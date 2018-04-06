Маленький уютный лофт в здании бывшей фабрики

Накладные коробочки розеток и выключателей выразительно смотрятся на фоне кирпича. Новые перегородки из блоков оштукатурены так, чтобы швы между блоками были заметны

Молодой холостяк представлял своё будущее жильё как удобный лофт с просторной гостиной, отдельной спальней и гардеробной, небольшой кухней с минимальным количеством оборудования, небольшим уголком для приёма пищи, просторной ванной.

Обивка стульев по контуру украшена декоративными гвоздиками. Все эти мелочи создают атмосферу настоящего лофта

Перепланировка

До ремонта квартира представляла собой пустую вытянутую кирпичную коробку ортогональных очертаний, без перегородок и внут­ренних опор. Два больших окна занимают почти всю ширину одного торца, на противоположном находится входная дверь. При традиционной планировке естественная инсоляция не проникала бы в отдалённые от окон участки.

Зону перед окнами отдали гостиной, а от соседней спальни с гардеробной комнатой её отделили перегородкой, не достигающей примерно на 45 см потолка, — таким образом в зону сна проникает отражённый от потолка свет. Траекторию между прихожей и гостиной не стали перекрывать дверьми, и кухня заняла промежуточное положение между этими зонами: рабочая зона примыкает к спальне и встроена в нишу, у стены напротив — барный стол вплотную к холодильнику. Рядом с кухней открытый проём в спальню, а из прихожей дверь ведёт в ванную.

Широкий угловой диван с текстильной обивкой ориентирован на зону ТВ и биокамина, встроенного в перегородку, вечерами в этом уголке особенно приятно полежать, глядя на живое пламя

Открытая проводка

Чтобы сохранить первозданную «брутальность» среды и минимально жертвовать объёмом небольшого помещения, проводку не стали прятать за подшивными конструкциями, а проложили поверх стен и потолков в тонких медных трубочках. Из такой же медной трубки, но большего диаметра сделан и шторный карниз. Над кухонной зоной к потолку прикрепили балки из лиственницы (часть этих «конструкций» переходит на стену кухни и спальни), внутри они полые, что дало возможность встроить в них светодиоды для полноценного освещения рабочей зоны и комнаты для сна. Ритм балок подхватывает в гостиной дробная графика распластанных на потолке линий электропроводки, веером раскрывающихся в сторону дивана.

Гостиную освещает россыпь плафонов-стаканов, на разной высоте подвешенных к потолку и постепенно снижающихся к дальнему углу зоны отдыха, что соответствует непринуждённой атмосфере. С огромными окнами в тёмно-коричневых переплётах эффектно сочетаются чугунные радиаторы

Ремонт

Так как квартира новая, пришлось выполнить стяжку, в прихожей и ванной полы облицевали плиткой под цементное покрытие, в остальных помещениях — массивной доской ясеня. Новые перегородки возвели из пазогребневых блоков, стены оштукатурили лишь частично, частично же оставили открытой кирпичную кладку. Потолок над ванной обшили гипсокартоном, а в прихожей — деревом; понижение на 20 см уровня верхних плоскостей позволило скрыть коммуникации, в других помещениях бетонные плиты перекрытий лишь покрыли прозрачным лаком, а в спальне покрасили в белый цвет, как и часть кирпичной кладки. Радиаторы заменили на чугунные, стилизованные под ретро, подоконники и оконные откосы выполнили из массива дерева. Кондиционер установили в спальне, а внешний блок расположен на крыше.

Несущие стены в доме сложены из кирпича, и их лишь частично оштукатурили — фрагменты открытой кладки смотрятся как панно

Дизайн

Ныне лофтовая эстетика даже в самом традиционном исполнении при всём своём демократизме предполагает свободу от вещей, отсутствие привязки к традициям. Поэтому в лофте нет отделки в привычном понимании: в данном проекте декоративный эффект создаёт декларативное предпочтение «чистых» и простых материалов — открытого бетона потолков, кирпичной кладки, оштукатуренных стен, рабочего железа и сварных конструкций, неокрашенного дерева. Несколько ярких «техничных» акцентов — красный холодильник, стиральная машина, оставленные на виду, — хорошо сочетаются с характером дизайна.

