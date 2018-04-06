Как обустроить квартиру, чтобы выгодно ее сдать

Вы стали счастливым обладателем бетонной коробки в новостройке с нулевой отделкой? Что ж, поздравляем, теперь вы инвестор! В любом случае в квартире необходимо провести некоторые приготовления перед вселением будущих жильцов. Но вот как её лучше обустроить, чтобы учесть возможные потребности арендаторов, а также наиболее выгодно и быстро начать её сдавать?

Этот животрепещущий вопрос волнует многих владельцев квартир, и чтобы получить комплексное руководство на эту тему, мы обратились к профессионалу — дизайнеру Юлии Алексеевой

Секреты успешной планировки

Предпочтительно объединение зон кухня-столовая-гостиная. Это визуально сделает вашу квартиру больше и произведёт приятное впечатление на арендатора. Наличие гостевого санузла даёт повышение общего статуса апартаментов. По возможности нужно сделать хорошую систему хранения в приватных комнатах. Наличие гардеробной комнаты. Меняя квартиру на большую, арендатор хочет получить увеличение зоны хранения в том числе. Система хранения в ванных комнатах, в том числе для чистого неглаженного белья. Давайте рассмотрим вариант не самых маленьких апартаментов, но и не премиум-сегмент этого рынка. Основой удачного инвестирования и соответственно быстрой окупаемости квартиры считается рациональная планировка. Вот несколько важных нюансов, которые следует принять во внимание:

Квартира площадью около 80—90 квадратных метров, как правило, имеет две спальни. Если общая площадь — более 100 квадратов, то имеет смысл сделать третью спальню, а не огромную гостиную, как это было бы удобно для владельца, потому что эту квартиру может снять семья уже с 2-3 детьми.

Цветовое решение

Идеально подходит нейтральная светлая (бежевая или серая) отделка для стен, на фоне которой любой цветной аксессуар, привнесённый новыми жильцами, будет уместен и не испортит общий вид квартиры.

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Текстиль для окон тоже желательно выбирать в нейтральной светлой гамме. Практично установить рулонные или римские шторы в качестве теневых, а поверх них — лёгкий тюль, который можно стирать в стиральной машине. Лучше установить двухрядные потолочные карнизы, таким образом арендатор сможет добавить тяжёлые шторы, если в них будет необходимость. Светлые и нейтральные тона текстиля для окон позволят добавить любой цветовой акцент по выбору арендатора.

Материалы

Самый экономичный вариант — обои под окраску, они прекрасно скроют мелкие дефекты стен, которые возникнут при усадке нового дома, и не потребуется столь тщательной и дорогостоящей подготовки стен, как при окраске.

В качестве напольного покрытия лучше использовать ламинат светлых оттенков. С паркетом возникнут проблемы, так как никто не будет поддерживать необходимый режим влажности, а светлая поверхность легче поддаётся уходу.

Потолок из гипсокартонных листов более экологичен, чем натяжной, и позволяет размещать любые потолочные светильники, не переживая из-за закладных конструкций. Гипсокартонный потолок позволит оставить ниши вдоль окон для монтажа бюджетного потолочного карниза.

Юлия Алексеева, дизайнер, декоратор, руководитель студии JulyAlex Interior Design & Decoration:

— Основной принцип отделки квартиры для сдачи в аренду — «вандалоустойчивые» материалы, которые легко поддаются уборке, имеют прекрасный внешний вид и адекватную стоимость. Мы рассматриваем обустройство апартаментов с минимальными вложениями и с возможностью максимально легко найти арендаторов.

Особенности освещения

Использование точечных светильников более экономично, чем установка различных люстр, и это позволяет легко создавать различные линии освещения. При желании можно добавить настольные и напольные светильники, но можно оставить их покупку арендаторам, если у них возникнет в этом необходимость.

Желательно устанавливать проходные выключатели, которые делают максимально комфортным управление световыми сценариями. Позаботьтесь о подсветке рабочей поверхности на кухне (под подвесными шкафами), а в ванной комнате удобным будет наличие «дежурного» освещения. Для гардеробной необходим направленный свет в зоне хранения и рассеянный — рядом с зеркалом.

Мебель

В небольших квартирах, однушках или двушках, нет необходимости думать о назначении всех помещений, здесь легко предположить любой сценарий проживания. Для апартаментов большего размера не всегда нужно укомплектовывать все 2-3 спальни мебелью.

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Например, эти апартаменты может снять семья с детьми, и тогда во второй спальне будет детская, а не кабинет, в чём, в свою очередь, нуждается молодая пара без детей. Таким образом, владелец может не тратить лишние деньги и сделать квартиру универсальной, с учётом вкусов и потребностей разных арендаторов. Новые жильцы без проблем докупят мебель, необходимую именно им.

Юлия Алексеева, дизайнер, декоратор, руководитель студии JulyAlex Interior Design & Decoration: