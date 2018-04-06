Тефлон: вред и польза чудо-сковородок

Двадцатый век подарил человечеству множество необычных открытий. Многие из них стали неотъемлемой частью нашей жизни. И политетрафторэтилен — яркий тому пример. «Что это такое» — спросите вы? Мало кому известно настоящее название популярного тефлона, вошедшего в различные сферы нашей жизни и ставшего настоящим камнем преткновения для ученых и врачей, а также предметом бурных научных споров.

Уникальный по своим свойствам материал был открыт 6 апреля 1938 года. И приурочено к этой дате MedAboutMe расскажет вам, что представляет собой тефлон, где он используется, а также в чем заключаются его польза и вред для нашего здоровья.

Что такое тефлон?

Существует немало научных названий тефлона. Политетрафторэтилен, полимер тетрафторэтилена, фторополимер, фторпласт-4… Все это малоинформативно для обычного человека, а вот слово «тефлон» знакомо практически каждому. На самом деле, это — товарный знак одной из крупнейших американских химических корпораций DuPont. Создателем материала стал 27-летний Рой Планкетт, работавший в одном из будущих подразделений всемирно известного химического гиганта. Путем случайных экспериментов ему удалось получить полимерный состав с редкими свойствами, который впоследствии обрел небывалую популярность под названием тефлон.

создает качественное антипригарное покрытие, позволяющее готовить различные блюда с минимальным добавлением масла, а то и вовсе без него;



обеспечивает стильный вид посуды, приятной в эксплуатации и легкой в уходе;



позволяет забыть о подгоревших или прилипших ко дну котлетах, стейках и прочих гастрономических причудах. По своему внешнему виду тефлон напоминает полиэтилен или парафин. Это белый или даже полупрозрачный материал, характеризующийся максимальной стойкостью к воздействию низких и высоких температур в пределах -70 — +270°С. Изначально он использовался при производстве военных радаров, но в начале 60-х годов ХХ века ведущими технологами компании Дюпон было принято решение применить тефлон в качестве антипригарного покрытия для посуды. Это стало настоящим прорывом. Кухонная утварь с идеально ровным и гладким покрытием начала появляться практически в каждом доме. И не удивительно, ведь тефлон:

Политетрафторэтилен и другие материалы на его основе сегодня используются в химической, электротехнической, пищевой и легкой промышленности, а также в приборо— и машиностроении. Не обошел тефлон стороной и медицинскую сферу. Здесь он применяется в производстве суставных протезов, имплантов, сосудистых катетеров и сердечных клапанов. Также данным материалом покрываются некоторые виды хирургических инструментов.

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Но, несмотря на такую широкую сферу применения, чаще всего с тефлоном мы сталкиваемся в быту. Это не только посуда и всевозможные устройства для приготовления пищи, но также утюги, плойки для волос, бритвенные лезвия и множество других вещей, ежедневно окружающих нас. Да что уж говорить, даже унитазы с тефлоновым покрытием уже существуют сегодня. Но настолько ли безопасен этот материал, что мы так спокойно с ним контактируем?

Рак, бесплодие и другие «страшилки» о тефлоне

Споры о вреде тефлона для здоровья и окружающей среды ведутся давно. По мнению многих специалистов, политетрафторэтилен может повышать риск развития сердечно-сосудистых патологий, рака и других не менее опасных заболеваний. Основной вред для здоровья представляет перфтороктановая кислота (PFOA), входящая в состав тефлонового покрытия.

Исследования, проведенные еще в 2008 году, показали, что воздействие данного вещества приводит к снижению уровня тестостерона у мужчин и к повышению эстрадиола у женщин. Подобные изменения в организме оборачиваются депрессиями и снижением либидо.

Повышенный уровень эстрадиода затрудняет наступление овуляции и, соответственно, наступление беременности становится менее вероятным. Некоторые ученые утверждают, что на фоне постоянного воздействия перфтороктановой кислоты могут развиться бесплодие, злокачественные опухоли в яичниках и даже почках.