При маленькой площади в квартире, как положено в лофте, легко и удобно двигаться, подчёркнута ценность свободного пространства: в глубине прихожей зеркало отражает свет из окна, удлиняя эффектную глубину перспективы, места хранения вещей спрятаны во встроенную в ниши мебель, отдельно стоящих предметов немного, окна в гостиной ничто не перекрывает.

Ощущение связи с природой внесли детали отделки и предметы обстановки, исполненные из дерева разных пород. Сварные металлокаркасы придали мебели графичность.

Узкий барный стол-консоль изготовлен на заказ и вполне отвечает потребностям владельцев. Цветовые и фактурные контрасты, открытые коммуникации составили основу декоративного сценария. Удобные бра, напоминающие чертёжные лампы на пантографах, хорошо вписались в эту зону

Новые перегородки, отделяющие ванную и спальню от остального пространства, покрыты белой штукатуркой и трактованы как отдельный блок, как бы вставленный в общий объём квартиры, и тем самым создают интересную пространственную интригу.

Яркая стираль­ная машина открыто соседствует с красивой отдельно стоящей купелью. Принцип «всё на виду» позволяет увидеть гармонию в диссонансах. Эту идею подчёркивает плитка — чёрная глянцевая и серая под бетон

Смена типов покрытий, объёмные балки и внешняя электропроводка, бра, напоминающие технические приборы, — единственное украшение стен. Потолочные светильники, как положено в лофте, очень простых геометрических форм, к тому же почти отсутствует встроенный свет.

Зато биокамин, интегрированный в перегородку, присутствие фактурного дерева вносят в атмосферу дома ощущение близости к истокам не городской культуры, а жизни на природе.

В «честном» лофте разнородные предметы не скрываются, а оттеняют особенности друг друга, функциональная целесообразность становится частью декоративного сценария.

Обстановка спальни создаёт интересный декоративный контраст с присущей лофту отделкой: фигурная кованая спинка кровати, изящные линии трюмо соседствуют с кирпичной кладкой и подвесными светильниками-лампочками

Деревянные предметы обстановки

В этом строгом интерьере присутствие дерева создаёт ощущение уюта и тепла, и в отделке его немало. Помимо пола и балок деревом обшиты оконные откосы, из дерева выполнены и подоконники глубиной 40 см — этого размера достаточно, чтобы удобно устроиться в оконной нише для отдыха и созерцания пейзажа за стеклом. Разнообразие древесных пород вносит оттенки в восприятие жилой среды: пол выполнен из ясеня, балки — из тонированной лиственницы. Немало и мебели из дерева: стеллажи с деревянными полками, журнальный стол, рабочая поверхность в кухне.

Кухня-столовая в проходной зоне подходит для маленьких квартир, в которых владельцы не тратят много времени на готовку. Минимизация ширины барной столешницы, перенос холодильника ближе к зоне прихожей, светлые тона отделки и мебели позволили гармонично вписать эту зону в общий сценарий

Квартира находится на четвёртом этаже нового пятиэтажного здания, расположенного на территории старой фабрики с реновированными под апартаменты корпусами. Конструктивные особенности жилых помещений следуют основным параметрам построек вековой давности (большие окна с тонкими переплётами, ортогональная планировка, довольно высокие потолки), что привлекло заказчика перспективой оформления интерьера в лофтовой стилистике. В процессе ремонта владелец квартиры женился, и предусмотренная планировка с отдельной спальней удачно вписалась в его новый сценарий жизни. Маленькая проходная кухня оказалась приемлемым вариантом, так как супруги мало внимания уделяют готовке. Впрочем, на всякий случай кухня оборудована полным комплектом бытовой техники, кроме посудомоечной машины. Первоначально предполагалось, что нижняя часть кухни будет свободной, но затем владелец решил использовать это пространство для хранения и заказал объёмные ящики, напоминающие оружейные кофры.

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