— Во-первых, повесьте книжные полки на видном месте, чтобы они всегда попадали в поле зрения. А во-вторых, купите лёгкие занавески, чтобы был приток естественного света и просматривался вид из окна. Ведь созерцание деревьев и прочей растительности положительно влияет на работу мозга, а также на зрение.

4. Минимализм и секрет его популярности

Большинству подростков, причём как девушкам, так и парням, очень нравится минимализм, и это неспроста. В незагромождённом помещении они подсознательно чувствуют себя свободно, а отсутствие контроля для них чуть ли не главное в текущий период жизни. Так что возьмите этот факт на вооружение и ненавязчиво предложите для оформления комнаты именно этот стиль — возможно, вашему ребёнку такая идея придётся по душе.

5. Трансформеры: эпоха подрастания

К сожалению для подростков, речь пойдёт не об автоботах, а о многофункциональной мебели. Она призвана значительно сэкономить место и создать дополнительное полезное пространство. Поэтому присмотритесь к трансформирующимся кроватям с потайными отделами, к откидным столам, выезжающим стеллажам и прочим интересным мебельным инновациям.

6. Грамотное освещение улучшит жизнь

Известно, что с появлением новых устройств и гаджетов нагрузка на глаза подрастающего поколения только возрастает. А если к этому добавить ещё и плохое освещение, то всё может закончиться печальным диагнозом окулиста. Поэтому создайте в комнате рассеянное освещение, мощность которого должна быть регулируемой. И обязательно оборудуйте рабочее место дополнительной подсветкой!

7. Место для хобби

В зависимости от интересов подростка необходимо устроить и место для занятия этими увлечениями. К примеру, если это чтение — оборудуйте хорошо освещаемый мягкий уголок, если игра на музыкальных инструментах — обзаведитесь стойкой для нот, если спорт — сделайте шведскую стенку, и даже если это компьютерные игры, не надо устанавливать стул с шипами — всё равно ребёнок будет играть, несмотря ни на что.

8. Право на уединённость

Собственная комната для подростка — это его микромир, где он чувствует себя комфортно и раскрепощённо, где он безопасно хранит свои секреты и может расслабиться. Поэтому не сопротивляйтесь, если ребёнок попросит установить плотную дверь — идите ему навстречу и будете в почёте.

9. Простота отделки

Не утруждайтесь и не заморачивайтесь с ремонтом в комнате тинейджера, ведь если вы не экстрасенс, вы никогда не угадаете, что может взбрести ему в голову через минуту. Поэтому ограничьтесь однотонной светлой стеной или обоями под окраску, ведь вскоре на них может появиться граффити или вовсе вся стена будет заклеена постерами.

10. Хорошая звукоизоляция

Игра на гитаре, большие колонки или странные нечеловеческие крики во время компьютерных игр — вы уверены, что хотите всё это слушать на пару с соседями? Для всех будет лучше, если вы сделаете качественную звукоизоляцию в комнате, что убережёт ваши нервы от излишних волнений.

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