Стоит отметить, что разговоры о вреде PFOA ведутся давно. Впервые мир услышал об этом в 1960-х годах. Но опасным данное вещество на территории США было признано в конце 1990-х. С того момента использование канцерогенного вещества начало ограничиваться и со временем было полностью исключено из технологии производства тефлонового покрытия. Но, несмотря на все усилия, официально об отсутствии перфтороктановой кислоты в производстве DuPont было заявлено только в начале 2012-го года.

Однако это не позволило избавить человека от вреда, который может нести в себе данное вещество. Ведь сегодня существует огромное множество производителей, предлагающих посуду с антипригарным покрытием из тефлона весьма сомнительного качества. Отметим, что в России пока нет официальных документов, регулирующих так называемую чистоту производства политетрафторэтилена.

Перфтороктановая кислота, являющаяся синтетическим полимером, используется сегодня в различных областях промышленности. Это не только посуда со специальным антипригарным покрытием, но и одежда, мобильные телефоны, зонты и другие предметы, плотно вошедшие в нашу жизнь.

Вещество способно накапливаться в организме человека и окружающей среде. Проведенные исследования показали, что в различных концентрациях оно присутствует в крови почти всех взрослых американцев. Но официальных подтверждений его токсичности пока нет. Хотя эксперименты, проведенные над животными, показали наличие канцерогенных свойств PFOA.

Также были проведены и другие исследования. В частности, сотрудникам Университета Джонса Холкинса удалось доказать, что незначительная концентрация С8 содержится в крови почти всех новорожденных в США. Для этого были изучены образцы пуповинной крови 300 новорожденных. И в результате оказалось, что у 298 детей, только что появившихся на свет, перфтороктановая кислота уже присутствует в организме.

Стоит ли рисковать здоровьем?

Ответ на этот вопрос однозначный. Если антипригарное покрытие повреждено или посуда используется при ненадлежащих условиях, она становится медленным, но уверенным убийцей человеческого здоровья. Ведь вред тефлона проявляется при значительном его нагревании (более 220°С) или при наличии повреждений на поверхности такого покрытия. Причем достаточно небольшой царапины — и любимая сковорода или кастрюля начнет выделять вредные испарения при нагревании.

Вред таких испарений был доказан опытным путем. Правда, эксперименты проводились над попугаями и прочими пернатыми. Пребывая вблизи нагреваемой посуды с тефлоновым покрытием, птицы моментально умирали, а по результатам вскрытия оказалось, что причиной смерти являлось развитие острого респираторного дистресс-синдрома.

Полученные результаты сложно перенести на человека, но известны случаи, когда и у людей ядовитые испарения, выделяющиеся при нагревании тефлона, поражали дыхательную систему. Но стоит отметить, что происходило это лишь при длительном и тесном контакте с парами людей в условиях производства.

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покупать только качественную кухонную утварь известных производителей;

регулярно проветривать кухню и установить над плитой мощную вытяжку;

отказаться от использования посуды с поврежденной антипригарной поверхностью. Несмотря на результаты многочисленных исследований, которые довольно часто противоречат друг другу, отказываться от использования посуды с тефлоновым покрытием все же не стоит. Чтобы обезопасить свое здоровье и в полной мере наслаждаться комфортом приготовления пищи, необходимо:

Кроме того, ни в коем случае нельзя перегревать посуду в процессе готовки выше 220°С. Если при приготовлении блюд в духовых шкафах проблем с контролем температуры не возникает, проследить за степенью нагрева на варочной панели намного сложнее. Чтобы не допускать перегрева, смотрите, чтобы продукты во время приготовления на сковороде не подгорали. Тогда вы сможете быть уверенными, что температура на поверхности тефлонового покрытия не превышает 180°С.

В среднем срок службы качественной тефлоновой посуды составляет 2-3 года. Но это при условии бережного к ней отношения. Для такой кухонной утвари можно использовать только мягкие пластиковые, силиконовые и деревянные ложки и лопатки. Мыть ее следует вручную моющими средствами без абразивных частиц и мягкими губками, не царапающими внутреннюю поверхность изделий.